Majami spustio rampu Janisu i Grčkoj
Vreme čitanja: 1min | uto. 11.08.26. | 01:37
Veliki problem za Vasilisa Spanulisa
Grčka reprezentacija pretrpela je ogroman udarac uoči nastavka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, pošto prva zvezda tima Janis Adetokunbo neće nastupati u avgustovskom FIBA prozoru, prenosi Sport24.gr.
Njegov novi NBA tim, Majami Hit, navodno nije dao dozvolu 31-godišnjem dvostrukom MVP-ju da se priključi nacionalnom timu zbog velikog opterećenja i rizika od povreda. Janis je u kontinuitetu na terenu još od sredine marta, a iza sebe ima i sezonu u kojoj se mučio sa povredom kolena.
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Podsećanja radi, Majami je ovog leta u spektakularnom trejdu doveo Adetokunba i Bobija Portisa iz Milvoki Baksa u zamenu za veliki broj igrača, pa na Floridi ne žele ništa da prepuste slučaju uoči njegove debitantske sezone.
Helene u drugoj rundi kvalifikacija očekuju izuzetno teški okršaji — prvo 28. avgusta gostuju Ukrajini u Rigi, dok tri dana kasnije u Atini dočekuju reprezentaciju Španije.
Situacija u grupi I je izuzetno napeta. Španija vodi sa skorom 5-1, Ukrajina i Crna Gora imaju po 4-2, dok je Grčka iz prve runde prenela skroman učinak 3-3, koliko imaju i Portugal i Gruzija, pa će borba za plasman u Katar biti izuzetno neizvesna.