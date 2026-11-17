Srpski as meč je završio sa 28 poena, 15 skokova i sedam asistencija, a po običaju, imao je poteze koji podižu publiku na noge. Poput "kvoterbekovskog" dodavanja preko celog terena za Marija ili prodora u stilu plejmejkera.

U pitanju je peti poraz Nagetsa u 12 mečeva ove sezone, a čak treći u pet utakmica kod kuće. Moraće Dejvid Adelman ozbiljno da porazgovara sa igračima po pitanju koncentracije. Posebno sa onima koji bi trebalo da doprinesu iz drugog plana, mada se ni Jokić nije proslavio noćas sa sedam izgubljenih lopti (drugi put ove sezone).

Mari je takođe ubacio 28 poena, uz po četiri skoka i asistencije, ali su igrači sa Denverove klupe poptuno zakazali. Postigli su samo 19 poena, naspram 42 u režiji Finiksovih rezervista. Sansi su imali sedmoricu igrača sa dvocifrenim brojem poena, a Nagetsi tek četvoricu.

U redovima pobedničkog tima prednjačio je Devin Buker sa 20 poena, osam asistencija i četiri skoka.

Finiks je u Bol arenu stigao kao tim sa najslabijim učinkom u skoku, a uspeo je da razbije Denver u tom segmentu. Gosti su pod koševima imali 16 uhvaćenih lopti više od rivača (51:35), a posebno su dominantni bili u napadu (18:9). Sansi su, takođe, ubacili 16 trojki iz 36 pokušaja, dok su Nagetsi gađali 9/30.

Nije ovo bila utakmica u kojoj se očekivao poraz Denvera, posebno posle uspešnih partija na mini-turneji i slabe forme rivala, kog su savladali u prethodnih šest međusobnih duela zaredom. I kojem je ovo bila prva pobeda u gostima ove sezone.

Tokom utakmice viđeno je čak 14 izjednačenja i 10 promena u vođstvu, da bi se u trećoj četvrtini Sansi prvi put odmakli na dvocifrenu razliku. U poslednjoj su uspeli da odu na +19 (109:90), ali je Denver 43 sekunde pre kraja prišao na osam poena zaostatka (105:113). Bilo je, ipak, premalo vremena da se dogodi novi preokret u vođstvu...

NBA - REZULTATI

Denver - Finiks 105:117

/Jokić 28, Mari 28 - Buker 20/

Boston - Orlando 105:115

/Tejtum 24 - Bejn 24/

Klivlend - Čikago 126:115

/Mičel 39 - Pauel 27/

Vašington - Memfis 120:136

/Dejvis 23 - Buzer 29/

Bruklin - Filadelfija 123:135

/Rendl 33 - Embid 37/

Majami - Hjuston 128:110

/Adetokunbo 20 - Šengun 23/

Minesota - Portland 106:98

/Šenon 34 - Avdija 27/

Nju Orleans - Golden Stejt 115:94

/Bej 23 - Lendeborg 28/