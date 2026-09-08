Vreme je! Premijum pet - aduti, mane, rosteri, transferi, ko je najbliži trofeju...

Mi smo pripremili mini-analizu glavnih favorita za trofej, onih pet veličanstvenih (Pari Sen Žermen, Arsenal, Bajern Minhen, Barselona, Real Madrid), ali prošli smo i kroz sastave i mogućnosti favorita iz senke, odnosno ekipa što im predstoji borba za ulatak u 24.

Prve utakmice novog izdanja najjačeg klupskog takmičenja na programu su danas, sutra i prekosutra. U pitanju je ono 'zaštićeno' kolo, kada su na programu samo mečevi Lige šampiona. Prva faza završava se 27. januara, početak plej-ofa planiran je za sredinu februara, dok je finale zakazano za 5. jun na stadionu Metropolitano u Madridu.

Region ni drugu godinu zaredom nema predstavnika među najboljima (poslednji su otpali zagrebački Dinamo i slovenačko Celje), te ćemo u smislu poređenja s ovdašnjim klubovima s pažnjom ispratiti nastupe atinskog AEK-a, LASK-a, Slovana iz Bratislave, Vikinga, praške Slavije, Sabaha...

Arsenalu je prošle sezone odbrana bila moćnije oružje od napada. Ostrvski stručnjaci i analitičari su apostrofirali važnost povećanja učinkovitosti ofanzivne linije, a paradoksalno, Tobdžije su letos ostale bez Gabrijela Žezusa , Gabrijela Martinelija i Leandra Trosara , dok je u severni London stigao samo MVP belgijskog šampionata Hristos Colis . Međutim Arsenal u svojim redovima sasvim dovoljno kvaliteta i talenta da napadački “podivlja”, a to će zavisiti od sezone koju budu odigrali Martin Edegor i Bukajo Saka . U šampionskoj sezoni, najtalentovaniji igrači Arsenala bili su prilično tihi, daleko od najboljeg fudbala za koji znamo da su sposobni. Pritom, realno je da Arteta poveća minutažu supertalentovanom levom krilu Maksu Daumanu (16) registrovanom na B listi igrača za evropsku elitu.

Prolećne oscilacije i pad forme Martina Zubimendija naterale su Andreu Bertu i Mikela Artetu da reaguju, te je na Emirejts kao apsolutni letnji kapitalac stigao Bruno Gimarais . U prevodu, Arsenal u novi pokušaj lova na finale i pehar Lige šampiona, ulazi sa, izvesno, fizički najdominantnijim tandemom vezista u Evropi.

Kada je zdrav, Jurijen Tiber je vrhunska i prva opcija na desnom beku, ali se Holanđanin oporavlja od povrede prepone, te je Ben Vajt počeo sezonu kao starter. Isto važi i za Rikarda Kalafjorija na levom boku koji se lani mučio sa povredama, ali je u sezonu ušao zdrav i sprema za ozbiljan dopinos na obe polovine terena.

Velikan sa Emirejtsa među stativama ima Davida Raju , jednog od najboljih golmana planete. Naravno da Arteti nije prijatno što je sezonu počeo bez povređenog Vilijama Salibe , odnosno bez standardnog štoperskog tandema, ali raduje činjenica da je Francuz koji se oporavlja od povrede leđa, registrovan za glavnu fazu Lige šampiona. Pritom, sa Pjerom Inkapjeom , Kristijanom Moskerom i novopridošlim Ezrijem Konsom , Arteta ima dovoljno manevarskog prostora da pronađe Gabrijelu idealnog saborca.

Opta kompjuter kaže – Arsenal je sa 21,2% šanse glavni favorit za osvajanje Lige šampiona. I možda se mnogi neće saglasiti da je na papiru tim Mikela Artete bliži Ušatom peharu od Bajerna, branioca titule Pari Sen Žermena, ili španskih giganata Real Madrida i Barselone, jer mu je igrački kadar manje atraktivan i nije tako „natrontan” zvezdama, ali već duže vreme, odbrani Tobdžija na nivou Engleske i Evrope, nema ravnog.

Bili su plastični klub, bili su Holivud u kome je svako sebi bio najbitniji. Bili su igračka gazdi iz Katara, bili su plaćenici koji su u Pariz došli samo zbog para, a bez bilo kakvog obzira prema tradiciji kluba i navijačima. Sve tu to bili dok su maltretirali konkurenciju u Francuskoj, a trpeli lekcije od evropske konkurencije, uglavnom od Barselone. Međutim, kako to obično biva, vreme leči sve, a fudbalu još više – rezultati. Pa su tako i Sveci uspeli da “operu” grehe bogaćenja preko noći, prvo onim istupom predsednika Nasera Al Kelaifija protiv osnivanja evropske Superlige. A, kad je Luis Enrike baš iz te Barselone doneo duh fudbala sa Pirineja neutralni gledaoci nekako spontano su počeli ne samo da zaboravljaju kako se Pari Sen Žermen vinuo u visine, već i da ga simpatišu. Pariska štampa više se ne prepucava sa klubom, uprava više ne preti advokatima i oduzimanjem akreditacija, ni na tribinama nema transparenata kojima se igrači optužuju da istinski vole samo novac na računu. U Parizu se sada tolerišu i crne serije, jer nekako se PSŽ više ne meri po titulama u Ligi 1 – ta se podrazumeva – već samo u sukobu sa starom fudbalskom aristokratijom. Što će reći: sudiće mu se baš na osnovu Lige šampiona. Tamo negde na proleće, ne pre toga.

Imao je on “ušati” pehar u svojoj vitrini još iz vremena kada je radio u Barseloni, ali iako je Blaugrana tada igrala možda i najlepši fudbal svi su po navici taj trofej pripisivali Lionelu Mesiju , zanemarujući to što ga je baš Enrike ubedio da je za dobro tima najpametnije da Argentinac ostane krilo, a da se ne gura u špic. U Parizu je Luis Enrike konačno pokazao da je među najboljim stratezima današnjice. Njegov Pari Sen Žermen ume da bude ubitačan kao u onom finalu iz 2025. kada je strpao pet komada Interu. A ume i da se odbrani što je pokazao u revanšu polufinala protiv Bajerna, kada je ukrotio i zversku odbranu Bavaraca. Između ostalog, time što je Enrike “izmislio” namerno izbacivanje lopte u aut kako bi opteretio Majkla Olisea što je ekspresno kao vid strategije prihvatio ostatak fudbalske planete. Imajuću sve to u vidu, reklo bi se da Enrike nema manu ili je barem još niko nije identifikovao. I utisak je da će njegov osnovni zadatak biti da ne dozvoli da se u svlačionici raširi osećaj ekipe već zadovoljne učinjenim. A, ako se setimo kako je nekada Kilijanu Embapeu govorio da nikada neće postati Majkl Džordan dok ne počne da igra odbranu – i vrlo ga se lako odrekao kad je shvatio da ovaj to neće uraditi – možemo da naslutimo da to neće proći. Barem ne bez otpora šefa struke.

Rekosmo već da je otišao Bredli Barkola i nije on jedini. Gonzalo Ramos, Kang-in Li , pa Ibrahim Embaje , svi zajedno uneli su maltene 300.000.000 evra u klupsku kasu. I Pari Sen Žermen je, kao retko kad, štedljivo trošio zarađeno, ali je utisak da je doveo adekvatne zamene. Za ofanzivnu liniju su doveli Ferana Toresa , osokoljenog golom u finalu Mundijala, te dvojicu supertalentovanih momaka Magnesa Aklijuša i Miku Godsta . Bekovsku su popunili Lukom Dinjom , od ranije je tu i Lukas Ernandez da uskoči. Reklo bi se da Pari Sen Žermen nema slabu tačku, mada nije to baš tako. Videli smo na Mundijalu da i Vitinja i Neveš umeju da ukoče, ali svi su to nekako otpisali kao “posledicu” ega Kristijana Ronalda . I baš tu, u vezi, gde je po mnogima najjači, mogao bi PSŽ da ima problema u slučaju nekih težih povreda, jer pomenutu dvojicu baš i nema ko da zameni, a da nivo ostane nepromenjen. Voren Zair Emeri je odličan, ali nije ta klasa, Seni Manulu i Dro Fernandez su ipak još premladi i možda nije baš realno da Sveci svake sezone izbace po jednog ili dvojicu vunderkinda. Na zadnjem veznom šansu sve češće dobija i Brazilac Lukas Berado , po prirodi štoper, da sa Ilijom Zabarnjijem zakrpi ako tu ustreba. Mada Markinjos , a posebno Pačo , nekad izgledaju tako fizički spremni da im podrška nije ni potrebna.

