Zverev kao zaštitnik elite, nesrećan kraj srećnog dobitnika i Hačanov kad ga niko nije očekivao

Zverev zato sebi nije dozvolio razočaranje. U stvari, ovo sinoć je čak bilo vrlo lagano. Završio je pre ponoći. Prethodna tri meča završavao je u 01.55, pa 02.15 i 01.09.

“Ne znam šta da radim sad. Možda da odem nazad na trening ili u bar na piće”, našalio se dobro raspoloženi Zverev, aktuelni šampion Rolan Garosa, koji će u četvrtfinalu igrati sa Botikom van de Zandšulpom.

“Tražiću sigurno da igramo u noncom terminu. Rezerisao sam ovaj teren od 11 uveče do dva ujutru, na dve nedelje”, nasmejan je Zverev.

Ima i zašto da bude dobro raspoložen. Njegov naredni rival ne blista u Njujorku. U četvrtoj rundi savladao je 22-godišnjeg Artura Geu, koji je do glavnog žreba stigao kao “lucky loser” pošto nije prošao ni kvalifikacije, ali se okoristio kad je Kasper Rud odustao od takmičenja. Pa opet, 87. teniser sveta je onda savladao Huana Manuela Serundola, Zakarija Svajdu, pa Majkla Ženga, a samo poen mu je falio da šokira i Van de Zandšulpa - 3:6, 6:7 (0), 7:6 (7), 7:6 (3), 6:4.

U trećem setu, Gea je prvo imao meč loptu, pa priliku da na svoj servis dođe do pobede, aki Holanđanin se nije dao i na kraju je slavio posle pet sati i 13 minuta igre. Bio je to četvrti najduži meč na Flešing Medouzu. Za utehu Francuzu, koji je mogao da postane prvi “lucky loser” u četvrtfinalu grend slema, ček na 480.000 dolara da obriše suze s njim.

Herojski se spasio i 21-godišnji Aleksander Blok , 28. nosilac, koji je savladao Fransiska Seundola sa 6:3, 4:6, 7:5, 7:5 i tako postao prvi Belgijanac u čevrtfinalu Ju-Es Opena. Iako je, kako je sam rekao posle meča, bio zaista blizu da preda meč pošto je imao velike bolove pri servisu.

“Da sam izgubio treći set, verovatno bih se povukao... Drago mi je što nisam”.

Blok će u četvrtfinalu na 30-godišnjeg Rusa Karena Hačanova, koji se u osam najboljih plasirao kada to niko nije očekivao savladavši Amerikanca Lernera Tijena sa 7:5, 4:6, 6:7 (6), 6:1, 6:4. Hačanov je inače u Njujork doputovao kao 50. na ATP listi, sa četiri uzastopna poraza i bez statusa grend slem nosioca prvi put posle osam godina. Pa opet je sprečio Amerikance da prvi put od 1995. u četvrtfinalu Ju-Es Opena imaju četvoricu predstavnika. Ostaju im svakako Frensis Tijafo, Ben Šelton i Aleks Mikelsen.

US OPEN, muški singl, četvrtfinale:

Utorak

19.00: (1,65) Frensis Tijafo – Aleks Mikelsen (2,24)

02.20: (1,27) Karlos Alkaraz – Ben Šelton (3,75)

Sreda

Aleksander Zverev – Botik van de Zandšulp

Aleksander Blok – Kareh Hačanov