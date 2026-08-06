Nekom sića, za Partizan blago: Prolazak Tobola donosi 750.000 evra
Vreme čitanja: 1min | čet. 06.08.26. | 10:46
Toliko UEFA daje za plasman u plej-of rundu Lige konferencije
Partizan nije uspeo da registruje Idrisa Babu za dvomeč sa Tobolom, jer nije pristao na ucene agenta u visini od 3.000 evra. Koji dan ranije stigla je tužba od Gohovog menadžera, koji traži svojih 35.000 evra. A, tokom dobrog dela leta crno-beli nisu mogli da registruju nove igrače zbog ukupnog duga od 400.000 evra, sastavljenog od novca koji traži skaut iz Brazila i Crvena zvezda na račun polomljenih stolica na dva derbija na Marakani.
Tolika je finansijska dubioza u Humskoj 1 da ove sume, koje za neke druge klubove izgledaju kao sića, za Partizan su veličine planine.
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Svaki evro koji stigne na crno-belu stranu Topčiderskog brda gleda se kao ćup zlata. I zato 750.000 evra koliko bi Partizan dobio za plasman u plej-of rundu Lige konferencije, ako eliminiše Tobol, zvuči kao – bogatstvo.
Toliko iznosi premija koju je odredila UEFA još 2024. godine: svaki klub koji dođe do poslednjeg kola kvalifikacija dobiće 750.000 evra, a pored toga dobiće i 175.000 evra za svako kolo kvalifikacija u kojem učestvuje. Sve kada se sabere, Partizan ako prođe Kazahstance, zaradiće više od milion evra.
Nije baš premija od koje bi se mirno živelo u Humskoj mesecima, za to će biti potrebno da se posle Vanje Dragojevića prodaju još jedan-dva igrača, ali bilo bi dovoljno da se zakrpi poneka rupa koje se uporno pojavljuju kako se primakne novi UEFA monitoring...