Ovaj tim ima sve što je potrebno za uspon do trona. Samo je pitanje da li su mu tu ambiciju zatrpali svi poslednji uspesi ili su i dalje u stanju da je iskopaju u sebi.

Nema tu dakle slabe pozicije. Nema tu mesta za optimizam u protivničkim taborima. Pa opet, pitanje je da li ovaj PSŽ ima, kao što je imao onaj onaj Real Kristijana Ronalda , jedini sa tri vezane evropske krune u eri Lige ampiona, tu “alavu” glavu da u sebi uvek pronazali novu glad za pobedama. Obično se ona prepoznaje ne toliko u samim pobedama, koliko u besu izazvanom neuspesima. A, nije se baš stekao utisak da je bilo koga u Parizu mnogo zabolela glava zbog niza od pet utakmica na kojima su primali gol, tri puta već po dva komada za 90 minuta. Poređenja radi, prošle sezone prvi put nisu dobili utakmicu tek 22. septembra. Ne treba doduše zaboraviti ni da su u protekle dve sezone osnovni deo Lige šampiona završavali prvo kao 15, pa onda 11, samo da bi posle gazili sve redom. Kad uhvate zalet teški su kao ona kugla što juri Indijana Džonsa .

Pa opet, PSŽ na njegovoj poziciji, na levom krilu, ima možda i najboljeg fudbalera prošle sezone, Hviču Kvaracheliju , na desnoj strani je Dezire Due , uz Lamina Jamala verovatno najtalentovaniji na tom mestu. U špicu ima vladajuću Zlatnu loptu Usmana Dembelea . U vezi trio velemajstora kavi su Vitinja, Žoao Neveš i Brajan Ruiz . U poslednjoj liniji verovatno dva najbolja beka na svetu – Nuna Mendesa i Ašrafa Hakimija , u centrali Vilijama Pača i Markinjosa , možda nisu najbolji tandem na planeti, ali u top tri svakako jesu. Među stativama Luka Ševalije i Matvej Safonov , svi da pozavide.

Dobro, dobio je i klub ogroman profit od 182.000.000 evra – rekordan za Pariz – ali čini se da i sam Enrike može da bude zadovoljan. Svi koji su ovog leta napustili Park prinčeva bili su uglavnom rezervisti. Mada su neki imali značajne uloge poput pre svih Bredlija Barkole , koji je sa sobom u Liverpul odneo i 21 gol i 21 asistenciju iz prošle sezone.

Možda su i u pravu, ali to ne menja činjenicu da će, na stranu šta pričaju bilo kakvi superkompjuteri, Pari Sen Žermen u novi ciklus Lige šampiona ući kao apsolutni favorit za uspon na tron. Obavezuju na tako nešto dve njegove uzastopne krune, ali i kvalitet Enrikeovog sastava koji je ovog leta ostao prilično neokrnjen u biti, a pride je dobio na dubini.

“ Evolucija fudbala – to smo mi ”, slavodobitno je izjavio Luis Enrike na konferenciji za novinare pred početak prvenstvene sezone u Francuskoj, mada se na osnovu prvih rezultata čini da je Pari Sen Žermen trenutno u procesu de-evolucije. I mnogi će reći da je to posledica toga što su postali previše nadmeni, samouvereni do granice arogancije, te da su zbog toga u uvodna četiri kola Lige 1 osvojili samo dva boda.

KLUPA

Šta reći o klupi najpopunjenijeg tima Evrope? Kad za jednu ekipu kažete da ima ogromnu dubinu, jasno je da trener koji je vodi ima sijaset vrhunskih solucija na klupi. Na startu sezone u Premijer ligi, Arteta je kao rezervne opcije imao igrače plaćene blizu pola milijarde evra. Ta brojka će se donekle smanjiti kada Bruno Gimarais bude promovisan u startera, ali suština ostaje nepromenjena. Arteta ima na koga da se osloni kada starteri zakažu. Ma koliko se lani Viktor Đekereš nalazio na meti kritika uprkos 21 golu u svim takmičenjima i činjenici da je posle njegovog dolaska Arsenal konačno postao šampion, luksuz je uvoditi Šveđanina sa klupe. Mikel Merino je već dve godine Artetin džoker i golgeter zarobljen u telu veziste, Noni Madueke donosi ogromnu brzinu i prodornost po desnom krilu, Zubimendi stabilnost u manevru, pomenuti Dauman (ako bude korišćen) nepredvidivost u napadu. A Moskera, Konsa i Inkapje su štoperi koji mogu i na bekovske pozicije. Manevarskog prostora za Artetu ima na pretek.

TRENER

Ako je Mikel Arteta nešto pokazao tokom sedmogodišnjeg mandata u Arsenalu, onda je to spremnost da se menja. Kada je shvatio da mu neće doneti titulu Premijer lige, Bask je žrtvovao atraktivan fudbal zarad pragmatičnog. Mnogi su omrznuli Arsenal upravo jer je nakon što obezbedi vođstvo, počeo da „ubija” utakmice i što je dao prioritet čuvanju prednosti ispred želje da dotuče rivala i overi trijumf. Nije li ova transformacija pečat velikog trenera?

Ako ćemo da tražimo manu čoveku koji je posle 22 godine čekanja, konačno prekrstio Arsenal u šampiona Engleske, neka bude upravo taj odlazak u ekstrem. Zbog prefokusiranosti na odbranu i golove iz prekida, Arsenal ponekad zaliči na tim koji je zaboravio da daje golove iz otvorene igre - od 71 gola u šampionskoj sezoni, samo 42 došla su iz otovorene igre što je ubedljivo najmanje od strane jednog engleskog šampiona u poslednjoj deceniji. Ko se seća finala Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena, pamti i produžetke u kojima Arteta nije skupio hrabrosti da napadne Parižane u završnih 15 minuta, kada na terenu nisu imali nosioce poput Rafinje, Ruiza, Dembelea i Hviče. Čekao je, dočekao penale i izgubio.

AMBIJENT

Nije poraz u finalu Lige šampiona ugasio plamen euforije u severnom Londonu. Shvatili su navijači Arsenala da je došlo njihovo vreme, veruju vreme osvajačkih pohoda. Odlaskom Pepa Gvardiole iz Mančester Sitija, Tobdžije nemaju jasnog takmaca u novoj borbi za engleski tron i veruju ta će titula ostati njihova. Oni su postali tim koji seje strah Premijer ligom i tim koji prošle sezone nije izgubio utakmicu u Ligi šampiona u 90. minuta. Atmosfera bi bila još bolja da je Arsenal ovog leta uspeo da ulovi superzvezdu poput Vinisijusa Žuniora i Hulijana Alvareza, ali nije isključeno da mu je neophodan upravo Ušati pehar i prvi trofej evropskog prvaka u klupskoj istoriji kako bi postao jedna od najprimamljivijih destinacija za fudbalere vrhunske klase van Engleske.

RIVALI

Kod kuće: Lil, Borusija Dortmund, Real Madrid, Sabah

U gostima: Napoli, Bajern Minhen, Slavija Prag, Betis

Napadačkim potencijalom koji Bajern Minhen ima u kvartetu Majkl Olise – Džamal Musijala – Luis Dijaz – Hari Kejn adekvatno bi mogao da odgovori verovatno jedino Pari Sen Žermen sa svojim tridensom Due – Dembele – Kvarachelija. Eventualno Barselona sa Jamalom, Rafinjom i Gordonom. Ruku na srce, po snazi imena tu je i Real, ali da sačekamo i vidimo kako će se Jan Diomande uklopiti sa Embapeom i Vinisijusom, na nešto većem nivou nego što su RB Lajpcig i Bundesliga.

Nemački šampion u svojim redovima ima dvojicu glavnih kandidata za Zlatnu loptu i to uz njihove lude brojke verovatno najbolje priča o ofanzivnoj sili kojom upravlja Vensan Kompani. Radi se doslovno o ‘nukleranom oružju’. Kejn spada u tri najbolja centarfora današnjice. Ako nije najbolji, najkompletniji sigurno jeste; dok će ozbiljan procenat neutralnih ljubitelja fudbala, možda čak i natpolovičan, za Olisea reći da je u ovom času najbolji igrač planete.

