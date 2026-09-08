NAJAVA DANA (utorak, 8. septembar): Real i Inter na čelu parade prvog kola Lige šampiona

AEK ATINA – LASK LINC, 18.45

(Fudbal, Liga šampiona)

Srpska kolonija iz Atine, pod dirigentskom palicom Marka Nikolića, pokušaće da otkine prve podove LASK-u, koji je uspeo da okrene Seltik oko malog prsta, mada su ga mnogi već otpisivali, pošto je prvi meč izgubio sa 3:0. Inačem mečevi koje igraju Austrijanci su po pravilu izuzetno efikasni.



KLUB BRIŽ – ASTON VILA, 18.45

(Fudbal, Liga šampiona)

Osvajač Lige Evrope je pretrpeo kadrovske izmene, i zbog toga Klub Briž računa da će moći da mu pruži dostojan otpor. Sva tri prethodna međusobna duela odigrana su u Ligi šampiona sezone 2024/25. Klub Briž je pobedio u ligaškoj fazi na ovom terenu (1:0), pre nego što je Vila slavila sa ukupnih 6:1 u osmini finala, pobedivši sa 3:1 u gostujućem revanšu. Ta pobeda na domaćem terenu je ujedno i jedina koju je Klub Briž ostvario u poslednjih 17 utakmica protiv engleskih timova.

DORTMUND – VILJAREAL, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Viljareal je izvzukao samo dva boda iz prva četiri kola Primere, a pošto je u seriji od dva poraza od Alavesa i Deportiva, jasno je da ih Borusija čeka kao favorit koji njihov pad želi da iskoristi nakon dobrog starta u prvenstvu, ali i očekovanog poraza u finalu Superkupa Nemačke, gde ih je Bajern savladao sa 1:2. Na poslednjem meču para, u Ligi šampiona, prošlog novembra, slavio je Dortmund sa 4:0.

PORTO – MAN. SITI, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Siti je ovog leta trošio i šakom i kapom, pa šta reći sem da kapa ide dole klubu koji je u igrački kadar uložio preko pola milijarde evra. Enco Mareseka će ići na pobedu, a Porto će po sili prilika morati da se brani svim raspoloživim sredstvima. Taj otpor može da bude jak, budući da su Portugalci u prvih pet kola šampionata dobili sve utakmice, a primili samo jedan gol.

LIL – BETIS, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Davide Ančeloti debituje u Ligi šampiona idući stopama svog oca Karla, najiskusnijeg šefa stručnog štaba u istoriji ovog takmičenja. Davideov tim je već pokazao da može da se takmiči sa najboljima u Evropi, odigravši 2:2 sa PSŽ-om u svom nepobedivom startu sezone. Betis je pred ovaj meč savladao Real Madrid s minimalcem, pa se očekuje da pruži žilav otpor rivalu.

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BLEKBURN – ŠEFILD JUNAJTED, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

Blekburn ima pet, a Šefld šest bodovam dok i jedni i drugi imaju gol razliku 6:7. Reklo bi se da je reč o timovimna sličnog, ili čak istog kalibra. Ne treba da idemo daleko u prošlost da evociramo uspomenu na poslednji meč para odigran u Liga kupu Engleske, koji je Šefild junajted u avgustu dobio sa 1:2. Na poslednja četiri meča para dolazila je GG igra.

SAUTEMPTON – SVONSI, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

Svonsi je prvi na tabeli, ali ta pozicija nije ni najmanje sigurna. Naime, čak pet klubova ima samo bod manje, tako da meč sa Sautemptonom koji je neporažen na protekla četiri meča neće biti ni malo naivan za njih. Par se poslednji put ukrstio u aprilu, kada je Sautempton slavio sa 1:2.

BOLTON – VEST HEM, 21.00

(Fudbal, Engleska 2)

Čekićari imaju samo tri boda manje od vodećeg Svonsija, samo jedan poraz su do sada doživeli, a Bolton je u seriji od tri izgubljene utakmice. Jasno je da na noge rivalu idu po pobedu, jer nemaju razlog da se povlače, pošto su po kvalitetu sastava svakako bolja ekipa.

KARDIF – STOUK, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

Kardif do sada ima tri remija, ali ni jednu pobedu. Stouk se popravio, pa je na dve uzastopne utakmice dobijao Norič i Čarlton. Sve u svemu, i jedni i drugi su željni bodova, naročito domaćin koji želi da priredi prvu pobedu svojim navijačima.