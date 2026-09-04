Lukić u poslednje vreme retko gubi od Liverpula
Vreme čitanja: 2min | pet. 04.09.26. | 10:19
Solidne rezultate sa Fulamom srpski reprezentativac će probati da ponovi i u dresu Ipsviča ovog petka od 21.00 čas, na otvaranju 3. kola Premijer lige
Za srpskog fudbalera Sašu Lukića susreti sa Liverpulom više nisu ništa specijalno, već samo još jedan radni dan u kancelariji. Susretao se sa jednim od najvećih engleskih klubova već u devet navrata, sedam puta je igrao protiv njega i u četiri navrata je ostajao neporažen. S obzirom na to da su svaki put Crveni bili favoriti protiv njegovog tadašnjeg kluba Fulama, ishod od jedne pobede i po tri remija i poraza je sasvim pozitivan. Sada će taj pozitivan bilans probati da nastavi i u dresu Ipsviča, pošto će Traktoristi ugostiti Liverpul ovog petka od 21.00 čas, na otvaranju 3. kola Premijer lige.
I ima razloga da bude optimista. Ipsvič je odigrao dve utakmice kod kuće od početka sezone i na obe je trijumfovao. Prvo u prvenstvu nad Sanderlendom sa 2:1, a zatim i u Liga kupu nad Lesterom sa 3:1.
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Tek u prošlom kolu Lukićev tim je doživeo prvi neuspeh. Na Old Trafordu je izgubio od Mančester Junajteda sa 2:5. Na poluvremenu je držao 1:1, ali se raspao u uvodnih dvadesetak minuta nastavka, što su Crveni đavoli iskoristili da osiguraju pobedu.
Važna lekcija za fudbalere Ipsviča pred današnji meč. Naravno, očekuje se da Lukić bude starter kao i na prethodne dve prvenstvene utakmice. Protiv Sanderlenda je srpski reprezentativac zabeležio asistenciju za Džeka Klarka u 90. minutu za pobedu, dok je protiv Junajteda napunio samo statističku kolonu za žuti karton, koji je dobio u 33. minutu.
21.00: (6,00) Ipsvič (5,00) Liverpul (1,47)
Liverpulu bi mnogo značilo da ostvari večeras pobedu, jer od dolaska Andonija Iraole na klupu još nije zabeležio nijednu. Odigrao je dvaput nerešeno, sa Njukaslom u gostima i Notingem Forestom kod kuće, oba puta sa po 2:2.
Mali kuriozitet je da oba kluba, baš kao i Ipsvič, imaju na platnom spisku po jednog srpskog fudbalera. Njukasl štopera Miodraga Pivaša, koji doduše igra za B tim, a Forest naravno Nikolu Milenkovića koji je odigrao svih 90 minuta na Enfildu.
Liverpul i Ipsvič su poslednji put bili rivali u sezoni 2024/2025, a Crveni su u oba navrata rutinski došli do bodova. U Ipsviču je bilo 2:0, a na Enfildu 4:1. Samo, tada za traktorom nije sedeo Lukić...
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PREMIJER LIGA – 3. KOLO
Petak
21.00: (6,00) Ipsvič (5,00) Liverpul (1,47)
Subota
13.30: (2,15) Njukasl (3,50) Bornmut (3,30)
16.00: (1,70) Brentford (3,60) Sanderlend (5,30)
16.00: (1,95) Brajton (3,50) Lids (3,90)
16.00: (2,35) Fulam (3,40) Kristal Palas (3,00)
16.00: (1,17) Mančester Siti (8,00) Koventri (14,0)
16.00: (2,45) Notingem Forest (3,35) Totenhem (2,90)
18.30: (3,90) Hal (3,50) Aston Vila (1,95)
Nedelja
15.00: (3,35) Everton (3,45) Mančester Junajted (2,15)
17.30: (1,70) Arsenal (3,60) Čelsi (5,30)
***Kvote su podložne promenama