Nevezano za to da li će u oktobru biti ovenčan najvažnijom individualnom nagradom…

U Luisu Dijazu Bajern je prošlog leta dobio ono što mu je falilo: i defanzivnu i ofanzivnu agresivnost, ubojitost, naposletku i južnoameričku vrelu krv - da proključa i zagreje sve oko sebe kad ‘zagudi’. Dolaskom Ismaela Saibarija i Natanijela Brauna stiže dodatna ‘doza’ taktičke fleksibilnosti na kojoj Kompani toliko insistira. Uvereni su u Minhenu da će Marokanac jednako uspešno moći da igra kao ‘desetka’, levo ili desno krilo, pa i kao ‘devetka’, zamena za Kejna. Saibari nije u potpunosti spreman, još nijednom nije odigrao svih 90 minuta, ali stigao je s one dve asistencije protiv Štutgarta (pa i na nekim pripremnim mečevima) da pokaže koliko imaginacije donosi u završnoj trećini. Njegovo angažovanje dodatno je dobilo da značaju nakon što se Džamal Musijala dva puta srušio na terenu u završnoj fazi priprema. Mada, i da nije bilo toga, forma mladog asa bila je toliko diskutabilna nakon povratka iz povrede da je Bajern prosto morao da reaguje…

KVOTE

BAJERN MINHEN OSVAJA LIGU ŠAMPIONA - 7,00

Ni ove sezone Bavarci neće odustati od prepoznatljivog sistema sa duplim pivotom. Jozua Kimih i Aleksandar Pavlović zakucani su kao prve opcije. Onaj što će najčešće uskakati biće Tom Bišof. Gde je problem? Pravi, klasičan zadnji vezni u rosteru je još samo Konrad Lajmer, kog je Kompani prošle sezone gotovo u potpunosti prekomandovao na beka.

Dođosmo i do – kazaće će mnogi – rak rane minhenskog velikana: odbrane. Istina je da Kompani ne raspolaže s štoperima top klase, međutim isto tako stoji činjenica da je pod njegovom komandom Dajo Upamekano postao makar za 30 odsto bolji igrač. Radi se o momku koji će vas tri-četiri vikenda u nizu oduševljavati, a onda kao po pravilu ide kiks. Više puta je koštao Bajern u Evropi, napravio mnogo gluposti. Prošle sezone, ipak, skoro pa savršen.

Ono što treba razumeti jeste količina rizika s kojim Francuz igra. I to nije njegova volja, već zahtev trenera. Zbog mobilnosti, dobre tehnike, dobrog pasa i brzine što ga krase, Kompani od njega traži da napada, da pritiska, da iskače ispred napadača, započinje akcije, odigrava brzo i direktno. Takođe, izuzetno mu je važan u izgradnji sporijih napada, kada se kruži oko šesnaesterca rivala. Pa kad je štoper konstatno na 60 ili 70 metara od svog gola, logično je da tu i tamo mora doći do poneke greške.

Džonatan Ta je daleko rezervisaniji, manje reskira, no manje i doprinosi. Mnogi analitičari vide ga kao najslabiju kariku u ovom sastavu…

Bajernov bekovski par protekle sezone najčešće su činili Konrad Lajmer i Josip Stanišić. Ni sa jednim ni sa drugim Kompani nije mogao da dobije ekstra-širinu u napadu, a opet, kad bi se jednog odrekao, kao u Parizu protiv PSŽ-a (kada je šansu dao Dejvisu), imao je Bajern ozbiljnih defanzivnih problema. Usledila je zamena već na poluvremenu. Zato će biti vrlo zanimljivo videti da li će Belgijanac u tim najjačim utakmicama pribegavati starom receptu, ili će sa Natanijelom Braunom biti drukčije.

Naposletku golman: Manuel Nojer jedno je od najvećih imena u istoriji nemačkog fudbala, ali je prošle sezone u više navrata pokazao da je i ‘tempirana bomba’. Sve je više slabih pasova i loših procena. Ume da zablista, kao nedavno u Madridu. Međutim ume i ozbiljno da uprska. Nemojte se iznenaditi ukoliko ukoliko tokom sezone Jonas Urbig preuzme mesto Bajernove ‘jedinice’.

KLUPA

Nezavisno od toga da li će starter biti Džamal Musijala ili Ismael Saibari, hoće li Natanijel Braun preuzeti mesto Alfonsa Dejvisa na levom boku, da li će uz desnu aut liniju počinjati Konrad Lajmer ili Josip Stanišić (ili će možda baš njih dvojica čini bekovski par), činjenica je da Bajern jaču klupu nije imao mnogo godina unazad. Pa samim tim ni dubinu kompletnog rostera. Primera radi, kada se oporavi Serž Gnabri – tamo iza nadolazeće reprezentazivne pauze – imaće Vensan Kompani na raspolaganju čak sedmoricu klasnih ofanzivaca.

Lenart Karl pokazao je prošle sezone koliko može da bude koristan, iako mu je tek 18 godina; Tom Bišof pokriva više pozicija – od beka, preko zadnjeg veznog, do ofanzivnog veznog; Bara Sapoko Ediaje toliko je oduševio Kompanija tokom priprema da je ovaj nadležnima poručio kako mu nije potrebna zamena za Leona Gorecku, jer planira da gurne u vatru 18-godišnjeg Senegalca.

Gde je Bajernova klupa najtanja? Pa tamo gde i startnih 11 – defanzivne pozicije. Očito je da Kompani ne veruje naročito Korejcu Kimu. Takođe, Japanac Hiroki Ito češće je na poštedi nego na treningu, tako da je sasvim logično što nije uspeo da kupi poverenje stručnog štaba. I jedan i drugi bili su na prodaju letos. Doduše, ne po svaku cenu. Nisu otišli jer nisu stigle adekvatne ponude. U krucijalnim mesecima, kad se sezona bude lomila (a Bavarcima nekim slučajem ‘prosvira’ pozadi), ova dvojica definitivno neće biti neočekivana sila koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar (Deus ex machina).

TRENER

Nema ko nije stavio ogroman znak pitanja kraj njegovog imena i angažovanja u Minhenu pre dve godine. A kako i ne bi, kada je klupu Barnlija - Barnlija s kojim je ispao iz Premijer lige, zamenio klupom jednog od najvećih klubova na svetu, s tako teškom i komplikovanom svlačionicom. I sve to nakon užasnih godinu dana pod Tomasom Tuhelom, koji je Bajern učinio negledljivim. Zasukao je mladi stručnjak rukave i odmah iskazao ogroman potencijal. Tim iz Minhena prodisao je pod njim, lako uzeo titulu, došao do četvrtfinala Lige šampiona, da bi iduće godine sve to podigao na još viši nivo.

Dobro je poznato da se u Bajernu pobede i trofeji ne vrednuju preterano bez pravog utiska. Vensan Kompani stigao je u Minhen sa tim predznanjem i posle samo godinu dana rada ubrao vrednu počast: tim mu je prošle sezone verovatno igrao najlepši fudbal u Evropi. Zato i nije bilo nekog naročitog lamentiranja nakon ispadanja od Pari Sen Žermena u polufinalu Lige šampiona…

Belgijanac zbog svoje specifične fudbalske filozofije trenutno spada u pet najmodernijih trenera Evrope. Voli da eksperimentiše, da bekove gura na kontra nogu, u sredinu; da mu se zadnji vezni izvlači na krilo; da Kejn dolazi do svog šesnaesetrca po loptu; da Upamekano pritiska protivničkog zadnjeg veznog… Ove sezone često levog bočnog – Natanijela Brauna, stavlja na ‘desetku’… Kad napada, Bajern to čini kao uragan, neretko sa sedmoricom-osmoricom igrača. Radi se o izuzetno fluidnim napadačkim sistemima: 3-2-5, ili 3-3-4. Sve to prati prepoznatljivi gegenpress čim se izgubi lopta.

Razumljivo, nije Kompani bez mane. Ono što mu najčešće zameraju – preterani rizik i štoperi na 60 metara gola, čak i kad ima rezultat. Njegov Bajern svakom vrhunskom timu može da ‘utrpa’ dva-tri komada, ali isto toliko može i da primi. Pa i od slabijih. Planu B gotovo nikada ne pribegava, mnogi će reći da ga ni nema – ili da ne želi da ga ima (jer nikome ne želi da se prilagođava) – usled čega odbrana ume da mu se raspadne, kao onomad u Parizu, kad mu je PSŽ dao dva gola u razmaku od stotinak sekundi i verovatno rešio polufinalni dvomeč LŠ. Prošle sezone odbrana prekida takođe je bila veliki problem Bavaraca…

AMBIJENT

U Minhenu su napokon prezadovoljni kako je obavljen prelazni rok i sva je prilika da će glavnokomandujući u sportskom sektoru - Maks Eberl, dobiti produžetak ugovora. Za razliku od prošlog leta, kada je kao ‘muva bez glave’ tragao za alternativom za Harija Kejna, i tek poslednjeg dana prelaznog roka uspeo da ulovi Nikolasa Džeksona (plativši sumanutih 16.500.000 evra za pozajmicu), sada je lavovski deo posla odradio još tokom Mundijala. Pride, uspeo je Eberl da se reši nekih balasta, igrača na koje Vensan Kompani nije računao, čime je značajno rasteretio budžet. Sve to skupa naišlo je na pozitivne ocene kod ljudi iz Nadzornog odbora, a dobro je poznato da upravo oni – te dve sive eminencije, Uli Henes i Karl Hajnc Rumenige, u velikoj meri kreiraju atmosferu i unutar i oko kluba.

