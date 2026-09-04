Preokret: Eraković nastavlja u Turskoj

Ne navode se detalji transfera, ali verovatno je u pitanju pozajmica do kraja takmičarske godine. Za Samsun je prošle takmičarske godine odlično igrao nekadašnji napadač Crvene zvezde Šerif Endijaje. Međutim, ovog leta je zatražio transfer, pa je uprava turskog kluba odlučila da ga pozajmi PAOK-u.

Na klupi Samsuna sedi nekadašnji reprtezentativac Nemačke Torsten Fink. Klub koji bi mogao da dobije Erakovića je u prva tri kola turskog prvenstva osvojio četiri boda, uz pobedu nad Rizeom. Prethodne takmičarske godine osvojili su sedmo mesto.

Crvena zvezda je imala mogućnost da otkupi Erakovića za 3,.50.000 evra i ostavi Zenitu 50 posto od naredne prodaje. Delovalo je početkom proleća da će crveno-beli sigurno iskoristiti tu opciju. Popularni Čupa je bio viđen kao novi lider odbrane. Međutim, sve je pošlo po zlu tokom letnjih kvalifikacija. I Eraković je odigrao daleko ispod svih očekivanja. Crvena zvezda se posle eliminacije od Hapoel Ber Ševe odlučila za druge opcije.