Tresu se temelji Enfilda: Gotovo je, Liverpul izjednačio rekord Premijer lige za Barkolu!

Pošto je dogovor oko plate i ostalih pojedinosti pao još prošle sedmice, klubovi su pronašli zajednički jezik oko ekonomskog dela posla i svih bonusa, pa tako ostaje da francuski reprezentativac obavi još lekarske preglede, što će se desiti najkasnije u ponedeljak.

13.30: (1,47) Liverpul (4,40) Notingem Forest (6,75)

Barkolu na Enfildu čeka ugovor na pet godina, a očekuje se da na novoj adresi zarađuje oko 300.000 evra sedmično, odnosno preko 15.500.000 evra!

Barkola je još na početku leta bio označen kao kapitalno pojačanje Redsa kako bi se nadomestio odlazak Mohameda Salaha. Francuskom ofanzivcu se od početka jako dopala ideja transfera na sever Ostrva i nije dugo bilo potrebno da dogovori lične uslove.