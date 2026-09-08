LUDI TIKET (-), utorak, 102.665 dinara: Oborio ga Lacio golom u 88. minutu

Jedan strastveni kladilac iz Bujanovca sastavio je maestralan tiket sa čak 10 parova, jureći ukupnu kvotu od 178,55. Sa uplatim od 500 dinara, potencijalni dobitak je iznosio neverovatnih 102.665 dinara (zajedno sa bonusom od 2.500 dinara). Sve je išlo kao po loju širom Evrope – od Italije i Francuske, preko Španije i Portugalije, pa sve do Danske. Prolazi su se nizali jedan za drugim, pretvarajući obično veče u Bujanovcu u pravu sportsku dramu punu nade i adrenalina.

Međutim, sportska sreća je okrutna, a sudbinu ovog tiketa zapečatio je samo jedan jedini promašaj na meču italijanske Serije A između Udinezea i Lacija. Čekao je 0-2 gola, ali je utakmica završena rezultatom 1:2, čime je granica prebačena za samo jedan gol. Dok su svi ostali parovi prošli savršeno – uključujući i tačne prognoze na pobede Palerma i Katanije, kao i golove na teškim mečevima poput Nant - Nansi i Estoril - Aruka – Rimljani i Udineze su srušili san o velikom dobitku i ostavili tiket u crvenom.

Iako je tiket tehnički gubitan, igrač iz Bujanovca ipak nije ostao potpuno praznih ruku zahvaljujući sjajnom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Pošto je na tiketu sa velikim brojem parova promašen samo jedan par, aktiviralo se pravilo koje vraća višestruku vrednost uplate u zavisnosti od pogođene kvote. U ovom slučaju, utešna isplata je iznosila tačno 2.500 dinara, što je pet puta više od uloženog novca. Ovaj benefit je ublažio tugu zbog promašenog velikog dobitka i obezbedio igraču novu šansu za popravni ispit na uplatnom mestu.