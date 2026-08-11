NAJAVA DANA (utorak, 11. avgust): Svi pogledi upereni na Zvezdin doček Hapoela

KAUNAS ŽALGIRIS – DIN. ZAGREB, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Suštinski, četa Marija Kovačevića ostvarila je pre nedelju dana verovatno najvažniju pobedu u jesenjem delu sezone. S pet golova kod kuće Zagrepčani su osigurali miran revanš, takoreći izlet. Domaćin tehnički ne može da ih stigne, ali čak i za pokušaj mora da se otvori, pa će ovo biti jedan od onih mečeva gde će se igrati na golove pre svega.

CRVENA ZVEZDA – HAPOEL BER ŠEVA, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Ima Crvena zvezda kvalitet, ima bolje igrače na papiru ali nema rezultat na semaforu koji to potvrđuje. Hapoel u goste dolazi sa golom prednosti, tako da Beograđani moraju da idu na dva gola razlike kako bi izbegli produžetke ili penale. Marakana je kec u rukavu Dejana Stankovića, tako da se očekuje da Zvezda igra ofanzivno od početka kako bi anulirala ono što nije mogla da realizuje na prvom meču.

CELJE – ARARAT JERMENIJA, 20.15

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Prošlonedeljni trijumf ne samo da daje realnu nadu za istorijski plasman u plej-of, Araratu, već i obezbeđuje sezonu igranja minimum u Ligi Evrope (gde nikada nije igrao nijedan jermenski klub). Računica je jasna: tim koji prođe u narednu fazu igraće u poslednjem kolu kvalifikacija protiv boljeg iz duela Mjelbi – Slovan Bratislava. Celje je dakle u prvom meču palo sa 2:1, i sada juri taj zaostatak. Masovno ste prošle sedmice na ovom paru birali GG igru.

SLOVAN BRATISLAVA – MJELBI, 20.15

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Prošle sedmice ste mahom tipovali na Slovan, i isplatilo vam se uz kvotu 2,05. Vodio je Mjelbi golom Eliota Strauda iz penala u 58. minutu, ali je Slovan preokrenuo u poslednjih petnastak minuta. Na 1:1 izjednačio je Gambijac Sulejman Kamara u 78. minutu, dok je totalni preokret timu iz Bratislave doneo Manase Kijanga u 90+4. Dakle, bilo je sve na žilet.

LION – SPARTA PRAG, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Sparta je bila bolja, Sparta je bila moćnija. Jedan kiks to nije mogao da izbriše, a drugi je to podebljao. Vicešampion Češke slavio je protiv Liona 2:1 (0:1) posle preokreta i u Francusku nosi gol prednosti. A ovde će tek da gori, mnogi među vama će se setiti da su pre nedelju dana padali na Lionu, odnosno na dvojci na isti. Sparta sada ima s čim da se preračunava.

NIJMINGEN – OLIMPIJAKOS, 19.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Pogrešili su svi koji su mislili da će NEC sagoreti u paklu Pireja. Ne samo da novi tim Dušana Tadića nije sagoreo, već se nosio potpuno ravnopravno sa vicešampionom Grčke, čak bio i bolji i bliži pobedi. Moglo bi se reći i da ste naivnije nego što treba igrali na keca, a da je došao X, posle kog će se mnogi zapitati šta očekivati od ove utakmice.

ŠTURM GRAC – FENERBAHČE, 20.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Fenerbahče je do pobede došao čvrstom igrom, obezbedivši kapitalnih 2:0 u prvom meču. Naravno, deluje da ih je rani gol u devetom minutu uveo u mirnu utakmicu, koju su na kraju okončali sa 2:0. Sve u svemu, Šturm je sada u nezgodnoj poziciji, i teško će prihvatiti borbu na pravom nivou, pa će Turci u svakom smislu smislu i kao gosti biti favorizovani.

KAIRAT ALMATI – LEVSKI SOFIJA, 17.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Levski je prvi meč dobio sa 1:0, što mu daje određenu prednost pred ovaj susret. Ako ništa imaju šta da brane, a Kairat da napada s pozicije domaćina. Nema garancija ni za jedne ni za druge, tako da se očekuje da će se igrati jedan jako tvrd meč koji može da ode u ma koju stranu. Imajte u vidu da je Levski na prvom susretu imao apsolutni primat po posedu lopte.

CSKA 1948 – PANATINAIKOS, 19.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Kvalifikacije za Ligu konferencije ušle su u treće kolo, a Panatinaikos nije uspeo da opravda ulogu favorita na svom terenu i remizirao je sa CSKA Sofijom (1:1), pa će pitanje plasmana u plej-of biti rešavano u revanšu u Bugarskoj. Dakle, taj prošlonedeljni kec je pao, a malo ko je imao na umu da na tom meču odigra X.