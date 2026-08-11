Sabah i Orhus u Bakuu uvertira meču na Marakani

U taboru Sabaha veruju da mogu da nadoknade minus iz prvog meča. Mnogi smatraju da bi drugačiji klimatski uslovi u Azerbejdžanu mogli negativno da utiču na igru Orhusa, ali sa tim nije saglasan i trener domaće ekipe, Litvanac Valdas Dambrauskas . " Mnogo se priča o klimi, mislim da se preteruje kada je reč o tom faktoru. Protivnik je takođe profesionalan tim, mislim da vreme nije tako važno. Znamo da snažan vetar može da ima efekta, ali mislim da toga neće biti ovaj put ", kaže Dambrauskas .

Tu utakmicu obeležio je dvostruki strelac za Orhus, 18-godišnji fudbaler iz Ugande, Džejms Bogere . Posebno lep je bio njegov drugi gol u 63. minutu kada je sa 20 metara levom nogom poslao pravi projektil u levi gornji ugao gola ekipe iz Azerbejdžana.

Trener prvaka Azerbejdžana kaže da razlika nije nenadoknadiva, ali da će njegov tim morati da odigra bolje nego u prvom susretu.

"Važan meč za oba tima, samo jedan je gol razlike. Uzbuđeni smo kao i oni, ali igramo pred našim navijačima i spremni smo za utakmicu. Arhus ne čini samo jedan igrač, Džejms Bogere, koji nam je dao dva gola. Imaju zaista dobar tim u celini. Istina je da smo mogli da donesemo kući i bolji rezultat. Protivnik nije stvorio mnogo prilika, ali je dve iskoristio, moraćemo otuda da pripazimo. I mi smo isto tako kvalitetan tim. Smatram da ko bude obratio više pažnje na detalje, proći će dalje. Naša odlika je da stvaramo mnogo šansi, ali lopta često neće u gol. Nadam se da ćemo ovog puta te šanse pretvarati u golove", zaključio je trener Sabaha.

Njegov kolega sa klupe Orhusa, Jakob Poulsen neće moći da računa na defanzivca Frederika Tingagera, koji je zadobio povredu stopala na prvoj utakmici. On je ostao kod kuće, ali će zato biti spreman novajlija Kolin Resler, koji je debitovao pre sedam dana baš protiv Sabaha. Iako je imao problema sa grčevima na tom meču, stigao je da se oporavi i biće na raspolaganju treneru danskog prvaka.

"Tingager nije deo tima, morao je da ostane u Danskoj. Što se tiče ostatka tima, sve je u redu. na našu sreću, odmarali smo tokom vikenda, to je bilo zaista dobro za nas. Imam zaista dobar osećaj, pre svega da su igrači u boljoj formi, kako fizički tako i mentalno, nego što je bio slučaj pred prvu utakmicu", kaže Poulsen.

Danci ništa nisu prepustili slučaju, na dalek put su krenuli već u nedelju, tako da su imali vremena da se aklimatizuju i upoznaju sa uslovima na terenu.

Pobednik ovog dvoboja ima garantovan plasman u ligašku fazu Lige Evrope, ali svakako je da i jedni i ciljaju plasman u Ligu šampiona.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (REVANŠ)

Utorak

17.00: (2,65) Kairat (3,10) Levski (2,85) - prvi meč 0:1

18.00: (1,70) Bode Glimt (4,50) Union Sen Žiloaz (4,35) - 3:3

18.00: (2,05) Sabah (3,50) Orhus (3,50) - 1:2

19.00: (7,25) Kaunas Žalgiris (4,40) Dinamo Zagreb (1,40) - 0:5

19.30: (2,70) NEC (3,35) Olimpijakos (2,60) - 0:0

20.00: (1,28) Crvena zvezda (6,50) Hapoel Ber Ševa (10,0) - 0:1

20.15: (1,90) Slovan Bratislava (3,50) Mjelbi (4,10) - 2:1

20.15: (1,48) Celje (4,40) Ararat (6,75) - 1:2

20.30: (3,70) Šturm (3,80) Fenerbahče (1,85) - 0:2

21.00: (1,45) Lion (4,60) Sparta Prag (6,85) - 1:2

*** kvote su podložne promenama