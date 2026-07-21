Dok Evroligom i Evrokupom lete milioni, nekadašnji igrač FMP-a postaje najplaćeniji u Virtusu s 900.000 evra

Ovo samo po sebi ne bi bila neka velika vest, da pomenuti izvor nije u javnost izneo cifru od "samo" 900.000 evra.

Tako je, toliko će prema njegovim rečima Frejzer inkasirati za godinu dana igranja u dresu Virtusa, a ovaj iznos govori o tome da su plate u Bolonji prilično skromne i da je italijanski gigant u velikoj meri morao da redukuje budžet. Ovako na prvu, moglo bi da se razmatra da li će Virtus u narednoj sezoni imati najskromnije finansijske mogućnosti. Pomenuti ugovor u modernoj Evroligi zaista predstavlja mizeran iznos, pogotovo ako se zna koliko novca troše oni platežno najbogatiji.

Primera radi, nedavno su se pojavile informacije da će samo prva petorka Panatianikosa naredne sezone zarađivati 18.000.000 evra, od čega po 4.500.000 miliona pripada Kendriku Nanu i Najdželu Hejsu Dejvisu. Primanja Vasilija Micića u Hapoelu iznose 4.700.000 evra, dok je Saša Vezenkov na iznosu od 3.700.000 evra. Takođe, čak i neki Evrokup timovi imaju astronomske budžete, pa će tako Džedi Osman kao igrač PAOK-a zarađivati po sezoni 3.000.000 evra i onda se postavlja pitanje da li u Evroligi ima kompetitivnosti ako će najplaćeniji igrač jedne ekipe igrati za 900.000 evra, a druge za pet puta veći iznos.

Da je budžet u Bolonji znatno redukovan govori i činjenica da su među crno-bele do sada došli petorica igrača (Kesler Edvards, Markus Kar, Rašid Belo, Bobi Klinton i Davide Kasarin), od kojih samo jedan iz Evrolige (Edvards) i to kao epizodista.