Problemi sa zdravljem Džamala Musijale izazvali su maksimalnu pozornost javnosti proteklih nedelja, mada može biti i da su mediji celu stvar izdigli na viši nivo nego što realno zaslužuje. Elem, iz Zebener štrase jasno su poručili: Nema panike, sve je pod kontrolom. Kako bilo, taj problem sada je takođe iza Bavaraca. Mladi superstar se vratio, odigrao više od pola sata u Gelzenkirhenu proteklog vikenda, i svi veruju da će pronaći nekadašnji nivo forme.

Naposletku valja pomenuti da u redovima nemačkog rekordmajstera posle dužeg vremena nema tenzija oko novih ugovora. Napokon – svi su zadovoljni. Paraf Harija Kejn do 2029. očekuje se tokom ovog meseca, s tim da je u planu je i drastično povećanje plate za Majkla Olisea, koje bi definitivno trebalo da utuli sve spekulacije oko mogućeg odlaska iz kluba. Sve u svemu, trenutno imamo pravi mali raj u Minhenu.

RIVALI

Kod kuće: Bode/Glimt, Arsenal, Slavija Prag, Betis

U gostima: Viking, Atletiko Madrid, Lil, Mančester Junajted

Moćno izgleda Barselona sa Hansijem Flikom i veruju njeni navijači da je u trećoj sezoni sa nemačkim stručnjakom na klupi vreme za izlazak iz okvira domaće scene. Dve titule u Primeri su sjajne, ali Liga šampiona se čeka više od decenije - od 2015. godine.

Čitav fudbalski svet priželjkivao je pre dve godine finale između Barselone i Pari Sen Žermena, ali je Katalonce na stepeniku pre neočekivano sapleo Inter i sprečio pravu poslasticu od utakmice. Prošle sezone u četvrtfinalu ih je izbacio Atletiko Madrid. Sa pojačanjima za koja je Đoan Laporta ovog leta odvojio 184.000.000 evra, sa kosturom sačinjenim od novopečenih svetskih prvaka, Barselona zaista deluje kao tim koji bi mogao u maju da se nađe u finalu najjačeg klupskog takmičenja.

Otišli su Robert Levandovski, Feran Tores i Markus Rašford, ali su napad dopunili Entoni Gordon, Karim Adejemi i Gabrijel Žesus. Najveća zvezda prelaznog roka je, ipak, Rodri. Fantastični vezista je bio viđen kao novi igrač Real Madrida, međutim, dogodio se iznenadni obrt i završio je u Barseloni za 60.000.000 evra (i mogućih 16.000.000 kroz bonuse). A, njegov doprinos ekipi već je uočljiv. Kao i 20.000.000 skuplje plaćenog Gordona. Englez je u prva četiri nastupa sakupio pet asistencija.

KVOTE

BARSELONA IGRA FINALE LIGE ŠAMPIONA - 4,50!

Ako mu svi budu zdravi, imaće Flik slatke muke pri sastavljanju tima. Trenutno je van stroja od bitnih igrača samo Frenki de Jong. Vidi se to i po rezultatima Barsinog otvaranja sezone: četiri pobede sa 17 datih i dva primljena gola.

Deluje da Barselonini igrači u svakom trenutku mogu da daju gol. Uverili su se u to Elče, Atletik Bilbao, Rajo Valjekano i Valensija. Sledeći bi mogao da bude Fajenord.

Gledano po linijama tima, Đoan Garsija je prošle sezone pokazao da je s razlogom plaćen 25.000.000 i da je vreme dominacije Marka ter Štegena isteklo. Konkurenciju će mu uz starosedeoca Vojčeha Ščensnog praviti i iskusni Dominik Livaković doveden iz Fenerbahčea za 2.000.000. Odbrana nije pretrpela velike promene. Otišao je Ronald Arauho kog su mučile povrede, a iz Saudijske Arabije se vratio Žoao Kanselo. Čini se i da je Flikov izbor za startnog levog beka definitivno 19-godišnji Ćavi Espart. Dolazak Rodrija mogao bi da utiče na minutažu Gavija i biće zanimljivo videti kako će se Flik postaviti u tom slučaju. Verovatno će ih obojicu rotirati sa Pedrijem. Ispred se najčešće očekuje trojka Gordon - Olmo - Jamal, sa Rafinjom u špicu, ali je sigurno da Žesus i Adejemi neće tek tako odustati od borbe za mesto startera.

KLUPA

Tradicionalno Barselona u prvom timu ima nekoliko sjajnih tinejdžera koji čekaju šansu da se dokažu. Na startu sezone odlično ju je iskoristio pomenuti Espart, koji deluje zacementiran na levom beku, dok sa klupe priliku čeka Balde.

Tu su i Mark Bernal, Brajan Farinjas, egipatski špic Hamza Abdelkarim, Hese Bisivu, te iskusniji Fermin Lopez, Herard Martin, Andreas Kristensen, Runi Barđi...

Neće uopšte biti lako Fliku da svima raspodeli minutažu, posebno kada je reč o ofanzivcima. Pored Adejemija (kog je Flik svojevremeno promovisao u A reprezentativca Nemačke) i Gabrijela Žesusa, Barđi i Abdelkarim su projekti za budućnost i moraće da im se nađe prostor da stiču iskustvo.

Ništa manju glavobolju neće imati Nemac i sa igračima na centralnim pozicijama u veznom redu. Ako svi budu zdravi, biće gužva, ali sezona je duga pa će, prvenstveno Rodriju, povremene pauze dobro doći. A, neće morati Flik da brine sa kim da ga zameni. Kvalitet u nogama Pedrija, Gavija i De Jonga dobro je poznat.

TRENER

Zna Hansi Flik kako se osvaja Liga šampiona i zbog toga je doveden u Barselonu pre dva leta. Osvojio ju je sa Bajern Minhenom 2020, kada ga je uživo gledala i beogradska publika na stadionu Crvene zvezde. Sa maksimalnih 18 bodova protutnjali su Bavarci kroz grupu u kojoj su bili još Totenhem i Olimpijakos, a potom su pregazili Čelsi, Barselonu, Lion i u finalu sa 1:0 dobili PSŽ.

Tih 8:2 iz Lisabona je rana na srcu Barseloninih navijača koju teško da će zalečiti samo domaći trofeji. Očekuje se od Nemca da i sa njihovim klubom bude tako surov. Đoan Laporta mu je ovog leta dopunio tim sa igračima koji bi mogli da iznesu Flikove zahteve. A, to je da ne spuštaju gas tokom cele utakmice.

Posle odlazaka Levandovskog i Ferana Toresa, Flik nije panično tražio špica, mada je delovalo da će dobiti na raspolaganje Hulijana Alvareza. Kako se taj transfer nije dogodio, odlučio je da ulogu najisturenijeg u timu poveri Rafinji. Od igrača kojima je ta pozicija primarna ima samo novajlije Žesusa i tinejdžera iz Egipta, Abdelkarima. Zasad ne deluje da će biti problema...

AMBIJENT

Tokom leta o Barseloni se najviše pisalo i pričalo zbog Hulijana Alvareza. Argentinac je svim silama pokušavao da ode iz Atletiko Madrida, ali nije uspeo. Ne deluje, ipak, da će Katalonci mnogo žaliti zbog toga. Doveden je kapiten svetskih prvaka i to ispred nosa najvećem rivalu. Dolazak Rodrija dogodio se prilično iznenada, ali još brže završen je tranasfer Entonija Gordona iz Njukasla. Nije ni počelo leto kada je klub izdao saopštenje da je posao završen.

