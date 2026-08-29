LUDI TIKET, subota, 230.929,59 dinara: Igranje na GG donelo dobitak

Nema šta, kada neko zna, onda zna, a naš igrač sa uplatnog mesta "Kragujevac 11" definitivno poznaje fudbal, pogotovo holandski, kao i umetnost dobrog tipovanja.

Na uloženih 120 dinara dobitak od 230.929,59 može samo da ostvari neko ko se razume. Na tiketu su mahom igrani parovi holandskog fudbala, što iz nižeg, što iz višeg ranga, a posebno je zanimljiva činjenica da je na svim parovima predviđen GG, a negde je to kombinovano i sa igrom 3+.

Naravno, bilo je tu i parova Premijer lige, zatim kombinacija iz drugog ranga irskog fudbala, a sve to je lepo kombinovano za odličan dobitak.

Možemo samo da čestitamo.