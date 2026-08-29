Tresu se temelji Enfilda: Gotovo je, Liverpul izjednačio rekord Premijer lige za Barkolu!
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 09:09
Francuz bi već u nedelju trebalo da sleti na sever Ostrva
Dogovoreno je, gotovo je, sve je rešeno – Bredli Barkola je novi fudbaler Liverpula!
Tresu se temelji Enfilda, Liverpul je drugo leto zaredom postavio, odnosno izjednačio rekord ostrvskog fudbala na ime jednog ulaznog transfera. Kako javlja dobro upućeni insajder Dejvid Ornštajn sa Atletika, postignut je kompletan dogovor sa Pari Sen Žermenom oko transfera Bredlija Barkole i to za 125.000.000 evra u fiksnom delu obeštećenja i još 20.000.000 evra u lako dostižnim bonusima.
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Pošto je dogovor oko plate i ostalih pojedinosti pao još prošle sedmice, klubovi su pronašli zajednički jezik oko ekonomskog dela posla i svih bonusa, pa tako ostaje da francuski reprezentativac obavi još lekarske preglede, što će se desiti najkasnije u ponedeljak.
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Barkolu na Enfildu čeka ugovor na pet godina, a očekuje se da na novoj adresi zarađuje oko 300.000 evra sedmično, odnosno preko 15.500.000 evra!
Barkola je još na početku leta bio označen kao kapitalno pojačanje Redsa kako bi se nadomestio odlazak Mohameda Salaha. Francuskom ofanzivcu se od početka jako dopala ideja transfera na sever Ostrva i nije dugo bilo potrebno da dogovori lične uslove.
Ipak, pregovori sa PSŽ-om prilično su se odužili. Kako tvrdi Ornštajn, proboj u razgovorima dogodio se kada su sportski direktor Ričard Hjuz, generalni direktor Bili Hogan i predsednik “Fenway Sports Group” Majk Gordon seli za sto sa prvim čovekom Parižana Naserom Al Kelaifijem u utorak i razjasnili svaku tačku još jednog blokbaster transfera.
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Barkola je bio standardni prvotimac kod Luisa Enrikea, a prošle sezone je na 49 nastupa skupio 13 golova i sedam asistencija uprkos tome što su mu direktna konkurencija bili Hviča Kvarachelija i Dezire Due.
Proboj u prvi tim Svetaca dogodio se u sezoni 2021/22 i od tada je na 152 meča ubeležio 39 golova i 37 asistencija. Polaznik je Lionove akademije, a na ovogodišnjem Mundijalu je kroz osam utakmica upisao tri gola.