Atmosferu je u finišu prelaznog roka malo pokvario odlazak Ferana Toresa u PSŽ. Nudila mu je Barselona novi ugovor, ali bez povišice. Čak se pominjalo i da mu se traži pristanak na smanjenje plate. Jasno je da se takvi uslovi nisu dopali junaku mundijalskog finala i odlučio je da ode. Lepo je to Barselona naplatila, sa 50.000.000 evra, ali je ostala bez igrača koji je dao 21 gol. Imajući u vidu i da ih je Levandovski dao 42, novu napadačku liniju čeka ozbiljan izazov. U Španiji je odlično počelo, ali ponavljamo, daleko je 2015. godina kada je Barsa poslednji put podigla pehar Lige šampiona. Navijači postaju sve nestrpljiviji.

RIVALI

Kod kuće: Fajenord, Aston Vila, Mančester Siti, Komo

U gostima: Galatasaraj, Pari Sen Žermen, Sabah, Sporting Lisabon

Real Madrid bi ove sezone trebalo da bude odraz osnaženog predsednika Florentina Pereza, koji je dobio još nekoliko godina na čelu kluba, njegovog izabranika - Žozea Murinja, koji za razliku od nekih prethodnih trenera uživa šefovo puno poverenje, ali i svih problema koji se vuku iz prethodne sezone. Nakon prva tri kola početna skepsa zamenjena je ushićenjem, da bi po porazu od Betisa opet provirio pokoji duh iz prošlosti. I dalje je teško reći da li smo pred preporodom ili će se Real vratiti u prošlosezonsku dinamiku...

Na terenu se postavljaju dva glavna pitanja: ko organizuje igru na sredini terena i da li će mu uspeti da savlada nedodirljivost pojedinaca kada ona šteti igri tima. Sastav koji će izaći na teren protiv Intera nije indikativan za ostatak sezone, jer zbog kartona ne igraju Silva, Kamavinga i Guler. Složiti kockice na sredini terena biće posebno teško u prvom kolu Lige šampiona, ali neće biti mnogo lakše ni kasnije. Od odlaska Tonija Krosa, navijači Reala vape za sličnom figurom.

Osim nedodirljivih, Embapea, Vinisijusa i Belingema, kojima se mogu dodati još Kurtoa i Valverde, vrlo je moguće da će standardni sastav, na štoperskim pozicijama uključiti Dina Hojsena, koji uz Murinja ponovo dostiže visok nivo, i Ibrahimu Konatea, koji je za sada dobio prednost o odnosu na Antonija Ridigera. Mark Kukurelja je daleko ispred Alvara Karerasa na levoj strani, dok se čini da će Denzel Damfris sa lakoćom osvojiti mesto desnog beka ispred Trenta Aleksander Arnolda.

KVOTE

REAL MADRID OSVAJA LIGU ŠAMPIONA - 7,50!

Ostalo su nedoumice. Arda Guler je izvrsno počeo sezonu, Murinjo mu je ukazao poverenje i smatra da u budućnosti može da bude taj odlučujući igrač sredine terena što toliko nedostaje. Čuameni, ako uspe da se nakon povrede vrati u prošlogodišnji ritam, isto ima velike šanse da igra u prvoj postavi, jer se pretvorio u stub tima. S tim da ne smemo zaboraviti Bernarda Silvu koji je bio starter u prva dva meča. Zavisiće verovatno od tipa utakmice i od toga da li se prioritet daje tehnici ili snazi.

Protiv Betisa su, međutim, pale u vodu nade da će Murinjo upravljati Realom čvrstom rukom i prema zaslugama. To se posebno odnosi na Vinisijusa, jer su Belingem i Embape za sada opravdali svoje mesto u prvih 11. Vini nije nimalo promenio stav, nije u boljoj formi u odnosu na prošlu sezonu, ali je na terenu svih 90 minuta. Uz njega je Embape kojem golovi ne nedostaju, međutim i dalje igra za sebe, a ne za tim. Belingem je, uz Gulera, trenutno najsvetlija tačka ovog Reala. Omogućeno mu je da se kreće slobodnije, pa podseća na sezonu kada je stigao i kada je celi Bernabeu pevao „Hej Džud“.

KLUPA

Ko ne bi voleo imati klupu Reala? Jan Diomande vredan 125.000.000 za sada nema mesto u prvih 11. Istini za volju, nije se preterano ni potrudio da ga dobije. Ipak, mlad je, potrebno je vreme i njegova se uloga se teško može predvideti u ovom trenutku. Sa druge strane, Karlos Espi je, kao Gonsalo u vreme Ćabija Alonsa, pokazao da je spreman – posebno kada stvari ne idu kako treba. Njegov je pogodak doneo pobedu protiv Espanjola, umalo i izjednačenje u Sevilji - za sada je više nego opravdano pojačanje. Ali da bi ušao Espi, neko mora napolje.

Dalje se ređaju imena kao što je Bernardo Silva – koji je možda nepravedno u grupi rezervi, jer će sigurno često igrati u prvoj postavi; potom Trent Aleksander Arnold - čija je adaptacija u Realu bila teška, prethodna sezona bleda, odnosno Alvaro Kareras - još jedan skupi transfer koji nije opravdao svoju cenu. Eduardo Kamavinga je često dekoncentrisan i pravi mnogo grešaka. Tokom letnjeg prelaznog roka pominjalo se da je jedan od kandidata za odlazak, a slično se verovalo i za Ridigera. Ipak obojica su ostali i za sada su imali pristojan broj minuta na terenu.

Braim Dijaz je za sada žrtvovan da bi igrao Guler, ali on je već imao vremena da se navikne na komplikovanu konkurenciju u timu, u koji se, u napad sada vratio i Endrik sa pozajmice u Lionu. Ostao je i Tjago Pitarh.

Raul Asensio i Militao su kratkoročno povređeni, no teško da ćemo ih često viđati. A još manje će biti prisutni Mendi i Rodrigo, čiji se povratak očekuje tek iduće godine. Kao i uvek, Lunin će dobiti priliku u Ligi šampiona samo ako se dogodi nešto veoma nepredviđeno.

TRENER

Kažu da je Murinjo jedini trener kojem Florentino Perez bezuslovno veruje. Možda tako i treba da ga posmatramo. Jer, koliko poznajemo predsednika Kraljevskog kluba, on sam je određenim fudbalerima dao mesto u hijerarhiji, pa ne bi bilo čudo da od svog šefa stručnog štaba zahteva da poštuje tu odluku, umesto da uvodi meritokratiju. Još se ne zna da li je Murinjo 2.0 vuk u jagnjećoj koži ili je sada zaista postao staloženija osoba. Postoji dovoljno argumenata da verujemo i jednoj i drugoj verziji, pošto je posle prvog poraza, kako bi to rekli Španci, 'pokazao šapicu'.

Ono što više brine je, gde se on sada nalazi po kvalitetu i kategoriji u trenerskom svetu. U Madridu ima posebnu reputaciju iz prošlosti, i očekuje se neka vrsta povratka u vreme kada je jedini bio u stanju da se suprotstavi Gvardiolinoj Barseloni, istovremeno sa svešću da više nije onaj prestižni Special One koji je stigao uz pompu 2010. Liga šampiona mu je svakako prioritet, ali naglašava da se sadašnja situacija ne može porediti sa tim prvim periodom. Tada je, čita se između linija, bilo teže. U međuvremenu Real ih je osvojeno šest...

AMBIJENT

Atmosfera u Valdebebasu već odavno nije idealna. Bivši trener Alvaro Arbeloa nije bio u stanju da se bori sa egom fudbalera, a neuspesi i frustracije su dovele čak do fizičkih okršaja. Da bi doveo svlačionicu u red, kažu da se Žoze Murinjo ne nameće naročito, nego razgovara i pokušava da izvuče najbolju verziju od svakog od njih, ljudsku i fudbalsku. Nakon prva tri kola, cvetale su ruže. Delovalo je da Real ponovo uživa u igri, fudbaleri su bili nasmejani i slavili zajedno, tenzije su nestale i Bernabeu je jedva dočekao da im pruži podršku. Ipak, nakon te idile, meč protiv Betisa, mada ni bitan, ni preterano loš, opet je izazvao strah: šta ako je početak bio samo iluzija? Šta će biti ako ponovo krenu porazi? Jer ostali su nerešeni konflikti. Neki teži, neki lakši. Vinisijusov temperament; Embapeova sebičnost; Čuameni i Valverde ponovo zajedno na terenu. Murinjo zna sa čim se suočava. A publika takođe zna da je on u jednakoj meri u stanju da ih kontroliše, kao i da napravi još veći haos. U prošlosti smo videli obe opcije.

