Zvanično: Vanja Marinković ostaje kapiten Partizan Mozzart Beta
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 13:10
Srpski reprezentativac produžio ugovor
Bilo je samo pitanje trenutka kada će biti zvanično potvrđeno, sada i jeste - Vanja Marinković produžio je ugovor sa Partizan Mozzart Betom.
Srpski reprezentativac produžio je ugovor sa crno-belima na još dve godine i biće tu do leta 2028. Marinković je ujedno drugi potpis kluba iz Humske pred novu sezonu, pošto je pre njega doveden novajlija Kevarijus Hejs. Još i pre kraja sezone ugovore su produžili Karlik Džons i Tonje Džekiri, dok je Žofre Lovernj stigao kao pojačanje za narednu jesen.
Izabrane vesti
Novi Zeland 1, sreda, 9.00: (1,52) Vaj (14,0) Otago (2,60)
Osvajač svetskog srebra i olimpijske bronze još se oporavlja od teške povrede Ahilove tetive, koju je zaradio tokom čudesnog preokreta protiv Hapoela iz Tel Aviva u Minhenu. Ipak, kako je sam nedavno otkrio tokom gostovanja u podkastu Kole Point, oporavak ide bolje od očekivanog, pa bi za tri i po meseca mogao da bude na parketu.
On se u Partizan Mozzart Bet vratio leta 2024, posle pet godina provedenih u Španiji tokom kojih je nastupao za Valensiju i Baskoniju. Pre toga je proveo četiri sezone u prvom timu crno-belih i zvanično je najmlađi kapiten u istoriji kluba. Po povratku u Humsku ponovo je zadužio kapitensku traku i sa klubom osvojio ABA ligu i titulu prvaka Srbije.
Marinković je u prošloj sezoni pre povrede na 12 nastupa u ABA ligi imao prosečno 8,8 poena, uz po 1,8 skokova i asistencija. U Evroligi je na 19 nastupa upisivao 5,9 poena i 1,6 uhvaćenih lopti.
Narednih dana Partizan Mozzart Bet trebalo bi da objavi potpise Nikole Tanaskovića, Kajla Olmana, Dereka Vilisa, Alesandra Pajole i još nekoliko pojačanja...