Da li ima domaćih igrača koji mogu da pomognu Partizan Mozzart Betu?

Znamo da je Vanja Marinković povređen i neće ga biti na parketu do decembra. Status Bošnjakovića i Nakića generalno je nejasan u ovom momentu, ali ako uzmemo u obzir da će obojica ostati u crno-belom, njihova uloga će ponovo biti minimalna, posebno u Evroligi, uz to imamo i najnovije informacije da je Uroš Mijailović na korak da ode na pozajmicu u OKK Beograd. Kada se sve to sagleda, onda sve spada na Tanaskovića i Lakića , tandem od kojeg se očekuje da donese energiju i agresivnost, ali neće biti košgeterski lideri ekipe Đoana Penjaroje .

Međutim, sada se pitamo kakva je situacija u Partizan Mozzart Betu. Najbolje je da to prikažemo kroz brojke: trenutno Partizan ima 14 igrača i očekuje se da dovede još trojicu, i to startera. Od tih 14 igrača, petorica su Srbi: Arijan Lakić , Mario Nakić , Mitar Bošnjaković , Vanja Marinković i povratnik Nikola Tanasković .

Zato i postavljamo pitanje iz naslova: Da li uopšte ima domaćih igrača koji bi napravili razliku u Partizanu?

Već smo ranije tokom godine pisali da će Partizan kontaktirati sve svoje bivše igrače i proveriti da li bi se vratili u crno-beli tabor... Međutim, to je uspelo samo sa Nikolom Tanaskovićem. Naravno, glavna meta bio je Bogdan Bogdanović, koga je nekoliko puta kontaktirao Ostoja Mijailović, ali povratak ovoga leta nije bio realan zbog činjenice da bi naredna sezona u NBA ligi bila 10. u karijeri Bogdanovića, što donosi brojne benefite, pa se zbog toga odlučio za Hjuston Roketse.

Bilo je tu razgovora i sa Dušanom Miletićem, ali on je na kraju otišao u Hapoel iz Jerusalima, dok su tokom prethodnih leta nekoliko puta kontaktirani Vladimir Lučić i Nikola Milutinov. Niko od njih nije želeo da napušta Bajern, odnosno Olimpijakos. Bilo je neformalnih razgovora i sa Alenom Smailagićem, koji je potpisao ugovor za Galatasaraj.

Šuškalo se i o Aleksi Avramoviću koji je svojom energijom doneo titulu ABA lige Dubaiju, a onda potpuno neopravdano bio meta uvreda navijača Partizana pa i ne čudi njegova odluka da i ne razmatra eventualni povratak u Srbiju jer će sledeće sezone biti u Turskoj kod Saše Đorđevića u Bahčešehiru.

I sada dolazimo do ključnog problema za Partizan u ovoj priči: domaćih igrača koji prave razliku na najjačoj sceni jednostavno nema previše.