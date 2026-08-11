Veliki ispit trenerske moći Dejana Stankovića

Uvideo je Stanković na vreme šta ne valja, promenio trojicu igrača sredine terena, ali nije dobio ishod kojem se nadao. Ekipa mu se samo nakratko trgla, što nije bilo dovoljno makar za remi koji bi sačuvao pozitivno raspoloženje.

Sa kvalitetnijim i skupljim timom, sa igračem više pola sata, na neutralnom terenu i uz veću i mnogo glasniju podršku navijača, Crvena zvezda pre nedelju dana u Mađarskoj nije uspela da izbegne gol zaostatka za beogradski revanš. Previše nervoze u timu i individualne greške dovele su do poraza sa 0:1, pa ekipa u nezavidnom položaju dočekuje utakmicu na svom stadionu (20.00).

Imao je kao trener i većih protivnika i takmičarski bitnijih utakmica nego što je revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa Hapoel Ber Ševom, ali neuspeh bi mogao da ima ozbiljan uticaj na karijeru Dejana Stankovića kao stratega. I da klubu odnese mnogo više nego što bi pobeda donela.

Nije dobio šta je zamislio ni uvođenjem novajlije Lukasena u startnu postavu. Evidentan je kvalitet iskusnog reprezentativca Gane, ali je isto tako uočljivo bilo i da je još neuigran. Najavio je Stanković da će mu bivši štoper Pafosa igrati i revanš, a to poverenje trebalo bi da utiče na samopouzdanje novog igrača posle slabe reakcije koja je prethodila jedinom golu u prvom meču.

Promene koje su Stankoviću neophodne za revanš nisu toliko u smislu odabira igrača koliko u njihovom pristupu utakmici. A, to je mnogo teže i zato će njegove pedagoške sposobnosti biti večeras na velikom ispitu. U Sombatelju je bilo previše pojedinaca koji su dekoncentrisano ušli u meč. Ređale su se neiznuđene greške i nesigurni potezi, a ovaj put prilike za popravni neće biti. Radio je stručni štab proteklih dana na tome da se preduprede greške. Sigurno su obavljeni brojni razgovori sa fudbalerima kako bi ekipa odigrala na nivou mečeva iz prošle sezone protiv Malmea, Selte i Lila. Kao u prvom Stankovićevom mandatu protiv Milana i Rendžersa, uprkos porazima.

(©Starsport)

Bez obzira što Crvena zvezda nije u svim tim utakmicama ostvarila pobede, takav pristup i želja gotovo sigurno bi bili dovoljni za eliminaciju Hapoela.

Imaju crveno-beli u džepu Ligu konferencije; ako ispadnu od Hapoela imaće dvomeč sa Viktorijom Plzenj za Ligu Evrope, ali do prošlog utorka uveče niko na Marakani nije o tome razmišljao. Prvak Izraela za tim sa ovim igračima ne bi smeo da bude nepremostiva prepreka.

Opekao se Dejan Stanković kao trener Crvene zvezde protiv Omonije, Šerifa i Makabija iz Haife. Sa Sampdorijom nije uspeo da izvadi kestenje iz vatre i sačuva je u Seriji A, sa moskovskim Spartakom je posle dobrog prvog dela sezone doživeo krah u drugom. Ima nekadašnji as Intera u trenerskoj biografiji titule sa Crvenom zvezdom i Ferencvarošem, ali (pre)dugo već čeka da pored klupe stadiona Rajko Mitić odsluša himnu Lige šampiona. Hapoel Ber Ševa i potom Orhus ili Sabah nisu ekipe koje bi kvalitetom smele da mu uskrate to zadovoljstvo.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (REVANŠI)

Utorak

17.00: (2,65) Kairat (3,10) Levski (2,85) - prvi meč 0:1

18.00: (1,70) Bode Glimt (4,50) Union Sen Žiloaz (4,35) - 3:3

18.00: (2,05) Sabah (3,50) Orhus (3,50) - 1:2

19.00: (7,25) Kaunas Žalgiris (4,40) Dinamo Zagreb (1,40) - 0:5

19.30: (2,70) NEC (3,35) Olimpijakos (2,60) - 0:0

20.00: (1,28) Crvena zvezda (6,50) Hapoel Ber Ševa (10,0) - 0:1

20.15: (1,90) Slovan Bratislava (3,50) Mjelbi (4,10) - 2:1

20.15: (1,48) Celje (4,40) Ararat (6,75) - 1:2

20.30: (3,70) Šturm (3,80) Fenerbahče (1,85) - 0:2

21.00: (1,45) Lion (4,60) Sparta Prag (6,85) - 1:2

***kvote su podložne promenama