RIVALI

Kod kuće: Inter, RB Lajpcig, PSV Ajndhoven, LASK

U gostima: Roma, AEK Atina, Arsenal, Šahtjor Donjeck

FAVORITI IZ SENKE - PREOSTALI KANDIDATI ZA TOP 8

LIVERPUL

Dolazak Andonija Iraole na Enfild podigao je najveću prašinu ovog leta, stavljajući baskijskog stručnjaka u sam centar svih letnjih analiza i debata na Mersisajdu. Njegovo imenovanje označilo je početak nove, radikalne taktičke revolucije, nakon što je era Arnea Slota završena brže nego što je bilo ko predviđao. Slot je u svojoj prvoj sezoni uspeo da vrati titulu šampiona Engleske u Liveprul, ali je nakon mnogo lošije druge godine (peto mesto u Premijer ligi) morao da spakuje kofere. Uprava kluba tada je povukla hrabar i direktan potez, ukazavši poverenje čoveku koji je sa Bornmutom pravio velike stvari i čiji ultra-intenzivan stil igre i prepoznatljivi visoki presing savršeno odgovaraju mentalitetu publike na Enfildu.

Paralelno sa odlascima ikona poput Mohameda Salaha i Endrjua Robertsona, rez je napravljen prodajom deteta kluba i dugogodišnjeg šrafa sa klupe Kertisa Džonsa Interu za 30.000.000 evra. Uzimajući u obzir da je u leto prošle godine potrošio oko 500.000.000 evra, Liverpul je dugo bio stidljiv na prethodnoj letnjoj pijaci, ali je onda u finišu nedavno završenog prelaznog roka konkretizovao stvari. Prava transfer bomba i apsolutni protagonista letnje pijace bio je Bredli Barkola, koji je stigao iz Pari Sen Žermena u astronomskom transferu vrednom 125.000.000 evra fiksno + 18.500.000 evra potencijalnih bonusa. Iraola je insistirao i na zatezanju defanzivnog bedema, pa su tako na Enfild stigli pozajmljeni Ronald Arauho iz Barselone i mladi Žeremi Žake iz Rena za 63.600.000 evra kao zamene za Ibrahimu Konatea i ulogu partnera Virdžila Van Dajka. Desni bok drži Džeremi Frimpong, dok je na levom Miloš Kerkez, igrač u kog Iraola ima bezgranično poverenje još iz zajedničkih dana u Bornmutu.

Sa druge strane, od Aleksandera Isaka se očekuje da konačno eksplodira u punom sjaju. Švedski napadač je stigao na Enfild u leto prošle godine, ali se u svojoj debitantskoj sezoni propisno mučio sa povredama i nikako nije uspevao da uhvati pravi ritam. Sada, potpuno zdrav i maksimalno motivisan, Isak želi da dokaže da je klasa za najveće domete, a da je mukotrpna godina iza njega prošlost, nagovestio je prethodnog petka sa dva postignuta gola protiv Ipsviča.

Šestostrukog šampiona Evrope očekuje paklen i izuzetno zahtevan raspored kroz osam kola ligaške faze Lige šampiona, gde navijači ne priznaju sezonu tranzicije već traže ekspresan juriš na evropski tron posle dve eliminacije od Pari Sen Žermena u osmini finala i četvrtfinalu u prethodne dve sezone. Novu evropsku odiseju i eru pod Andonijem Iraolom, Redsi otvaraju klasikom pred svojim navijačima, pošto u prvom kolu na Enfild stiže Atletiko Madrid predvođen Čolom Simeoneom. Pored španskog velikana, Liverpul će ugostiti i Porto, uvek neugodni Viljareal, kao i vicešampiona Francuske, Lans, koji predstavlja minu iz poslednjeg šešira.

Sa druge strane, ekipu očekuju izuzetno teška i neprijatna gostovanja na kojima će Iraolina četa morati da rudari za bodove, pre svega na Meaci protiv Kivuovog Intera, a zatim i na vrućim terenima u Istanbulu protiv Fenerbahčea, u Belgiji protiv Klub Briža, kao i na austrijskom tlu protiv LASK-a iz Linca.

MANČESTER SITI

Dok su se prethodnih godina navijači Mančester Sitija navikli na stabilnost i planska osveženja, ovo leto donelo je istorijsku tektonsku promenu i apsolutno ludilo koje je potpuno izmenilo DNK kluba sa Etihada. Odlazak Pepa Gvardiole posle 10 godina označio je kraj jedne zlatne ere, a uprava kluba je ključeve novog projekta predala Encu Mareski.

Građani su bili apsolutni kraljevi letnje pijace, potrošivši basnoslovnih 526.000.000 evra na nova pojačanja, dok su paralelno od velikih prodaja inkasirali 337.000.000 evra, čime je svlačionica pretrpela nezapamćen remont. Rodri je prešao u Barselonu i to je dovoljno da svima bude jasno kakvi su alarmi upaljeni na Etihadu. Klub je napravio ogroman profit i čistku prodajom Savinja, Nika Gonzalesa, Tidžanija Rejndersa i rezervnog golmana Džejmsa Traforda, čime je očišćen prostor za Mareskine želje.

Italijanski strateg dobio je u ruke zastrašujuće skupocen igrački kadar u kom sve pršti od novih, gladnih zvezda koje moraju odmah da opravdaju uložene stotine miliona. Glavna poluga u veznom redu je Enco Fernandez, koji je za 145.000.000 evra stigao kao najskuplje pojačanje kompletnog letnjeg prelaznog roka 2026. godine. Odmah uz Argentinca, Mareska je vezni red osvežio neumoljivim i dinamičnim Eliotom Andersonom (135.000.000 evra fiksno plus potencijalni bonusi), dok bi marokanski vunderkind Ajub Buadi iz Lila (95.000.000), trebalo da predstavlja dugoročnu zamenu za Rodrija. Kreaciju i probojnost doneći fantastični dribler, Senegalac Iliman Edijaje (stigao iz Evertona za 70.000.000). Naravno, u špicu je odnedavno kratko ošišani terminator Erling Haland, a na golu jedan od najboljih na svetu Đanluiđi Donaruma.

Siti u novu sezonu ulazi sa ogromnim pritiskom na međunarodnoj sceni, jer se od ove nove, preskupe mašine odmah traži napad na evropski tron posle dve uzastopne eliminacije pre četvrtfinala. Raspored kroz osam kola ligaškog dela Lige šampiona donosi nekoliko izuzetno atraktivnih i teških ispita koji će odmah testirati domete Mareskine taktičke filozofije. Građani će gostovati Portu na Dragau, Lajpcigu, Barseloni na Kamp Nou, kao i uvek nepredvidivom Lansu u Francuskoj. Sa druge strane, pred svojim navijačima na Etihadu, će u velikim derbijima ugostiti dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope Pari Sen Žermen i vicešampiona Italije Napoli, dok će ulogu apsolutnog favorita morati da opravdaju protiv AEK-a Marka Nikolića i lisabonskog Sportinga.

INTER

Kada je Kristijan Kivu seo na klupu Intera umesto Simonea Inzagija, mnogi su sumnjali u trenera bez ozbiljnijeg renomea u samostalnom vođenju klubova pre dolaska na “Meacu”. Ipak, prošla sezona pokazala je da je Inter postao toliko dominantna i moćna mašina u Italiji da je čak i sa relativno neiskusnim rumunskim stručnjakom uspeo rutinski i bez ikakvog stresa da odbrani titulu u Seriji A. Ta domaća dominacija u Italiji se već podrazumeva i postala je standard, ali na međunarodnoj sceni stvari su izgledale potpuno drugačije. Inter u Ligi šampiona pod Kivuom nije uspeo da uradi ništa veliko; štaviše, doživeo je evropski šok kada ga je u baražu za osminu finala eliminisao Bode Glimt ukupnim rezultatom 5:2. Upravo zato ova sezona donosi ogroman ispit zrelosti, gde se od Kivua ne traži samo nastavak osvajanja Skudeta, već pre svega mnogo bolji, ozbiljniji rezultat u eliti i dokaz da ovaj tim može da sruši najveće evropske teškaše.

