LUDI TIKET, subota, 230.929,59 dinara: Igranje na GG donelo dobitak

Vreme čitanja: 1min | sub. 29.08.26. | 08:48

Razume se čovek u holandski fudbal

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Tiket: DOBITAN
Vreme: 28.08.26 12:47:18
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Groningen
Fortuna S.
2:3 (1:2)
tgg
gg3+
1.62
Den Bosch
Vitesse
1:4 (0:3)
tgg
gg3+
1.5
Volendam
Dordrecht
6:1 (3:1)
tgg
gg
1.55
Ajax II
Helmond
3:2 (2:1)
tgg
gg
1.47
AZ Alkmar II
MVV
1:2 (0:1)
tgg
gg
1.4
Roda
NAC Breda
2:2 (1:1)
tgg
gg
1.57
Oss
Utrecht II
2:1 (1:0)
tm1
2+
1.9
RKC Waalwijk
PSV II
2:2 (2:1)
tgg
gg3+
1.57
Wrexham
Birmingham
1:2 (0:1)
tgg
gg
1.87
Crystal Palace
Man.City
1:4 (0:1)
tgg
gg3+
2.1
Athlone
Bray
2:1 (1:1)
tgg
gg3+
1.85
Kerry
Treaty Utd
3:1 (1:0)
tgg
gg3+
2.3
Cobh Ramblers
Longford
2:2 (0:2)
tgg
gg3+
2.35
Uplata: 120,00 RSD
Ukupni koeficijent: 1425.49
Dobitak: 230.929,59 RSD

Nema šta, kada neko zna, onda zna, a naš igrač sa uplatnog mesta "Kragujevac 11" definitivno poznaje fudbal, pogotovo holandski, kao i umetnost dobrog tipovanja.

Na uloženih 120 dinara dobitak od 230.929,59 može samo da ostvari neko ko se razume. Na tiketu su mahom igrani parovi holandskog fudbala, što iz nižeg, što iz višeg ranga, a posebno je zanimljiva činjenica da je na svim parovima predviđen GG, a negde je to kombinovano i sa igrom 3+.

Naravno, bilo je tu i parova Premijer lige, zatim kombinacija iz drugog ranga irskog fudbala, a sve to je lepo kombinovano za odličan dobitak.

Možemo samo da čestitamo.

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