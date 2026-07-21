Iz San Antonija u Barselonu: Umude dve godine u Blaugrani

Reč je o beku rodom iz Oregona, koji nije bio izabran na draftu 2022. Bez obzira na to, Umude je uspeo da se izbori za NBA angažman kroz razvojni tim Detroit Pistonsa. Istina nije se nešto naigrao u najjačoj ligi sveta i više je igrao u razvojnim timovima, ali u njegovim CV-ju stoji da je branio boje Milvoki Baksa i San Antonio Sparsa.

U prvom timu franšize iz Teksasa ima tek dve utakmice, ali je zato za Ostin Sparse na 42 odigrana meča u proseku beležio 17 poena, 4,4 skoka, 1,5 asistencija i 1,1 ukradenu loptu.

Dvostruki prvak Evrope nastavio potpisom Umudea nastavio je da niže pojačanja posle brojnih odlazaka.

Barselona je ulazne transfer aktivnosti počela s Olivejom Enkamuom. Nastavilo se s Džastinom Robinson, zatim je bordo-plavi dres zadužio Džoš Nibo za kojeg se ispostavilo da je paralelno vodio pregovore s Makabijem. Usledio je potpis Umodže Gibsona, potom i Augustina Ubala, da bi najnovija akvizicija bio Umude.

Nije ovo kraj dolazaka u Balugranu. Naravno, još uvek se čeka da Barselona i zvanično obelodani da je Aleksandar Sekulić novi trener, a trebalo bi da bordo-plavi dres zaduži još jedan od dvojice NBA igrača, a reč je o Tajrisu Martinu.