U Holandiji kritikuju Tadićeve loše igre, Šrojder kaže – sve je to logično
Vreme čitanja: 2min | uto. 08.09.26. | 09:36
Nekadašnji kapiten naše reprezentacije je bio neprimetan u porazu NEC-a od Fajenorda (1:3), popravni će imati ovog utorka od 18.45 časova protiv Ekscelsiora
U poslednjih nekoliko nedelja se napravila loša atmosfera oko holandskog prvoligaša NEC-a. Bode/Glimt ga je dvaput ubedljivo pobedio u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a potom je u prošlom kolu tim iz Najmegena pred svojim navijačima glatko izgubio i od Fajenorda (1:3). Zbog svega toga javnost kao da najviše krivi srpskog fudbalera Dušana Tadića, koji bez obzira na to što će kroz dva meseca proslaviti 38. rođendan, jeste najzvučnije pojačanje NEC-a ovog leta.
Uz to, nekadašnji kapiten naše reprezentacije je na startu postavio lestvicu izuzetno visoko, pošto je bio najzapaženiji igrač u dvomeču sa Olimpijakosom u 3. kolu kvalifikacija. Očekivali su zbog toga u Holandiji da će da nastavi tako da igra redovno, ali to jednostavno nije realno.
Izabrane vesti
Pogotovo što je od rastanka sa Al Vahdom Tadić bio dugo bez kluba. Trenirao je individualno, ali naravno da to nije isto kao kada radite sa ekipom.
Protiv Fajenorda je bivši igrač Vojvodine igrao do 80. minuta, a kada je izlazio NEC-ovi navijači su mu zviždali. U međuvremenu se oglasio i nekadašnji fudbaler Ajaksa, Danac Kenet Perez, koji je istakao da je Srbin beskoristan.
“Tadić je propustio gotovo čitave pripreme i bio je potpuno beskoristan protiv Fajenorda. Samo da bi mu dali minute, da on podigne kondiciju, drže ga na terenu što je duže moguće”, rekao je Perez.
18.45: (1,57) NEC (4,10) Ekscelsior (5,80)
Tadić je protiv Olimpijakosa i Bode/Glimta zabeležio po asistenciju, kao i protiv Telstara u prvom kolu Eredivizije. Međutim, na naredna tri prvenstvena meča (odigrao ukupno 260 minuta) u pobedama nad Vilemom drugim (4:1) i Zvoleom (3:1), te pomenutom porazu od Fajenorda, od statističkih kolona popunio je samo onu za žute kartone.
Priliku da popravi utisak iskusni vezista će imati ovog utorka protiv Ekscelsiora, u zaostalom meču 3. kola Eredivizije. Očekuje se da ponovo bude starter. Trener NEC-a Dik Šrojder pred taj susret je priznao da je čuo kritike na Tadićev račun, ali da ga one ne dotiču.
“Propustio je cele pripreme. Priključio se kasnije. Sve to je sasvim logično. Neću da dozvolim sebi da me okruže negativnosti. Pokušavam da dovedem čitav tim na viši nivo. Za to je neophodno najpre da postanemo tim”, kazao je Šrojder.
*****
MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO
*****
EREDIVIZIJA – ZAOSTALI MEČEVI
14.00: Utreht – Go Ahed Igls (završetak meča prekinut pri rezultatu 1:3 u 69. minutu)
18.45: (1,57) NEC (4,10) Ekscelsior (5,80)
***Kvote su podložne promenama