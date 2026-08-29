LUDI TIKET (-), subota, 117.640,60 dinara: Izneverio poslednji par
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Vreme čitanja: 1min | sub. 29.08.26. | 09:01
Leirija i Tondela...
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Tiket: GUBITAN
Broj Tiketa: 1115-2926322-2471
Vreme: 28.08.26 13:55:36
početak
broj
Protivnici
rezultat
tip
kvota
sistem
pet. 15:45
3702
Aluminium Arak
Kheybar
2:2 (1:1)
vg
jednako
jednako
3.2
Fix
pet. 16:00
11575
East Riffa
Al Hadd
0:2 (0:1)
vg
jednako
jednako
3.2
Fix
pet. 16:00
3443
Wisla Plock
Korona Kielce
0:2 (0:1)
vg
jednako
jednako
3.3
Fix
pet. 16:00
4421
Pohronie
Tatran Presov
3:1 (1:1)
vg
jednako
jednako
3.6
Fix
pet. 16:15
3465
Pogon Grodzisk Mazowiecki
Termalica Nieciecza
2:2 (1:1)
vg
jednako
jednako
3.6
Fix
pet. 16:30
3036
Braunschweig
Hertha
3:5 (2:2)
vg
jednako
jednako
3.7
Fix
pet. 17:00
4121
Leiria
Tondela
2:0 (0:0)
vg
jednako
jednako
3.3
Fix
Uplata: 20,00 RSD
Ukupni koeficijent: 5347.30
Potencijalni dobitan: 117.640,60 RSD
Igralo se hazarderski i na tome svaka čast, ali...
Sve je išlo od ruke ili bolje rečeno od noge, jer je reč o fudbalu. Ređao je naš igrač pogotke na apsolutno sve kvote preko 3,00. Uhvaćena je prava fudbalska lepeza počevši od Irana, preko Bahreina, pa sve do Poljske, Slovačke i Cvajte, a onda na kraju velika šteta.
Ostao je okršaj Leirije i Tondele i kao u svim parovima igralo se da će se u oba poluvremena postići jednak broj golova, međutim, ništa od toga. U prvih 45 minuta mreže su mirovale, a onda je domaćin u nastavku dva puta matirao rivala i tako ostavio našeg igrača bez ozbiljnog dobitka.
Ako je za neku utehu Mozzart nudi naplati promašaj u visini od 2.000 dinara.
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