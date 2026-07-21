Vlatko Čančar na dobro poznatoj adresi

Ko zna gde je mogao da bude Vlatko Čančar da ga kroz karijeru nisu pratile povrede. Prošle takmičarske godine trebalo je da predstavlja veliko pojačanje milanske Olimpije, ali je za Manekene odigrao svega dve utakmice, da bi se isprečila povreda koja je označila kraj sezone, a njemu se italijanski tim zahvalio na saradnji.

Sada je Slovenac pronašao novi klub ili bolje rečeno vratio se u dobro poznatu sredinu - Burgos.