Vlatko Čančar na dobro poznatoj adresi
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Vreme čitanja: 1min | uto. 21.07.26. | 13:19
Slovenac se vratio u Burgos
Ko zna gde je mogao da bude Vlatko Čančar da ga kroz karijeru nisu pratile povrede. Prošle takmičarske godine trebalo je da predstavlja veliko pojačanje milanske Olimpije, ali je za Manekene odigrao svega dve utakmice, da bi se isprečila povreda koja je označila kraj sezone, a njemu se italijanski tim zahvalio na saradnji.
Sada je Slovenac pronašao novi klub ili bolje rečeno vratio se u dobro poznatu sredinu - Burgos.
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Čančar je boje španskog tima branio pre nego što se otisnuo u NBA ligu. Zapravo, nekadašnji član Mege bio je u takmičarskim 2017/2018 i 2018/2019 jedan od bolji u sastavu Burgosa. Ono što je zanimljivo jeste da će španski tim biti deo Evrokupa. Burgos će biti deo A grupe drugog po snazi kontinentalnog takmičenja, gde će za rivala imati Le Man, Hapoel Tel Avivi, Cedevita Olimpiju, Dertonu, Aris, Rostok i Rigu.
Slovenački as predstavlja treći potpis za španski tim, jer su pre njega Burgos pojačali belgijski reprezentativac Retin Obašon i Pablo Almazan.