LUDI TIKET (-), subota, 117.640,60 dinara: Izneverio poslednji par

Vreme čitanja: 1min | sub. 29.08.26. | 09:01

Leirija i Tondela...

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Tiket: GUBITAN
Vreme: 28.08.26 13:55:36
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Aluminium Arak
Kheybar
2:2 (1:1)
vg
jednako
3.2
East Riffa
Al Hadd
0:2 (0:1)
vg
jednako
3.2
Wisla Plock
Korona Kielce
0:2 (0:1)
vg
jednako
3.3
Pohronie
Tatran Presov
3:1 (1:1)
vg
jednako
3.6
Pogon Grodzisk Mazowiecki
Termalica Nieciecza
2:2 (1:1)
vg
jednako
3.6
Braunschweig
Hertha
3:5 (2:2)
vg
jednako
3.7
Leiria
Tondela
2:0 (0:0)
vg
jednako
3.3
Uplata: 20,00 RSD
Ukupni koeficijent: 5347.30
Potencijalni dobitan: 117.640,60 RSD

Igralo se hazarderski i na tome svaka čast, ali...

Sve je išlo od ruke ili bolje rečeno od noge, jer je reč o fudbalu. Ređao je naš igrač pogotke na apsolutno sve kvote preko 3,00. Uhvaćena je prava fudbalska lepeza počevši od Irana, preko Bahreina, pa sve do Poljske, Slovačke i Cvajte, a onda na kraju velika šteta.

Ostao je okršaj Leirije i Tondele i kao u svim parovima igralo se da će se u oba poluvremena postići jednak broj golova, međutim, ništa od toga. U prvih 45 minuta mreže su mirovale, a onda je domaćin u nastavku dva puta matirao rivala i tako ostavio našeg igrača bez ozbiljnog dobitka.

Ako je za neku utehu Mozzart nudi naplati promašaj u visini od 2.000 dinara.

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