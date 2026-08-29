LUDI TIKET, subota, 230.929,59 dinara: Igranje na GG donelo dobitak
Vreme čitanja: 1min | sub. 29.08.26. | 08:48
Razume se čovek u holandski fudbal
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Tiket: DOBITAN
Broj Tiketa: 1801-3403294-2471
Vreme: 28.08.26 12:47:18
početak
broj
Protivnici
rezultat
tip
kvota
sistem
pet. 18:00
1610
Groningen
Fortuna S.
2:3 (1:2)
tgg
gg3+
gg3+
1.62
Fix
pet. 18:00
1623
Den Bosch
Vitesse
1:4 (0:3)
tgg
gg3+
gg3+
1.5
Fix
pet. 18:00
1621
Volendam
Dordrecht
6:1 (3:1)
tgg
gg
gg
1.55
Fix
pet. 18:00
1622
Ajax II
Helmond
3:2 (2:1)
tgg
gg
gg
1.47
Fix
pet. 18:00
1625
AZ Alkmar II
MVV
1:2 (0:1)
tgg
gg
gg
1.4
Fix
pet. 18:00
1624
Roda
NAC Breda
2:2 (1:1)
tgg
gg
gg
1.57
Fix
pet. 18:00
1626
Oss
Utrecht II
2:1 (1:0)
tm1
2+
2+
1.9
Fix
pet. 18:00
1627
RKC Waalwijk
PSV II
2:2 (2:1)
tgg
gg3+
gg3+
1.57
Fix
pet. 19:00
2178
Wrexham
Birmingham
1:2 (0:1)
tgg
gg
gg
1.87
Fix
pet. 19:00
2160
Crystal Palace
Man.City
1:4 (0:1)
tgg
gg3+
gg3+
2.1
Fix
pet. 18:45
2591
Athlone
Bray
2:1 (1:1)
tgg
gg3+
gg3+
1.85
Fix
pet. 18:45
2594
Kerry
Treaty Utd
3:1 (1:0)
tgg
gg3+
gg3+
2.3
Fix
pet. 18:45
2593
Cobh Ramblers
Longford
2:2 (0:2)
tgg
gg3+
gg3+
2.35
Fix
Uplata: 120,00 RSD
Ukupni koeficijent: 1425.49
Dobitak: 230.929,59 RSD
Nema šta, kada neko zna, onda zna, a naš igrač sa uplatnog mesta "Kragujevac 11" definitivno poznaje fudbal, pogotovo holandski, kao i umetnost dobrog tipovanja.
Na uloženih 120 dinara dobitak od 230.929,59 može samo da ostvari neko ko se razume. Na tiketu su mahom igrani parovi holandskog fudbala, što iz nižeg, što iz višeg ranga, a posebno je zanimljiva činjenica da je na svim parovima predviđen GG, a negde je to kombinovano i sa igrom 3+.
Naravno, bilo je tu i parova Premijer lige, zatim kombinacija iz drugog ranga irskog fudbala, a sve to je lepo kombinovano za odličan dobitak.
Možemo samo da čestitamo.
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