LUDI TIKET, utorak, 241.532 dinara: Južnoameričke bombe uz GG tip u prvih 45 minuta

Ovaj neverovatan tiket odigran je na četiri utakmice južnoameričkih fudbalskih liga u Mozzart kladionici, gde je igrač pokazao izuzetnu hrabrost i viziju. Izbor igara bio je fokusiran na izuzetno zahtevnu i dinamičnu igru. Tipovao je da će oba tima će postići najmanje po gol u prvom poluvremenu, i nije napravio grešku. Kvote za ovaj tip na svakom pojedinačnom meču kretale su se od visokih 4,80 pa sve do fantastičnih 5,60. Povezivanjem ove četiri utakmice u istu noć, kreiran je pravi Mozzart triler sa ukupnom kvotom od neverovatnih 754,79.

Fudbalska groznica počela je u Paragvaju i Urugvaju, gde su mečevi Libertad - Sportivo T. i Dep. Maldonado - Rasing M. doneli brze golove na obe strane već u prvih 45 minuta, opravdavši kvote 5,40 i 5,60. Nakon toga, drama se preselila u Venecuelu i Čile. Karakas i Dep. La Guaira su u prvom poluvremenu završili sa 1:1 (kvota 5,20), dok su Audaks i Nublense takođe lagano prošli ovaj tip sa rezultatom 1:1 pre odlaska na odmor (kvota 4,80). Svaka utakmica završena je pobedom našeg mahera, što znači da nijedan meč nije do samog kraja držao igrača u neizvesnosti jer je posao završen još u prvom delu igre.

Sa skromnom i pametnom uplatom od svega 320 dinara, ovaj igrač je uspeo da napravi čudo i ostvari maksimalnu isplatu od fantastičnih 241.532 dinara. Dobitak je u potpunosti isplaćen, što ovaj tiket svrstava u kategoriju legendarnih prolaza koji se viđaju jednom ne baš tako često. Kombinacija visokog rizika, specifične igre na golove u ranoj fazi meča i savršenog osećaja za južnoamerički fudbal donela je ovom kladioničaru nezaboravnu noć i ozbiljan finansijski dobitak.