Ingolič i Šturm "krckaju" tvrd orah od Hartsa

Kao i Harts, i Šturm ove sezone ima ozbiljne ambicije da nešto uradi u Evropi, ali glavni cilj neće biti lako ostvariti. Da bi zaigrali u elitnom takmičenju UEFA, moraće da prođu tri kola kvalifikacija.

Trener Šturma Fabio Ingolič ubeđen je da je već prvi protivnik izuzetno težak, s obzirom na sve što je Harts prikazivao u poslednjih godinu dana.

"Šanse su rekao bih izjednačene, 50:50. Očekujemo čistu fudbalsku kulturu, fanatizam i protivnika koji će biti tvrd orah da se polomi", kaže Ingolič.

20.30: (1,80) Šturm (3,70) Harts (4,30)

Harts je po završetku sezone promenio trenera, Dereka Mekinisa nasledio je Belgijanac Vuter Vranken, koji će pokušati da stilu igre Škota doda novu dimenziju.

"Vranken je trener koji se snažno oslanja na stil igre. Oni su još u fazi traženja sebe, tako da je nejasno kakav će sastav izvesti na teren. Ne smemo da zaboravimo da su bili veliko iznenađenje u Evropi i da su tek u poslednjem kolu ispustili titulu protiv Seltika. Znamo da ćemo morati da budemo čvrsti u defanzivnoj strukturi i da moramo da ih pritisnemo snažno. Istovremeno, svesni smo i da rizici u pozicionoj igri koje često preduzimaju mogu da budu dobra prilika za nas", poručio je Ingolič.

Konačno, kada je reč o ciljevima ekipe iz Graca u Evropi, trener Šturma je pokazao da ima veliku ambiciju.

"Želja nam je da budemo deo neke ligaške faze. To što smo završili kao drugi u našoj ligi stavlja nas u dobru poziciju da uradimo tako nešto narednih nedelja", zaključio je trener austrijske ekipe.

Pobednik ovog susreta u narednom kolu ide na boljeg iz okršaja između Fenerbahčea i Gornjika. U slučaju da Šturm izgubi, preselio bi se u kvalifikacije Lige Evrope i u trećem kolu igrao ili sa Benfikom ili Sent Galenom.

Harts je ovog leta doživeo jake timske promene, angažovao je deset novih igrača i taj poslednji na listi koji je stigao ovih dana je vezista Forest Grina Loran Mendi.

Trener Vranken je poručio da je njegov tim spreman za evropska iskušenja iako se promene vrše u hodu.

"Imali smo nekoliko lepih nedelja priprema, voljni su svi da uče. Za menadžera je uvek lepo kada ima takvu atmosferu i kada svi ulažu maksimum napora. Sada igramo protiv veoma dobre ekipe, ali ne plašimo se. Najvažnije će nam biti da ostvarimo dobar rezultat, kako bi smo za sedam dana na Tajnkaslu imali savršen dan", podvukao je Vuter Vranken.

Umesto novog kapitena, štopera Krega Halketa, koji se povredio krajem prošle sezone i još se oporavlja, traku Hartsa će nositi Hari Miln, a dobra vest za Škote je i da je na vreme registrovano pojačanje Amadu Ba-Si pa će on moći da nastupi na Merkur areni u Gracu.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA – 2. KOLO (PRVI MEČEVI)

Utorak

18.00: (2,30) Ararat Jermenija (3,40) Šamrok Rovers (3,10)

18.00: (3,45) Iberija 1999 (3,45) Slovan Bratislava (2,00)

18.00: (1,13) Mjelbi (8,50) Linkoln Red Imps (19,0)

18.00: (1,65) Sabah (4,00) KuPS (4,60)

19.00: (2,20) Orhus (3,30) Leh (3,40)

20.00: (1,18) Fenerbahče (7,25) Gornjik Zabže (15,0)

20.00: (3,60) Tun (3,70) Dinamo Zagreb (2,00)

20.30: (1,80) Šturm (3,70) Harts (4,30)

20.45: (2,25) KI Klaksvik (3,20) Kauno Žalgiris (3,40)

21.00: (14,0) Larn (6,75) Crvena zvezda (1,20)

21.00: (2,55) Vikingur Rejkjavik (3,50) Hapoel Ber Ševa (2,60)

Sreda

19.00: (1,70) Omonija (3,45) Kairat (4,90)

19.30: (2,15) Levski (3,30) Univerzitatea Krajova (3,50)

21.00: (3,60) Egnatija (3,40) Celje (2,10)

***Kvote su podložne promenama