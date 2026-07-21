Važno je s kim igraš... i ideš u Amsterdam
Vreme čitanja: 4min | uto. 21.07.26. | 14:12
Mozzart, generalni sponzor Sportskog društva Vojvodina, vodi navijača Lala na jedan od najpoznatijih stadiona u Evropi
Vojvodina ovog leta nije imala sreće – prvo je u kvalifikacijama za Ligu Evrope „naletela“ na mađarskog velikana Ferencvaroš, a sada će, u kvalifikacijama za Ligu konferencije, na „popravnom ispitu“ izaći na megdan slavnom Ajaksu.
Međutim, iz novosadskog kluba najavljuju da se ne predaju, i da će dati sve od sebe da iznenade legendarni holandski klub – prvo u Novom Sadu u četvrtak u 20.00, a potom i na Amsterdam Areni 30. jula takođe od 20.00.
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Očekuje se da tim Miroslava Tanjge u prvom meču iza sebe ima podršku punog stadiona Karađorđe, dok će u Holandiji uz Staru damu biti najverniji navijači – među njima i Marko Fatić iz Bačkog Jarka kojem je Mozzart, kao generalni sponzor Sportskog društva, obezbedio put u Amsterdam.
Kvota na kecu u Novom Sadu je čak 5,35. Odigraj odmah.
Marko je učestvovao u akciji na našoj Instagram stranici i bio te sreće da bude među trojicom navijača Lala koji su izabrani da učestvuju u takmičenju na poluvremenu meča Vojvodina – OFK Beograd Mozzart Bet u Mozzart Bet Superligi Srbije.
Tim za koji navija ostvario je ubedljivu pobedu u „Mozzart derbiju“ (4:0), a Marko je pobedio u šutiranju sa pola terena, čime je za sebe i jednu osobu u pratnji osvojio nezaboravan doživljaj – put u Amsterdam i prisustvo meču Ajaks – Vojvodina. Uz to, dobio je i 50.000 dinara freebeta.
Pogledajte kako je to izgledalo...
Čekamo ga da nam se javi s Amsterdam Arene, a svim poručujemo da prate Mozzart Sport i naše stranice na društvenim mrežama kao i da dolaze na mečeve Mozzart Bet Superlige i Mozzart Bet Prve lige jer vas očekuju brojna slična iznenađenja.
Važno je s kim igraš.