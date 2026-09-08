U Holandiji kritikuju Tadićeve loše igre, Šrojder kaže – sve je to logično

Pogotovo što je od rastanka sa Al Vahdom Tadić bio dugo bez kluba. Trenirao je individualno, ali naravno da to nije isto kao kada radite sa ekipom.

Protiv Fajenorda je bivši igrač Vojvodine igrao do 80. minuta, a kada je izlazio NEC-ovi navijači su mu zviždali. U međuvremenu se oglasio i nekadašnji fudbaler Ajaksa, Danac Kenet Perez, koji je istakao da je Srbin beskoristan.

“Tadić je propustio gotovo čitave pripreme i bio je potpuno beskoristan protiv Fajenorda. Samo da bi mu dali minute, da on podigne kondiciju, drže ga na terenu što je duže moguće”, rekao je Perez.

18.45: (1,57) NEC (4,10) Ekscelsior (5,80)

Tadić je protiv Olimpijakosa i Bode/Glimta zabeležio po asistenciju, kao i protiv Telstara u prvom kolu Eredivizije. Međutim, na naredna tri prvenstvena meča (odigrao ukupno 260 minuta) u pobedama nad Vilemom drugim (4:1) i Zvoleom (3:1), te pomenutom porazu od Fajenorda, od statističkih kolona popunio je samo onu za žute kartone.