Može li Kremer da bude Zvezdin bingo kao nekad Bolomboj?

Statistika kaže da je Kremer dobro iskoristio gotovo svaki napadački posed. Ubacio je pet trojki iz osam pokušaja, uz još dva pogotka za dva i jedan promašaj sa linije slobodnih bacanja, pa napredna statistika ukazuje da je njegov efektni procenat šuta na turniru bio oko 79 odsto.

Kremer je za 24 minuta u dva nastupa skupio 25 poena i bio drugi strelac Zvezde, iza Džordana Nvore . Navaro očigledno nije želeo da rano optereti nemačkog reprezentativca, pa mu je dozirao minutažu, ali već od prvog ulaska na teren protiv Armanija osetilo se da je u trenažnom procesu i da je Aleks Mumbru imao poverenje u njega tokom priprema, zatim i mečeva protiv Holandije i Poljske u kvalifikacijama.

Posle mečeva na Kritu nema prostora za iznošenje velikih zaključaka. Ekipa nije bila kompletna, neki su se priključili bukvalno pred polazak na put, kao što je slučaj bio sa možda Davidom Kremerom . Nemački šuter je zbog obaveza u reprezentaciji propustio uvodni deo priprema, a pošto je sleteo u Beograd početkom minule sedmice i obavio lekarske preglede, imao je jedan ekipni trening. I pored toga, tokom susreta protiv milanske Olimpije i Olimpijakosa ostavio je možda i najprijatniji utisak uz Vojina Medarevića .

Gledajući dubinu sadašnjeg rostera Crvene zvezde, Kremer je u prvim projekcijama lako mogao da završi relativni nisko u hijerarhiji. Međutim, sada su njegove akcije počele da rastu. Nastupe u pripremnim mečevima treba uvek uzimati sa zrnom soli, ali ono što je pokazao dosad je pozitivno.

Momak rođen u Slovačkoj je naročito protiv Olimpijakosa pokazao koliko može da bude koristan igrač u oba smera. Njega je Ibon Navaro i doveo zbog defanzivnih i šuterskih kvaliteta, američki novinari bi ga okarakterisali kao dobro “3&D” igrača (dobar trojkaš i defanzivac pr. au), što se odmah i osetilo u njegovoj igri. Kako su Patrik Boldvin, Kris Džons i Ognjen Dobrić imali problema sa realizacijom, Kremer je preuzeo veću odgovornost i igrao sa ozbiljnom energijom u oba smera. To mu je otvorilo neke solidne pozicije za realizaciju, mada nije previše diglo timsku odbranu, iako je individualno to izgledalo sasvim solidno za prve minute u crveno-beloj opremi. Ukratko, bio je željan dokazivanja pred novim trenerom i saigračima. I to je izuzetno važno.

U ekipi sa mnogo igrača kojima je potrebna lopta u rukama, poput Džereda Batlera, Krisa Džonsa, Džordana Nvore, pa i Patrika Boldvina ili Džonatana Motlija, važno je imati beka poput Kremera, koji može da napravi dosta toga dobrog uz mali utrošak. Njegova sposobnost da realizuje otvoreni šut ili napadne protivnika kada dođe do preuzimanja Zvezdinih kreatora mogla bi da bude od velikog značaja, naročito jer Kremer nije projektovan da bude jedna od centralnih figura Zvezdine rotacije.

Baš ti detalji podsećaju mnogo na ono što je Crvena zvezda dobila od Džoela Bolomboja. Nekadašnji ruski reprezentativac došao je na Mali Kalemegdan u leto 2023. posle turbulentne godine u Olimpijakosu, gde je bio druga, neretko i treća opcija. Jorgos Barcokas se najviše oslanjao na veličinu Mustafe Fala, pa su Bolomboj i Tarik Blek popunjavali vreme kada gorostasni centar nije bio na parketu i prosečno je dobijao oko 11 minuta u Evroligi. U Zvezdu je došao na mala vrata, a već u prvoj sezoni postao je miljenik publike zbog borbenosti na oba kraja parketa i poletnosti kojom je znao da zapali Arenu. Do povrede je njegova prosečna minutaža bila gotovo dva i po veća nego u Pireju, samim tim i statistika! Bio je možda i prva figura Crvene zvezde, jedan od najboljih centara Evrope i legitimni kandidat za jednu od dve idealne petorke Evrolige.

Može li nešto slično Crvena zvezda da izvuče iz Davida Kremera? Nemački šuter je ovog leta potpisao za crveno-bele posle još i slabije godine u Real Madridu. Nije igrao mnogo, nije imao ulogu, ni preterano poverenje Serđa Skariola. Jeste još tokom priprema za Evrobasket doživeo povredu desnog aduktora zbog čega nije učestvovao u kasnijem pokoravanju Evrope, jer mu posle konsultacija sa klubom nije dozvoljeno da putuje iako ga je Aleks Mumbru video kao važnog člana rotacije.

David Kremer (©FIBA Basketball)

Ta povreda nije imala toliki uticaj na manjak utakmica u dresu Blankosa, koliko to što je Kremera Real potpisao mnogo pre nego što je došao Skariolo. Brzo je nastao problem u sklapanju kockica. Italijan je Kremera video kao igrača sličnog Albertu Abaldeu i prednost je od početka dao španskom reprezentativcu. Kremer je brzo ispao iz rotacije, naročito u Evroligi gde je upisao samo 14 od 44 moguća nastupa, uz prosečno 11 minuta. U ACB ligi igrao je češće, mada u sličnoj minutaži, ali uz značajan skok statistike – 6,7 poena, 1,8 skokova i 41,6 odsto za tri, naspram 2,5 poena i 32 procenata sa distance u Evroligi. U njegovoj igri osećao se manjak takmičarskog samopouzdanja, iako je iz Tenerifa stigao sa oreolom jednog od najboljih šutera u Španiji. Skariolo nije računao na njega ozbiljno i to se preslikalo na kompletnu sezonu. Tako je poslednju evroligašku utakmicu odigrao 5. februara protiv Dubaija, dok je u ACB nastavio da beleži nastupe.

Zanimljivo je da ga je Skariolo javno hvalio posle dva odlična nastupa, prvo protiv Armanija krajem januara kada je spakovao 12 poena za 14 minuta, onda i Granade u ACB početkom februara, pošto je za 23 minuta imao 22 poena uz 6/9 sa distance i 15 poena u poslednjoj četvrtini. Skariolo je tada govorio da je Kremer koristan igrač za tim i da mora spremno da čeka svojih pet minuta. No, nije ih dobio.

I pored svega, španski novinari pisali su o Kremeru u pozitivnom tonu, da su njegovo ponašanje i odnos prema radu bili besprekorni, da je stalno donosio energiju i podržavao saigrače, ali da mu je nedostatak kontinuiteta oduzeo sigurnost... Umeo je da bude previše ubrzan u odbrani i da izgubi samopouzdanje u šutu. Nije mogao da nađe pravi balans u igri i u takvim uslovima nije mogao više.