Branislav Ivanović ishvalio Kazahstanca: Razume igru bolje od većine mladih napadača

Jer, da su Englezi sačekali samo još jednu godinu sada bi Satpajev vredeo daleko više. U međuvremenu je tinejdžer odigrao 58 utakmica za prvi tim Kairata, postigao je 26 golova i zabeležio 10 asistencija.

20.15: (5,80) Atert Bisen (3,90) Đer (1,53)

Bio je krajem prošle godine strelac protiv Astane u odlučujućoj utakmici kojom je Kairat došao do titule, a uz to je uveo tim iz Almatija u Ligu šampiona sa tri pogotka u kvalifikacijama. Čak je i u ligaškoj fazi elitnog takmičenja Satpajev uspeo da se upiše u strelce, na gostovanju Kopenhagenu na Parkenu (2:3).

“Kada sam pogledao Satpajeva, video sam igrača koji razume igru mnogo bolje od većine mladih napadača. Nema potrebe da ga Čelsi negde pozajmljuje. Potrebno mu je poverenje, strpljenje i minutaža. Tako veliki igrači nastaju u Čelsiju”, rekao je Ivanović za Sport 24.

Legendarni štoper Plavaca, koji je sa londonski klubom osvojio Ligu šampiona, Ligu Evrope i tri Premijer lige, impresioniran je zrelošću mladog Kazahstanca.

“Ne izgleda uplašeno dok je na terenu. Uvek donosi ispravne odluke, vredno radi bez lopte i ima dobru završnicu. Fudbaleri poput njega treba da rastu uz najbolje na svetu, a ne da traže šansu negde drugde”, zaključio je Ivanović.

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