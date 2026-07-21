Važno je s kim igraš... i ideš u Amsterdam

Očekuje se da tim Miroslava Tanjge u prvom meču iza sebe ima podršku punog stadiona Karađorđe, dok će u Holandiji uz Staru damu biti najverniji navijači – među njima i Marko Fatić iz Bačkog Jarka kojem je Mozzart, kao generalni sponzor Sportskog društva, obezbedio put u Amsterdam.

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Marko je učestvovao u akciji na našoj Instagram stranici i bio te sreće da bude među trojicom navijača Lala koji su izabrani da učestvuju u takmičenju na poluvremenu meča Vojvodina – OFK Beograd Mozzart Bet u Mozzart Bet Superligi Srbije.

Tim za koji navija ostvario je ubedljivu pobedu u „Mozzart derbiju“ (4:0), a Marko je pobedio u šutiranju sa pola terena, čime je za sebe i jednu osobu u pratnji osvojio nezaboravan doživljaj – put u Amsterdam i prisustvo meču Ajaks – Vojvodina. Uz to, dobio je i 50.000 dinara freebeta.

Pogledajte kako je to izgledalo...