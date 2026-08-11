Majami spustio rampu Janisu i Grčkoj

Podsećanja radi, Majami je ovog leta u spektakularnom trejdu doveo Adetokunba i Bobija Portisa iz Milvoki Baksa u zamenu za veliki broj igrača, pa na Floridi ne žele ništa da prepuste slučaju uoči njegove debitantske sezone.

Helene u drugoj rundi kvalifikacija očekuju izuzetno teški okršaji — prvo 28. avgusta gostuju Ukrajini u Rigi, dok tri dana kasnije u Atini dočekuju reprezentaciju Španije.

Situacija u grupi I je izuzetno napeta. Španija vodi sa skorom 5-1, Ukrajina i Crna Gora imaju po 4-2, dok je Grčka iz prve runde prenela skroman učinak 3-3, koliko imaju i Portugal i Gruzija, pa će borba za plasman u Katar biti izuzetno neizvesna.