Veljko Simić za Mozzart Sport: Hteo sam da izbegnem Zvezdu, Dambrauskas je opsednut fudbalom

Tad je već bilo jasno da će Ber Ševa teško moći da se odupre I sve se pretvorilo u zvezdanu noć za šampiona Azerbejdžana. Kad je tako, onda je bio pravi trenutak da kontaktiramo Veljka Simića koji nam je preneo utiske o neverovatnom uspehu njegovog tima.

„Utisci su iz dana u dan sve bolji. Lepo je videti koliko smo usrećili ljude. Euforija vlada u gradu i lepo je biti deo svega ovoga. Istina je da smo u poslednjim sekundama izborili produžetke, ali ko je gledao utakmicu, video je da smo stvarno bili dosta bolji i zasluženo prošli. Sve to dobija na težini jer je Hapoel stvarno ozbiljna ekipa i odigrali su vrhunske kvalifikacije“, rekao je Veljko za Mozzart Sport.

Ono što je posebno impresivno, pobedili ste sve utakmice na domaćem terenu, a na sve to – delovali uverljivo. Pretvorili ste domaći teren u tvrđavu. Sabah ranije nije bio takav, sećamo se kako ih je Partizan eliminisao u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

„Odigrali smo kvalifikacije na visokom nivou od prve utakmice. Rasli smo iz meča u meč i vrhunac forme dočekali na samom kraju kvalifikacija u najbitnijim momentima. Bilo je i poraza, koje smo uspeli da preokrenemo u pobede, i to me najviše raduje jer pokazuje da smo kao ekipa spremni za te bitne momente. Današnji tim Sabaha nema stvarno mnogo dodirnih tačaka sa timom koji je ispao od Partizana. Zapravo, ovaj tim je skoro u potpunosti drugačiji od tima koji je pre samo godinu dana igrao kvalifikacije za Ligu Evrope i Ligu konferencija“.

Kako si zadovoljan svojim igrama. Bio si strelac protiv svakog rivala ovog leta. Utisak je da u Sabahu igraš najbolji fudbal u karijeri?

„Zadovoljan sam. I statistikom i igrom. Raduje me da sam uspeo da pomognem ekipi u ovom istorijskom plasmanu jer je ovo nešto što će se pamtiti zauvek u ovom klubu“.

Kako izgleda saradnja sa Valdasom Dambrauskasom? Njegova priča je neverovatna, krenuo je od učešća u kvizu „Želite li da postanete milioner?“, a posle smo ga gledali u Hrvatskoj gde je vodio Goricu i Hajduk. Sa Splićanima je osvojio Kup Hrvatske pre nego što su ga iz nekog razloga sklonili.

„Dambrauskas je jedinstven čovek i trener. Ima svoj način igranja fudbala i ne odustaje od toga. Posvećen je maksimalno i živi za fudbal. Tu strast prenosi na ekipu i konstantno nas gura napred. Meni lično je zadovoljstvo da radim sa njim i to je trener sa kojim imam najbolju saradnju do sad u karijeri, ubedljivo. Jedinstven karakter, treneri generalno provode dosta vremena u fudbalu, ali ovo njegovo se može nazvati opsesijom. Retko se sreće takva strast i posvećenost bilo kom poslu“.

Ukrštali ste se sa Crvenom zvezdom koja je bila favorit u tom dvomeču protiv Ber Ševe, ali ste na kraju dobili klub iz Izraela. Da li si priželjkivao susret sa bivšim klubom?

„Nadao sam se da mogu da izbegnem dvomeč sa Zvezdom, ali ne tako što će Zvezda ispasti, već što će nas žreb razdvojiti. Kad sam video da je moguće da se susretnemo sa Zvezdom, nije mi bilo svejedno, iskreno. Zvezdaš sam i bilo bi mi teško i neprirodno da igram protiv Zvezde. Nadao sam se da mogu da idu do samog kraja, ali se nije desilo ove godine, nažalost. Valjda će sledeće“.

Imao si mnogo dobrih trenutaka u ovim kvalifikacijama, šta ćeš najviše da pamtiš?

„Momenat koji ću najviše pamtiti je gol koji smo postigli u poslednjim sekundama protiv Hapoela. Posle toga sam bio apsolutno ubeđen u prolaz i ulazak u LŠ. Emocija i momenat totalne euforije u tom momentu je nešto što samo fudbal može da pruži“.

Za protivnike ste dobili Arsenal, Mančester junajted, Barselonu, Borusiju Dortmund, Napoli, Slaviju iz Praga, Viking i Viljareal. Nije vas žreb mazio, šta možemo da očekujemo od vas?

„Rivali su najteži mogući, ali za ovo smo se borili. To smo hteli i sad imamo priliku da uživamo u tim utakmicama. Najveći izazov za nas će biti da vidimo da li možemo da se takmičimo u LŠ, a ne samo da budemo učesnici. Vreme će pokazati. Svakako ćemo uživati, to su najlepše utakmice za svakog fudbalera“.

Šta je razlog ovolikog rasta Sabaha, to je klub koji je osnovan 2017. godine i prethodne sezone je osvojio duplu krunu, gazde su bogate i široke su ruke?

„Razlog je to što su pravi ljudi na pravom mestu. Nisu ih obeshrabrili neki porazi u prethodnim godinama, nastavili su da ulažu i napreduju iz godine u godinu. Od gazde, preko predsednika, sp. direktora i trenera, svako ima jasne uloge i zaduženja. Klub je organizovan na vrhunskom nivou, iz toga uvek proizilaze dobri rezultati“.

Liga Azerbejdžana je očigledno sve jača, čim se dva kluba u dve godine plasiraju u Ligu šampiona. Znamo da je to zemlja bogata naftom i da su to iskoristili da ulože u mnogo toga, uključujući i fudbal, ali u čemu je tajna?

„Sve bolja ulaganja i mogućnost dovođenja kvalitetnih stranih fudbalera. Ukinuli su pravilo da 4 azerbejdžanska fudbalera moraju biti na terenu u ligi i od tad je liga krenula da napreduje dosta, jer je to, naravno, povuklo nove transfere i više stranaca. Sabah i Karabag su u svakom smislu korak ispred. Ali ima i drugih klubova, poput Nefčija, koji imaju potencijal da još rastu. Takmičenje je zanimljivo i neizvesno. U tim uslovima uvek dolazi do napretka i rezultata“, završio je Simić.