Uprava kluba je tokom leta odradila solidan, mada ne i sjajan posao na transfer pijaci, uloživši tačno 101.000.000 evra na obeštećenja za pojačanja, uz svesno podmlađivanje ekipe. Najveća pojačanja ovog leta su desni bek Đed Spens koji je stigao iz Totenhema za 30.000.000 evra, kao i vezista Kertis Džons iz Liverpula za istu cifru. Sredinu je dodatno osigurao talentovani reprezentativac Srbije Aleksandar Stanković, kod kog je iskorišćena povratna klauzula kojom je isplaćeno Klub Brižu 23.000.000 evra. Odbrana je besplatno pojačana dovođenjem iskusnog Džona Stonsa iz Mančester Sitija i otkupom Manuela Akanđija za 15.000.000. Istovremeno, ostala je velika praznina prelaskom Denzela Damfrisa u Real Madrid za 20.000.000 evra (cifra koja ne odgovara kvalitetima Holanđanina), dok je Davide Fratezi poslat na pozajmicu u Lacio uz naknadu od 5.000.000. Svoje dugogodišnje epizode završili su i veterani Jan Zomer koji je otišao u Klub Briž, Stefan de Fraj koji se preselio u Panatinaikos, dok je Frančesko Aćerbi napustio klub nakon isteka ugovora.

Jedan od problema Intera mogao bi da bude golman Đozep Martinez, koji je prošle sezone branio na samo pet utakmica u Seriji A i ni na jednoj u Ligi šampiona, dok će u ovoj takmičarskoj godini imati ulogu prvog čuvara mreže. Bedem ispred Španca činiće Benžaman Pavar, novajlija Manuel Akanđi i stub odbrane Alesandro Bastoni. Po bokovima deluju novi desni bek Đed Spens i neprikosnoveni Federiko Dimarko na levoj strani. Vezni red drži proverena osovina koju čine Nikolo Barela i Hakan Čalhanoglu, dok im se kao treći pridodaje talentovani Petar Sučić koji se nametnuo na startu sezone. U samom špicu napada nezamenljiv je kapiten i prva zvezda tima Lautaro Martinez, a videćemo i kakav će biti doprinos brzonogog Luisa Enrikea. Kivu na klupi ima dubinu koju nema nijedan drugi italijanski klub, jer priliku sa nje čekaju igrači poput Markusa Tirama, Pjotra Zjelinskog, Henriha Mhitarjana...

Inter čeka izuzetno atraktivan i zahtevan raspored kroz osam kola ligaškog dela. Spektakl počinje već u prvom kolu (večeras) kada Nerazuri gostuju Real Madridu na Santjago Bernabeu. Pored tog gostovanja, šampion Italije će morati na noge Borusiji iz Dortmunda, Fejenordu i Slovanu iz Bratislave. Sa druge strane, ugostiće Liverpul, Klub Briž, Šahtjor iz Donjecka i Štutgart.

ATLETIKO MADRID

Šta god se ovog leta govorilo o Atletiko Madridu, sve priče, analize i naslovi, morali su na kraju da počnu i da se završe sa Hulijanom Alvarezom. Argentinski napadač bio je jedna od centralnih figura letnjeg prelaznog roka i glavni protagonista prave letnje sapunice koja je uzdrmala Metropolitano. Alvarez je izrazio nezadovoljstvo i želju da pređe u Barselonu, a situacija je eskalirala kada je propustio nekoliko ključnih timskih treninga, zvanično navodeći zdravstvene probleme, dok su se u medijima istovremeno pominjale i astronomske ponude Arsenala. Uprava Atletika našla se pred ozbiljnim testom; zauzeli su čvrst, beskompromisan stav, odbili svaku pomisao na pregovore sa rivalima i napadaču postavili jasan ultimatum. Preokret je usledio nakon otvorenog razgovora sa sportskim direktorom Mateuom Alemanijem, kada je Alvarez prelomio, prihvatio ostanak i vratio se obavezama. Trener Dijego Simeone odmah je javno stao iza svog sunarodnika, poručivši da Hulijan normalno trenira i da je ekipa uz njega.

Paralelno, uz ovu burnu letnju epizodu sa Alvarezom, Atletiko je vodio dinamičan prelazni rok u kom je klub uložio 123.000.000 evra na obeštećenja za nove igrače. Na Metropolitano su stigla kapitalna pojačanja poput Mortena Hjulmanda iz Sportinga (40.000.000), Kang In Lija iz PSŽ-a (35.000.000), te jedan od nekoliko igrača na svetu koji najviše odgovaraju stilu igre Čola Simeonea - Kristijan Romero iz Totenhema (33.000.000). Levu stranu pojačao je provereni Alehandro Grimaldo iz Leverkuzena (15.000.000), dok je napad u samom finišu osvežen zvučnom pozajmicom Džonatana Dejvida iz Juventusa.

Sa druge strane, svlačionica je pretrpela ozbiljan remont i odlazak zvučnih imena. Antoan Grizman je kao slobodan igrač otišao u Orlando Siti, Mateo Ruđeri je prodat Aston Vili (25.000.000), a Tijago Almada River Plejtu (20.000.000). Ekipu su napustili i Nauel Molina koji je prešao u Romu (13.000.000), dok su na pozajmice poslati Hoze Himenez u Deportivo iz La Korunje (posle 13 godina nastupaće u klubu koji nije Atletiko), Klemon Lengle u Benfiku (uz obavezu otkupa sledećeg leta), Toma Lemar u Elče...

Atletiko očekuje težak raspored kroz osam kola ligaške faze Lige šampiona. Sezonu na međunarodnoj sceni otvaraju velikim derbijem na Enfildu protiv Liverpula. Na domaćem terenu će dočekati Mančester Junajted, Bajern, norveškog debitanta Viking i tim koji se vraća u elitu posle 18 godina - Fenerbahče, dok će pored Liverpula morati na neugodna gostovanja Štutgartu, PSV-u i Bode Glimtu.

Atletiko od proleća 2021. godine i osvajanja Primere nije podigao nijedan trofej i to je ozbiljna manjkavost kada se govori o prethodnih pet godina rada Čola Simeonea na Metropolitanu. Prošle sezone, Atletiko je oduševio navijače izbacivanjem Barselone u četvrtfinalu Lige šampiona, ali je zatim eliminisan od Arsenala u polufinalu. Dakle, Atletiko s vremena na vreme uzima velike skalpove u Ligi šampiona, ali titule i dalje nema, a finala od 2016. godine. Ta eliminacija na korak do velikog finala ostavila je ogroman žal i pitanje je da li će se Atletiku ponovo složiti sve kockice da dođe tako blizu. Ove sezone motiv je još veći, budući da se veliko finale Lige šampiona igra upravo na njihovom Metropolitanu i zato bi ovo mogao da bude poslednji Simeoneov juriš na nešto veliko na klupi Atletika.

MANČESTER JUNAJTED

Dugo smo većali i lomili se da li Mančester Junajted uopšte treba da svrstavamo u ovaj drugi red favorita za osvajanje Lige šampiona, odmah uz rame Liverpulu, Sitiju, Atletiku i Interu, ali smo na kraju prelomili i uvrstili ih u ovo odabrano društvo isključivo zbog ogromnog imena, slavne istorije kluba i nepregledne navijačke baze širom sveta, a nikako zato što su to na terenu zaslužili onim što rade u poslednjih desetak godina, tumarajući kroz mrak i prosek još od odlaska sera Aleksa Fergusona pre 13 godina.

Ipak, vraćanje u elitno evropsko društvo pod vođstvom miljenika navijača iz igračkih dana Majkla Kerika donelo je određeni nalet optimizma na Teatru snova. Nakon što je u maju zvanično imenovan za trajnog šefa stručnog štaba posle dobre epizode u ulozi vršioca dužnosti (u januaru zamenio Rubena Amorima), klupska legenda dobila je solidna finansijska sredstva, mada daleko od onih koje su imali drugi engleski giganti, da skroji ekipu po sopstvenoj meri koliko je to moguće.

Junajted je tokom letnjeg prelaznog roka duboko pročistio svlačionicu kako bi rasteretio budžet. Klub su kao slobodni igrači napustili jedan dugogodišnji veteran i jedno zvučno ime - Kazemiro i Džejdon Sančo, dok je Rasmusa Hejlunda Napoli otkupio za 44.000.000 evra. Ove radikalne čistke otvorile su prostor za ciljana pojačanja u veznom redu, ali je tu Junajted na kraju dovodio igrače koji su bili tek peta ili šesta želja za te pozicije.

