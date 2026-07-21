Branislav Ivanović ishvalio Kazahstanca: Razume igru bolje od većine mladih napadača
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 12:56
Nekadašnji reprezentativac Srbije impresioniran novim napadačem Čelsija Dastanom Satpajevim
Da li je 17-godišnji fudbaler iz Kazahstana Dastan Satpajev buduća velika svetska zvezda? Ako pitate nekadašnjeg reprezentativca naše zemlje Branislava Ivanovića mladi napadač ima potencijal da to postane.
Satpajeva je Čelsi kaparisao još pre godinu i po dana, pre nego što je on uopšte i stigao da debituje za A tim Kairata. Platio ga je 2.400.000 evra kako bi posle 18. rođendana on postao igrač londonskog kluba, a u međuvremenu je Satpajev pokazao da je to pametno uložen novac.
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Jer, da su Englezi sačekali samo još jednu godinu sada bi Satpajev vredeo daleko više. U međuvremenu je tinejdžer odigrao 58 utakmica za prvi tim Kairata, postigao je 26 golova i zabeležio 10 asistencija.
20.15: (5,80) Atert Bisen (3,90) Đer (1,53)
Bio je krajem prošle godine strelac protiv Astane u odlučujućoj utakmici kojom je Kairat došao do titule, a uz to je uveo tim iz Almatija u Ligu šampiona sa tri pogotka u kvalifikacijama. Čak je i u ligaškoj fazi elitnog takmičenja Satpajev uspeo da se upiše u strelce, na gostovanju Kopenhagenu na Parkenu (2:3).
“Kada sam pogledao Satpajeva, video sam igrača koji razume igru mnogo bolje od većine mladih napadača. Nema potrebe da ga Čelsi negde pozajmljuje. Potrebno mu je poverenje, strpljenje i minutaža. Tako veliki igrači nastaju u Čelsiju”, rekao je Ivanović za Sport 24.
Legendarni štoper Plavaca, koji je sa londonski klubom osvojio Ligu šampiona, Ligu Evrope i tri Premijer lige, impresioniran je zrelošću mladog Kazahstanca.
“Ne izgleda uplašeno dok je na terenu. Uvek donosi ispravne odluke, vredno radi bez lopte i ima dobru završnicu. Fudbaleri poput njega treba da rastu uz najbolje na svetu, a ne da traže šansu negde drugde”, zaključio je Ivanović.
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