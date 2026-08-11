Rezzime jučerašnjeg dana (ponedeljak): Moglo je ovo mnogo bolje

ZAOKRUŽENO

RUNAVIK - SKALA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 4:0

Ubedljivo, sigurno, dominantno. Tako može da se opiše ono što je napravio Runavik. Rešio je domaćin da popravi gol ralziku na Skali i u tome uspeo na vrlo uverljiv način.

BOTEV PLOVDIV - SPARTAK VARNA (tip 1, kvota 1,58) - rezultat 3:2

Tim iz Plovdiva je sve rešio u prvih 45 minuta kad je za pola sata postigao tri gola i nokautirao rivala. Drugo poluvreme je bilo čisto otaljavanje posla, iako je Spartak uspeo da smanji.

ALAŠKERT - BKMA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 3:0

Ovde je bilo sve rutinski. Već posle 15 minuta bilo je 2:0, ali za razliku od Sirijusa koji je tu prednost uspeo da prokocka, igrači Alaškerta su do kraja uspeli da zatresu mrežu još jednom i odigraju taman za one koji su možda čekali kombinaciju sa golovima.

RFS RIGA - GROBINA (tip 1, kvota 1,12) - rezultat 6:1 Ni ovde nije bilo nikakve bojazni po vaše tikete. RFS je ceo posao završio već u prvom poluvremenu, kada je bilo 4:0. Do kraja se igralo za one koji su možda čekali i 7+, a ako je i bilo takvih – dobili su ono što su želeli.

PLIMUT - EGZITER (tip 1, kvota 1,42) - rezultat 2:0

Vala, možemo samo da pretpostavimo koliko ste se preznojavali zbog Plimuta, ali na kraju se čekanje isplatilo. Stvarno bi bilo strašno da domaćin nije iskoristio inicijativu koju je imao svih 90 minuta, a onda i igrača više pred samu nadoknadu. I baš u dodatom vremenu su Hartridž i Pipl zatresli mrežu gostiju i doneli pobedu, a vama zaokružen kec.

PRECRTANO

GIMNAZIJA (J) - TRISTAN SUAREZ (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 0:2

Očekivala se pobeda domaćina koji je bio favorit, ali je na kraju usledio šok. Tristan Suarez je sa dva gola za osam minuta potpuno sasekao Gimnaziju i rešio pitanje pobednika.

SIRIJUS - BROMAPOJKARNA (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 2:2

Trebalo je da bude lagani kec i u 23. minutu, kada je na semaforu stajalo 2:0 činilo se da je to – to. Međutim, onda su gosti uradili nešto nesvakidašnje i za tri minuta uspeli da poravnaju rezultat i to golovima u 25. i 28. minutu! I onda, uz više od sat vremena fudbala, igrači Sirijusa nisu uspeli da umuljaju još jedan...

VESTEROS - JURGORDEN (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 1:0

Uf, težak promašaj. I ne samo što rezultat nije odgovarao vašim željama, nego su se fudbaleri Jurgordena svojski potrudili da vam dodatno zagorčaju tako što su imali čak 13 šuteva ka golu, odnosno čak pet stopostotnih prilika i opet nisu uspeli da stignu do preokreta. Ne vredi...

SEPSI - FCSB (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 0:0

Meč u kojem je viđeno skoro 30 šuteva na gol kombinovano i čudno je kako nijedan nije zavšrio u mreži. Da je makar jedan zavrđio u mreži domaćih, pa da se igrači obraduju. Ovako, mrka kapa.

SANTA KLARA - NASIONAL (tip 1, kvota 1,82) - 2:2

Još jedna utakmica koja nas je razočarala. Počelo je sjajno. Domaćin je poveo čak 2:0, ali na kraju kiks Santa Klare.