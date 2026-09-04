Siti bio spreman da plati 100.000.000 evra, Pavlović nije bio zainteresovan
Vreme čitanja: 2min | pet. 04.09.26. | 10:21
Nemački mediji, konkretno Bild i Sport1, otrkivaju detalj iz marta ove godine
Mančester Siti je proletos pokazao interesovanje za Aleksandra Pavlovića i prema navodima Bilda i Sport1 u martu ove godine izrazio spremnost da izdvoji 100.000.000 evra za njegov transfer, ali vezista Bajerna nije bio zainteresovan da napusti Minhen, poručuju isti izvori.
Reprezentativac Nemačke, srpskog porekla, ima ugovor sa nemačkim gigantom do leta 2029. godine i standardan je kod Vensana Kompanija, što mu je očigledno najvažnije u ovom trenutku karijere. Mediji iz Nemačke napominju da zvanična ponuda nikada nije stigla na Alijanc arenu.
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Da je prihvatio ovu opciju, Pavlović je praktično mogao da postane direktan naslednik Rodrija na Etihadu, ali su se Građani okrenuli drugim opcijama u veznom redu. Za potpunu rekonstrukciju manevra, Mančester Siti je potrošio 375.000.000 evra i u svoje redove doveo Enca Fernandeza, Eliota Andersona i Ajuba Buadija. Iz kluba su pored Rodrija otišli i Tidžani Rejnders, Bernardo Silva i Niko Gonzales.
Siti je ovog leta na pojačanja izdvojio čak 526.620 evra na devetoricu igrača, dok je od prodaje inkasirao 337.020.000. Treba reći u da su iskusni asovi Bernardo Silva i Džon Stons napustili klub kao slobodni igrači. Kod Građana je bilans između prihoda i rashoda od transfera u deficitu od 189.000.000 evra, Bajernov minus na istom polju iznosi 55.200.000 evra. Bavarci su za Ismaela Sabarija i Natanijela Brauna izdvojili po 50.000.000 evra, mladi vezista Bara Sapoko Endiaje je plaćen 3.500.000, a Noel Aseko 3.450.000. Sa druge strane, najskuplja prodaja je bio Žoao Paljinja, za kojeg je Benfika platila 14.000.000 evra. Ukupno su prodata sedmorica igrača, a zarada je iznosila 51.750.000 evra.
Aleksandar je rođen u Minhenu, a u omladinskom pogonu nemačkog kluba je od svoje sedme godine. Za Bajern je debitovao 28. oktobra protiv Darmštata 2023. godine i do sada je upisao 102 nastupa za prvi tim i postigao osam golova, uz šest asistencija. Za reprezentaciju Nemačke je prvi put nastupio na leto 2024. godine, u prijateljskom meču protiv Ukrajine. Za Pancere je upisao 15 nastupa, uz jedan gol, a bio je standardan i na nedavnom Svetskom prvenstvu.