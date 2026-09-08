LUDI TIKET, utorak, 40.947 dinara: Borča je ponovo bila talična Mozzart lokacija

Kada prođete Zrenjaninski put i uđete u Borču, uglavnom očekujete klasičnu beogradsku svakodnevicu, a ne istorijske sportske podvige. Međutim, u ovom naselju se tiho i bez velike pompe razvija ozbiljan kladilački kontinuitet, što potvrđuje i najnovija majstorija. Naime, i dok su tiketi juče jako teško prolazili zbog seče favorita, jedan igrač je sa ulogom od svega 300 dinara uspeo da sastavi savršen dobitni niz i naplati sjajnih 40.947,90 dinara. Umesto jurenja klasičnih konačnih ishoda, strategija je bila precizna i fokusirana na izuzetno zahtevnu igru da oba tima postižu najmanje po gol u drugom poluvremenu.

Ono što ovaj uspeh izdvaja jeste čista fudbalska intuicija i hrabrost da se na tiket stave četiri veoma specifična para. Kada su mreže počele da se tresu u nastavku mečeva Palermo - Sampdorija, Pogon Šćećin - Visla Plok, Sabadelj - Kordoba i Udineze - Lacio, stvorena je ukupna kvota od 136,49. Svaka od ovih utakmica nosila je ozbiljan rizik, ali su golovi u drugim poluvremenima dolazili tačno tamo gde je igrač predvideo, pretvorivši skroman ulog u ozbiljan profit.

Ovakav rasplet zapravo uopšte ne čudi one koji prate zbivanja na uplatnim mestima, jer Borča polako preuzima titulu prestonice gde prolaze najjače sportske prognoze. Ovaj novi dobitak došao je kao savršen nastavak priče od ovog leta, kada je na istoj lokaciji pala istorijska Mozzart maksimala od 49.667.773 dinara na 10 pogođenih parova. Sa ovakvim nizom uspešnih tiketa, banatska obala Dunava se potpuno prirodno pozicionirala na sam vrh kladilačke mape u zemlji, dokazujući da se ovde igra sa ozbiljnim znanjem i čeličnim živcima.