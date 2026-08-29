Neđa ili Feđa?

„ Bilo je malo napeto, posle verovatno najlošije partije od kad sam ja tu. Bilo je neshvatljivo loše, u svim segmentima, isto bih rekao i da se utakmica protiv Mačve završila nerešenim rezultatom. Bila je malo napetija nedelja, ali radili smo jako, izvukli pouke, sabrali redove, pokušavamo da iz svega toga izađemo jači i da iz subotnje teške utakmice izađemo kao pobednici. Radnički je dobra ekipa, vezali su pobede, u odličnoj su formi, ali do nas je, do našeg zalaganja. Kako mi budemo pristupili utakmici, takav ishod će i biti. Kao što sam već i rekao pre par nedelja, samo onaj ko je spreman da daje celog sebe za tim i zahteve moći će da igra. Imamo i nekih zdravstvenih problema, još ne znamo tačno na koga sve možemo da računamo, ali najspremnijih 11 će izaći na teren “, istakao je mladi stručnjak koji je, zanimljivo, na superligaškoj sceni debitovao upravo protiv večerašnjeg rivala, na startu prošlosezonskog plej-auta u Kragujevcu, kada je meč završen rezultatom 1:1.

U Radničkom su, čini se, i sami zaprepašćeni sopstvenom predstavom u Šapcu u prethodnom kolu. Stručni štab dobio je podršku kluba, ali je kompletnom kadru zamereno na nezalaganju, čak se može čuti da je bilo i sankcija. Zato, valja očekivati dosta promena u sastavu, a trener Marko Neđić insistira na tome da će rezultat zavisiti od izdanja njegovog tima:

Zanimljivo, asistent za Kragujevčane na toj utakmici, i to rukom – direktno iz auta, bio je levi bek Bojan Kovačević, koji sada nosi dres niškog Radničkog. Ima na Čairu još bivših članova imenjaka – Damjan Krajišnik je pre par godina bio strelac za Kragujevčane u pobedi u Nišu, a Miloš Rošević je na Čika Dači nastupao u eri Feđe Dudića, ali vrlo kratko – jedva dva meseca.

„Ja sam tamo proveo samo šest meseci, prethodnu polusezonu koja je bila izuzetno turbulentna. Poznajem nekoliko igrača koji su činili okosnicu tima, ali oni su u velikoj meri promenili sastav, takođe i trenera. Znamo da nas očekuje jedna vrlo teška utakmica, pogotovo posle poraza u Šapcu. Pritisak je veliki. Imperativ pobede je tu. Kragujevčani dolaze puni samopouzdanja. No, igramo na našem terenu, pred našim navijačima. Ukoliko budemo pravi, koncentrisani i fokusiran, smatram da je vreme da ostvarimo prvu pobedu na domaćem terenu. Nadam se uz veliku podršku sa tribina“, kazao je Kovačević.

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Zanimljivo, Kragujevčani su u prethodna tri kola ostvarili više pobeda nego pre toga od početka kalendarske godine. Ali, nije im ovo prvi put da su u takvoj seriji pod Feđom Dudićem. Bilo je, u njegovoj prvoj sezoni, i nizova sa po sedam, odnosno pet pobeda u prvenstvu. Takođe, pričalo se puno posle utakmicu sa Partizanom da mu je samo taj skalp nedostajao u Mozzart Bet Superligi, ali niški Radnički je suprotan primer – temperamentni stručnjak ima stopostotan učinak protiv Nišlija. Tri meča i tri pobede!

„Nakon tri pobede očekuje nas izuzetno zahtevna utakmica. Idemo u goste timu koji sigurno nema adekvatan broj bodova u odnosu na ono što je prikazao u prvih pet kola. Mislim da su zaslužili mnogo više. Posebno su dobro odigrali na domaćem terenu protiv Čukaričkog, tako da nas njihov trenutni bodovni učinak neće zavarati. Radnički iz Niša teško prima, ali i teško postiže golove u poslednje vreme. Na poslednja tri meča njihova gol-razlika je 1:1, što jasno pokazuje da imaju defanzivnu stabilnost. Sa druge strane, prema napred imaju veoma kvalitetne i raznovrsne pojedince sposobne da reše situacije ‘jedan na jedan’. Analizirali smo njihov sistem igre i bićemo spremni na sve varijante. Što se nas tiče, atmosfera je odlična, a momci su puni samopouzdanja posle pozitivne serije“, istakao je Dudić, koji očekuje veliku podršku sa tribina na Čairu:

„Oseća se da se u gradu ponovo priča o Radničkom. Bilo je lepo prošetati Kragujevcem ovih dana i sresti navijače – naš klub je ponovo tema broj jedan, što me izuzetno raduje. Dok čekamo povratak publike na Čika Daču, imamo priliku da na bližim gostovanjima, a Niš je prva takva prilika, dođemo u što većem broju i pružimo snažnu podršku ovim momcima.“

Fun fact: štoper Kragujevčana Nikola Marjanović prvi je fudbaler ove sezone u Mozzart Bet Superligi koji je nagomilao četiri žuta kartona i zbog toga ga neće biti u konkurenciji za večerašnju utakmicu, Ali, zato je svoju kaznu odradio Hasan Hilu, posle isključenja u Humskoj. Tek pristigli novajlija iz Češke David Buhta na raspolaganju je Dudiću. Na drugoj strani, već dugo je povređen Bonsu, Vitas je dao sve od sebe da se oporavi, ali pitanje je vredi li rizikovati, jer duga je sezona. Očekuje se da se neki do sada standardni presele na klupu.

Utakmica na Čairu počinje u 21 sat (TV Arena premium 4), a sudiće je Danilo Nikolić.