Kao najskuplje pojačanje stigao je Karlos Baleba iz Brajtona u transferu vrednom 76.000.000 evra. Kamerunac bi trebalo da postane novi trkački i defanzivni motor tima i uz Bruna Fernandesa jedan od dva glavna igrača sredine terena. Odmah uz Afrikanca, vezni red je pojačan i potpisom talentovanog Andreja Santosa iz Čelsija, plaćenog 56.300.000 evra, dok je neophodnu kreaciju i višegodišnje premijerligaško iskustvo doneo Juri Tilemans, koji je iz Aston Vile stigao za 41.000.000 evra. Sa ovim remontovanim jezgrom, Junajted se nada da će dobiti čvrstinu koja mu godinama nedostaje, a remi protiv Evertona u nedelju, u kom su golove postigli Brajan Embeumo i Benjamin Šeško i u kom je Junajted ostao bez pobede u 90+6. minutu, pokazao je da ekipa ima zavidan napadački potencijal, ali i da Kerik još uvek mora da zategne koncentraciju u samom finišu mečeva.

Evropsku odiseju Crveni đavoli otvaraju pred svojim navijačima protiv azerbejdžanskog debitanta Sabaha, a pored njih će ugostiti još i Romu, Lajpcig i Bajern. Sa druge strane, Kerikov tim će bodove morati da rudari na izuzetno teškim i neprijatnim gostovanjima, pošto ih očekuju vreli tereni i mečevi protiv Atletiko Madrida na Metropolitanu, lisabonskog Sportinga u Portugaliji, Viljareala u Španiji, kao i protiv neugodnog italijanskog debitanta Koma.

DONJI DOM, BORBA ZA 24 I POTENCIJALNA IZNENAĐENJA

Red je da se pozabavimo malo i “ostatkom sveta”...

Prošle sezone smo gledali Sporting iz Lisabona u četvrtfinalu, odnosno Bode/Glimt i Galatasaraj u osmini finala. Godinu dana pre toga malo je nedostajalo Aston Vili da u četvrtfinalu eliminiše kasnijeg osvajača PSŽ, dok smo u osmini finala gledali PSV, Fajenord, Klub Briž i Lil. U sezoni 2023/2024 smo osmini finala gledali Kopenhagen i Real Sosijedad, godinu dana pre toga među osam najboljih timova bio je Napoli...

Poenta? Svake godine do neke od kasnijih faza dogura barem jedan tim od kojeg to ne očekujemo na početku takmičenja. Zato, nema sumnje da će i ova sezona izbaciti na površinu nekog autsajdera.

Zbog činjenice da je već dvaput u ovom veku igrala finale Lige šampiona, u prvi plan tu moramo da istaknemo Borusiju iz Dortmunda kao najjačeg autsajdera. Ne bi ekipa koju trenira Niko Kovač izdvojila oko 110.000.000 evra ovog leta na pojačanja – više i od Bajerna – da nema visoke ambicije. Uglavnom su angažovani veliki talenti, poput 18-godišnjeg Konstantinosa Karecasa, 19-godišnjeg štopera Joana Gadua, 18-godišnjeg Kauana Pratesa ili 23-godišnjeg Janisa Konstantelijasa, kojeg nažalost zbog teške povrede nećemo više gledati na terenu ove godine. Svakako, kada klincima pridodamo iskusne Serua Girasija, Marcela Zabicera, Nika Šloterbeka, Emrea Džana, Gregora Kobela ili nešto mlađeg Džoija Vermana, jasno je da ovaj tim poseduje ozbiljan kvalitet.

Dodajmo tome i činjenicu da Borusija generalno retko gubi utakmice na Vestfalenu, gde tradicionalno ima nestvarnu podršku, kao i to da je imala sreće na žrebu pa će izuzev susreta sa Arsenalom u Londonu i Interom kod kuće biti favorit na većini mečeva. Zato, da se ne iznenadimo ako posle osam kola Dortmund bude među osam najboljih ekipa na tabeli...

BORUSIJA DORTMUND MEĐU OSAM - KVOTA 4,00!

Setimo se da je prošle sezone lisabonski Sporting bio sedmi. Takođe je iskoristio nešto lakši žreb i došao do 16 bodova, gde se uglavnom i nalazi granica za direktan plasman u osminu finala. Odmah da razjasnimo, od Lavova ovog puta ne očekujemo da ponove uspeh. Previše su rezova napravili u timu, prodali su Đovanija Kendu (Čelsi), Mortena Hjulmana (Atletiko), Usmana Diomandea (Notingem Forest), Fransiska Trinkaa (Al Ahli Džeda) i Alisona Santosa (Napoli). Doduše, dobar deo zarađenog novca uložili su u nova pojačanja - 123.000.000 evra.

Biće zanimljivo videti koliko može ove godine Sportingov prvi rival, Galatasaraj. Prošle sezone je startovao odlično, bio na pola ligaške faze pri vrhu, pa je vezao četiri meča bez pobede i na kraju jedva završio 20. U nokaut fazi je eliminisao Juventus, da bi Liverpul potom bio prejak. Pred ovu sezonu istanbulski velikan je Viktoru Osimenu doveo Rafaela Leaa, jednog od najboljih ruskih fudbalera Alekseja Batrakova i Deniza Gula iz Porta. Ostatak tima je zadržao, kao i dugogodišnjeg trenera Okana Buruka, pa će probati da pomeri granicu.

Ako negde trener može da napravi razliku u Ligi šampiona, to je onda u Romi. Preiskusni Đanpjero Gasperini od starta sezone pokazuje da radi strašan posao na Olimpiku. Vučica je posle tri kola lider Serije A, zahvaljujući pobedama nad Fjorentinom, Lečeom (po 4:0) i posle preokreta Atalantom (2:1). Protiv Gasperinijevog prethodnog tima Roma nije bila tako efikasna, ali je uputila čak 39 šuteva na gol, od čega 10 u okvir.

Paulo Dibala, Donjel Malen, Santijago Kastro, Matijas Soule, Lorenco Pelegrini, Rodrigo Mora, Nikolo Pisili... Strahovit napadački potencijal ima Roma, vidimo to kroz 10 golova u italijanskom šampionatu. Zato se susretu sa timom na čijem golu stoji Mile Svilar sigurno niko ne raduje. A na Olimpiko u drugom kolu dolazi Real Madrid, u četvrtom Vučica gostuje Mančester Junajtedu na Old Trafordu, a u petom aktuelnom šampionu Pari Sen Žermenu. Posle te tri utakmice imaćemo jasniju sliku koji su krajnji dometi Gasperinijeve Rome. Ne zaboravimo da je sa znatno slabijim timom 2022. osvojila Ligu konferencije, a 2023. igrala finale Lige Evrope.

Aktuelni osvajač drugog po kvalitetu klupskog takmičenja na Starom kontinentu, Aston Vila, takođe bi mogla da dogura daleko. Mada, nije baš tim iz Birmingema otvorio Premijer ligu na idealan način - posle prva tri kola ima samo jedan bod i nije postigao nijedan gol. To je direktna posledica prodaje Morgana Rodžersa, Olija Votkinsa i Jurija Tilemansa. Drastično je Aston Vila promenila tim tokom leta. Joanu Manzambiju, Nikolasu Džeksonu, Ibrahinu Embajeu, Žoau Gomešu, Zionu Suzukiju, Leonu Gorecki, Alehandru Garnaču i Aronu Van Bisaki će trebati neko vreme da se priviknu na novo okruženje i zahteve šefa stručnog štaba. Ali ako bi neko mogao da ih uklopi na vreme za evropske izazove onda je to trofejni vuk Unaj Emeri.

Potpuno suprotna stvar tome što se desilo u Birmingemu videli smo u Portu. Nekadašnji šampion Evrope prvi put posle 30 godina nije prodao nijednog prvotimca iz prethodne sezone. Svih 11 fudbalera, koji su u prethodnom šampionatu imali najveću minutažu kod Frančeska Fariolija, ostali su i ove jeseni na Dragau. Uz napomenu da je mladi Mora, koji je prešao u Romu, uglavnom ulazio sa klupe. Zato, to je luksuz koji ni mnogo bogatiji klubovi nisu obezbedili svojim trenerima. I ne samo to. Šampion Portugalije je osvežio linije sa nekoliko novajlija. Kupio je talentovanog Gabrijela Meka od Gremija i nekadašnjeg vezistu Crvene zvezde In Boma Hvana od Fajenorda, kao slobodnog igrača doveo bivšeg člana Elčea Andrea Silvu, dok je na pozajmice angažovao Seka Fofanu (Ren), Santijaga Himeneza (Milan) i Souzu (Totenhem).

To je Portu bilo dovoljno da na savršen način otvori sezonu. Osvojio je Superkup Portugalije pobedom nad Torenseom, a zatim je u prvih pet kola Primeire bio maksimalan – sa pet trijumfa i gol-razlikom 11:1.