Zvanično: Vanja Marinković ostaje kapiten Partizan Mozzart Beta

Bilo je samo pitanje trenutka kada će biti zvanično potvrđeno, sada i jeste - Vanja Marinković produžio je ugovor sa Partizan Mozzart Betom.

Srpski reprezentativac produžio je ugovor sa crno-belima na još dve godine i biće tu do leta 2028. Marinković je ujedno drugi potpis kluba iz Humske pred novu sezonu, pošto je pre njega doveden novajlija Kevarijus Hejs. Još i pre kraja sezone ugovore su produžili Karlik Džons i Tonje Džekiri, dok je Žofre Lovernj stigao kao pojačanje za narednu jesen.