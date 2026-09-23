Transfer koji preti da postane najgori evroligaški posao leta

Nekadašnji NBA igrač stavio je paraf na ugovor sa baskijskim klubom pre nedelju dana, a sada se nalazi ni manje ni više nego pred otkazom. Naime, ukrajinski reprezentativac nije bio deo ekipe na Superkupu, gde je Baskonija poražena od Huventuda u polufinalu, dok je utvrđeno da iskusni centar pati od nezalečene povrede stopala, te španski AS navodi da nije isključena mogućnost rastanka između tima iz Vitorije i Lena i to posle svega nedelju dana i bez ijedne odigrane utakmice.

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Hronologija događaja bila je takva da je doskorašnji član Reala dogovorio sve sa Baskonijom, doputovao u Španiju, odradio medijske obaveze i slikanje, počeo da trenira, a onda osetio bol, te od tada nije u konkurenciji za tim. Trenutna situacija je takva da će njegov ugovor biti raskinut ako se ne oporavi, dok je sportski direktor Baskonije Feliks Fernandez izjavio da je Len obavio sve potrebne medicinske preglede pre potpisivanja ugovora i to sa akcentom na one koji služe za prevenciju i otkrivanje potencijalnih povreda.

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Jasno je da će Baskonija morati što pre da reaguje na tržištu, a za početak Evrolige očekuje najteži mogući zadatak, jer u Fernando Buesa arenu u četvrtak od 20.30 gostuje aktuelni prvak Evrope Olimpijakos. Kada je reč o Lenu, on je i prošle sezone bio vrlo skroman, jer je za Real upisao tek 23 nastupa u Evroligi i postigao svega 69 poena i 46 skokova.