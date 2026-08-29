LUDI TIKET (-), subota, 117.640,60 dinara: Izneverio poslednji par

Igralo se hazarderski i na tome svaka čast, ali...

Sve je išlo od ruke ili bolje rečeno od noge, jer je reč o fudbalu. Ređao je naš igrač pogotke na apsolutno sve kvote preko 3,00. Uhvaćena je prava fudbalska lepeza počevši od Irana, preko Bahreina, pa sve do Poljske, Slovačke i Cvajte, a onda na kraju velika šteta.

Ostao je okršaj Leirije i Tondele i kao u svim parovima igralo se da će se u oba poluvremena postići jednak broj golova, međutim, ništa od toga. U prvih 45 minuta mreže su mirovale, a onda je domaćin u nastavku dva puta matirao rivala i tako ostavio našeg igrača bez ozbiljnog dobitka.

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