Kangva pakuje Izraelce za Beograd, pa tek onda ide kod Nikolića

Prethodnih dana mnogo se pričalo o tome da će Kangva nastaviti karijeru u atinskom AEK-u. Pregovori su u završnoj fazi, vrlo brzo bi Afrikanac mogao da se stavi na raspolaganje treneru Marku Nikoliću, ali ipak je otputovao sa ekipom na Island. Pomalo iznenađujuće, pošto ukoliko odigra i minut protiv Vikingura neće imati pravo da igra za AEK u evropskim kvalifikacijama.

21.00: (2,55) Vikingur Rejkjavik (3,50) Hapoel Ber Ševa (2,60)

Moguće da je i to samo deo pregovora između Hapoela i AEK-a. Svakako, trener izraelskog prvaka Ran Kozuh je na konferenciji za medije pred duel sa Vikingurom istakao da računa na Kangvu. Dakle, u teoriji je moguće da Zambijac spakuje saigrače za put u Beograd, a da onda on uopšte ne zaigra protiv svog bivšeg kluba, već napravi transfer.

“Svi znaju koliki je značaj ove utakmice. Sve ostale stvari su trenutno nebitne spram ove utakmice. Priča sa Kingsom je poslednja koju smo želeli da čujemo, ali on je profesionalni fudbaler i to ne bi smelo da utiče na njega. Čeka nas teška utakmica protiv tima koji je u dobroj formi”, rekao je Kozuh.

Izraelci ne žele uopšte ni da pomenu Zvezdino ime. Taj korak je za njih još uvek u gustoj magli. Neophodan je pun fokus da bi se eliminisao Vikingur, tim koji je pre samo dve sezone igrao u nokaut fazi Lige konferencije.

“Trenutno nas zanima samo Vikingur. Cilj nam je da preskočimo ovu prepreku, a tek posle toga ćemo da razmišljamo o sledećem koraku”, kazao je Kozuh.

Kangva je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Hapoela, na 39 utakmica u svim takmičenjima postigao je 12 golova i zabeležio 11 asistencija.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA – 2. KOLO (PRVI MEČEVI)

Utorak

18.00: (2,30) Ararat Jermenija (3,40) Šamrok Rovers (3,10)

18.00: (3,45) Iberija 1999 (3,45) Slovan Bratislava (2,00)

18.00: (1,13) Mjelbi (8,50) Linkoln Red Imps (19,0)

18.00: (1,65) Sabah (4,00) KuPS (4,60)

19.00: (2,20) Orhus (3,30) Leh (3,40)

20.00: (1,18) Fenerbahče (7,25) Gornjik Zabže (15,0)

20.00: (3,60) Tun (3,70) Dinamo Zagreb (2,00)

20.30: (1,80) Šturm (3,70) Harts (4,30)

20.45: (2,25) KI Klaksvik (3,20) Kauno Žalgiris (3,40)

21.00: (14,0) Larn (6,75) Crvena zvezda (1,20)

21.00: (2,55) Vikingur Rejkjavik (3,50) Hapoel Ber Ševa (2,60)

Sreda

19.00: (1,70) Omonija (3,45) Kairat (4,90)

19.30: (2,15) Levski (3,30) Univerzitatea Krajova (3,50)

21.00: (3,60) Egnatija (3,40) Celje (2,10)

***Kvote su podložne promenama