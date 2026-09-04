Lukić u poslednje vreme retko gubi od Liverpula

Tek u prošlom kolu Lukićev tim je doživeo prvi neuspeh. Na Old Trafordu je izgubio od Mančester Junajteda sa 2:5. Na poluvremenu je držao 1:1, ali se raspao u uvodnih dvadesetak minuta nastavka, što su Crveni đavoli iskoristili da osiguraju pobedu.

Važna lekcija za fudbalere Ipsviča pred današnji meč. Naravno, očekuje se da Lukić bude starter kao i na prethodne dve prvenstvene utakmice. Protiv Sanderlenda je srpski reprezentativac zabeležio asistenciju za Džeka Klarka u 90. minutu za pobedu, dok je protiv Junajteda napunio samo statističku kolonu za žuti karton, koji je dobio u 33. minutu.

21.00: (6,00) Ipsvič (5,00) Liverpul (1,47)

Liverpulu bi mnogo značilo da ostvari večeras pobedu, jer od dolaska Andonija Iraole na klupu još nije zabeležio nijednu. Odigrao je dvaput nerešeno, sa Njukaslom u gostima i Notingem Forestom kod kuće, oba puta sa po 2:2.

Mali kuriozitet je da oba kluba, baš kao i Ipsvič, imaju na platnom spisku po jednog srpskog fudbalera. Njukasl štopera Miodraga Pivaša, koji doduše igra za B tim, a Forest naravno Nikolu Milenkovića koji je odigrao svih 90 minuta na Enfildu.

Liverpul i Ipsvič su poslednji put bili rivali u sezoni 2024/2025, a Crveni su u oba navrata rutinski došli do bodova. U Ipsviču je bilo 2:0, a na Enfildu 4:1. Samo, tada za traktorom nije sedeo Lukić...

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PREMIJER LIGA – 3. KOLO

Petak

21.00: (6,00) Ipsvič (5,00) Liverpul (1,47)

Subota

13.30: (2,15) Njukasl (3,50) Bornmut (3,30)

16.00: (1,70) Brentford (3,60) Sanderlend (5,30)

16.00: (1,95) Brajton (3,50) Lids (3,90)

16.00: (2,35) Fulam (3,40) Kristal Palas (3,00)

16.00: (1,17) Mančester Siti (8,00) Koventri (14,0)

16.00: (2,45) Notingem Forest (3,35) Totenhem (2,90)

18.30: (3,90) Hal (3,50) Aston Vila (1,95)

Nedelja

15.00: (3,35) Everton (3,45) Mančester Junajted (2,15)

17.30: (1,70) Arsenal (3,60) Čelsi (5,30)

***Kvote su podložne promenama