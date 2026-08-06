Nekom sića, za Partizan blago: Prolazak Tobola donosi 750.000 evra

Svaki evro koji stigne na crno-belu stranu Topčiderskog brda gleda se kao ćup zlata. I zato 750.000 evra koliko bi Partizan dobio za plasman u plej-of rundu Lige konferencije, ako eliminiše Tobol, zvuči kao – bogatstvo.

Toliko iznosi premija koju je odredila UEFA još 2024. godine: svaki klub koji dođe do poslednjeg kola kvalifikacija dobiće 750.000 evra, a pored toga dobiće i 175.000 evra za svako kolo kvalifikacija u kojem učestvuje. Sve kada se sabere, Partizan ako prođe Kazahstance, zaradiće više od milion evra.

Nije baš premija od koje bi se mirno živelo u Humskoj mesecima, za to će biti potrebno da se posle Vanje Dragojevića prodaju još jedan-dva igrača, ali bilo bi dovoljno da se zakrpi poneka rupa koje se uporno pojavljuju kako se primakne novi UEFA monitoring...