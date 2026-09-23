LUDI TIKET (-), sreda, 1.344.092 dinara: I, pade zmija od 24 para!
Vreme čitanja: 2min | sre. 23.09.26. | 08:15
Nedostajao mu je samo prolaz GG igre na meču Lejston - Piterboro...
Kakva neverovatna fudbalska drama i kakav monumentalan tiket! Zamislite situaciju u kojoj na samo jednom tiketu spojite čak 24 para, gađajući izuzetno dinamične igre poput "oba tima daju gol" ili goleade... Od engleskog EFL Trofeja, preko holandskog kupa, pa sve do škotskog Čelendž kupa i nižih engleskih liga, ređali su se prolazi jedan za drugim. Ukupna kvota dostigla je astronomskih 3.953,21, a potencijalni dobitak na uloženih 200 dinara iznosio je neverovatnih 1.344.092 dinara. Bio je to iznos od kojeg se svakom strastvenom igraču Mozzart kladionice vrti u glavi.
Međutim, fudbalski bogovi su odlučili da se poigraju u samoj završnici. Dok su golovi pljuštali na terenima širom Evrope, a mreže se tresle baš onako kako je prognozirano, jedna jedina utakmica engleske 7. lige prekinula je ovaj istorijski niz. Susret Lejston - Piterboro Sport završen je rezultatom 0:2, ostavljajući domaćina bez postignutog pogotka, što je ujedno bio i jedini crveni krstić na celom tiketu. Proći 23 para, osetiti miris milionskog dobitka i pasti na samo jednom meču definicija je sportske okrutnosti koja kida živce.
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Ali ovde priča dobija fantastičan obrt zahvaljujući opciji NAPLATI PROMAŠAJ! Iako bi u regularnim okolnostima ovaj tiket završio u kanti za smeće, zahvaljujući ovom sjajnom benefitu, jedan promašaj nije značio potpunu propast. Umesto nule i velikog razočaranja, igraču je na račun isplaćeno 20.000 dinara. Ova moćna opcija je spasila stvar, pretvorivši zamalo tragičan pad u ozbiljan profit i dokazavši da se vrhunska sportska prognoza i te kako ceni, čak i kada vas sreća napusti!
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