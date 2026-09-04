Zvezda posle prelaznog roka: Rijerin rizik sa bekovima, postoji ozbiljan višak u sredini

Blagi pogled ka igračkom kadru Crvene zvezde, barem ovom koji će biti aktuelan do decembra, pokazuje da je Albert Rijera ušao u ozbiljan rizik sa bekovima. Jedna od osnovnih snaga Crvene zvezde u prethodnoj sezoni bio je tandem Tiknizijan–Seol. Jermen i reprezentativac Južne Koreje su bili konstanta. Još kada bismo njima pridodali povređenog Avdića, jasno je da su bekovi, kao retko kada u novijoj istoriji, bili ozbiljna Zvezdina snaga. Ima Albert Rijera drugačije zahteve, nešto što se graniči sa ozbiljnim trenerskim rizikom, da povremeno igra bez bekova.

Nije mu se isplatilo u dvomeču sa Češkom, ali to je samo jedna neuspešna avantura. Moraće Rijera da slaže u kontinuitetu mozaik bez ijednog klasičnog desnog beka, dok su na drugoj strani mladi Strika, te Mihailo Ristić. Reprezentativac Srbije dolazi iz faze neredovnog igranja i pitanje je da li će moći da odmah isporuči iskustvo i kvalitet iz Primere, gde je igrao za Seltu. Japanac Nakajama bi isto tu mogao da se istakne.

Pokušali su čelnici Crvene zvezde da Rijeri sklone potencijalnu zamku nešto liberalnijim pristupom, radilo se na dovođenju Ognjena Mimovića, ali nisu uspeli. Moraće na desnom beku da ginu Lukasen i Tebo, sa oreolom tragičara iz Češke.

Barem na papiru, Crvena zvezda ne bi smela da kuburi sa štoperima. Mada je forma svih centralnih defanzivaca upitna. Ne može Veljković da dođe do kontinuiteta dobrih partija. Tu je mladi Gudelj, mada će u Rijerinom sistemu oni imati ispomoć Radeta Krunića.

Pokušala je Crvena zvezda da skrati broj igrača u finišu prelaznog roka, neka tržišta su i dalje otvorena, ali... I da ode neko od fudbalera sa problematičnim statusom, postoji ozbiljan višak u ofanzivnom i defanzivnom delu manevra. Posebno što se očekuje da Rijera nastavi sa forsiranjem mladog Makedonca Gaštarova. Moraće, i pored kvaliteta Elšnika, Rijera da pronađe prostor za Mahmuda Badža i Tomaša Hendela. Prilično nezahvalno. Tu je i Abu Fani, koji je, gledajući karakteristike i realan kvalitet, nepotrebna kupovina.

Čam i Kostov će imati prednost kao dve osmice ili desetke, ali tu se očekuje prostor za mladog Korejca Kima, donekle i Vladimira Lučića.

Deluje da postoji disproporcija na krilima. Odnosno, da će na levom boku Ivanić, Balov i povremeno Katai i Lučić biti dovoljni. Bez obzira na to što, izuzev Balova, nijedan od njih nije autentično krilo. Bolje to izgleda nego na suprotnom boku, gde će se boriti još jedan u nizu tragičara Osman Bukari i ne baš ubedljivi Loiz Loizau. Tu je i bonus Šarić.

Zbog svega što su uradili u dosadašnjim karijerama, Arnautović i Dijeng morali bi da garantuju golove i mir. Međutim, mnogo je tu nepoznanica. Arnautović je dugo u minus fazi, ne može sebe da promoviše u vođu generacije. Mnogo je negativne energije oko bivšeg člana Intera (sam je kriv) i biće mu potrebno mnogo uloženog truda da se iskupi. Dijeng je došao kao jedan od najboljih napadača francuske lige, ali i posle neuspešnih medicinskih testova u Laciju. Izgleda da mu Rijera veruje. Bar trenutno. Može tu da pripomogne Katai u utakmicama domaćeg prvenstva.

Crvena zvezda je na najnižoj tački u poslednjih devet godina, ali dugoročno to ne mora da bude loše. Posle onog Krova iz maja 2017. godine, počeo je uzlet i slaganje velike generacije. I sada je tako nešto moguće. Uz još dva uspešna prelazna roka. Vrlo uspešna.