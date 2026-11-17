Ne može uzbudljivije i dramatičnije. Skandinavski derbi odlučiće ko će u četvrt-finale Lige nacija. Haland, Edegor i družina dolaze u Kopenhagen pod imperativom pobede, jer ih samo ona vodi dalje. Već su dobili Dance 3:2, pa im bilo koji trijumf garantuje drugo mesto na tabeli Grupe 4. Lakše, doduše, reći nego učiniti.

VELS - PORTUGAL, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Meč bez rezultatskog značaja jer je Portugal već obezbedio mesto u završnici, a Vels ne može da mrdne s poslednje pozicije. Velšani idu u baraž za opstanak u A diviziji, pa im za dizanje morala treba dobar rezultat protiv favorita. Navigatori pak žele što pre da obrišu iz sećanja sramotu protiv Danske i vrate se na staze uspeha.

MAĐARSKA - SEVERNA IRSKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Spektakl u najavi i direktan duel koji će odlučiti ko će se direktno plasirati u A diviziju. Severna Irska ima taj luksuz da može sebi da dozvoli i remi, ali ne treba smetnuti s uma da su Mađari u naletu, zabeležili su tri uzastopne pobede i nemaju nameru tu da stanu. Kvalitetni pojedinci poput Soboslaija biće njihov veliki adut večeras.

BiH - RUMUNIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Osokoljeni nastupom u Stokholmu, uprkos porazu od 3:2, izabranici Sergeja Barbareza veliki su favoriti protiv Rumunije. Bosna je već obezbedila mesto u baražu za ulazak u A diviziju, dok se Rumuni grčevito bore da ostanu u B diviziji. Za tako nešto trebaće im i kiks Poljske, ali i odličan rezultat na vrućem gostovanju na Bilinom polju.

POLJSKA - ŠVEDSKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Tri poraza u poslednja četiri meča uništila su šanse Poljaka da se nađu u A diviziji, ali sada je na kocki čak i opstanak u B diviziji. Eventualni poraz od Švedske mogao bi znatno da im zakomplikuje život. S druge strane, četa Grejema Potera deluje nezaustavljivo i poželeće da promociju u "viši rang" obeleže novom pobedom.

UKRAJINA - GRUZIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Derbi začelja Grupe 2 odlučiće ko ostaje u B diviziji. Oba tima su u vrlo lošoj firmi, nanizali su poraze koji su ih doveli u veoma nepovoljnu situaciju. Gruzija i nije tako loše delovala protiv Mađarske, ali ih je pad koncentracije u drugom poluvremenu mnogo košta. Bez povređenog Hviče Kvarackelije to prosto nije ista ekipa.

IZRAEL - AUSTRIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Mnogo više od osam bodova deli Izrael i Austriju. Ovi prvi ipak imaju veliki motiv da se pobedom u poslednjem kolu, uz povoljan ishod drugog duela u grupi, ipak dokopaju opstanka u B diviziji. Austrijanci su već obezbedili plasman u A diviziju i odmaraće snage pred mnogo važnije izazove koji im predstoje u budućnosti.

PARTIZAN MOZZARTBET - VALENSIJA, 20.45

(Košarka, Evroliga)

Četa Đoana Penjaroje učiniće sve da trijumfom pred svojom publikom protiv trenutno prvoplasiranog tima Evrolige popravi utisak posle loše partije i poraza u Zadru u okviru ABA lige. Španci su poraženi samo jednom u poslednjih pet utakmica elitnog evropskog takmičenja, ali sinergija navijača i igrača crno-belih ne zna za nemoguće.

MILANO - CRVENA ZVEZDA, 20.30

(Košarka, Evroliga)

Kažu da je najteže dobiti unapred upisane pobede, ali tim Ibona Navara ne sme sebi da dozvoli još jedno loše veče. Poraz u Madridu prošle nedelje već je arhiviran, i pobeda nad Cedevita Olimpijom za vikend u regionalnoj ligi pokazala je da crveno-beli s pozitivnom energijom ulaze u novi, važan evroligaški dvoboj na strani.

VIRTUS - PANATINAIKOS, 21.00

(Košarka, Evroliga)

Posle neverovatnog poraza od Barselone na svom terenu u prošlom kolu, kada su izgubili već gotovo dobijen meč, izabranici Željka Obradovića ne smeju sebi da dopuste novi kiks. Protivnik je u očajnoj formi, u nepreglednom nizu loših rezultata, i sve osim trijufma atinskih zelenih bila bi prvorazredna senzacija.