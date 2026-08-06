Mačva jača za Vukašina Jovanovića: Bivši golman Partizana ide u Šabac
Vreme čitanja: 1min | čet. 06.08.26. | 15:18
Kraj saradnje sa Jedinstvom iz Uba
Prvi golman na početku prvenstva bio je Kosta Rakonić, ali će se to možda promeniti, jer je Mačva dovela – Vukašina Jovanovića. Talentovani čuvar mreže je napustio ubsko Jedinstvo i karijeru, u vidu transfera, nastavlja u Šapcu.
To je za Jovanovića svakako iskorak, jer će se vratiti na terene Mozzart Bet Superlige, gde je u jednom delu bio veliki adut Jedinstva. No, sa njim je branio i u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije i sva je prilika da mu se tamo nije ostajalo, pa je novi izazov pronašao u elitnom rangu.
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Jovanović je ponikao u Partizanu i kao deo „klase 2007“ bio deo tima koji je, vođen trenerskom rukom Đorđija Ćetkovića, pre dve godine ostavio sjajan utisak na kadetskom turniru u Amsterdamu, kada je bio jedan od najboljih pojedinaca crno-belih. Tada je Parni valjak dogurao sve do finala, gde ga je savladao Ajaks.
U prvom timu Parnog valjka Vukašin Jovanović nikada nije dobio šansu, iako je nekoliko puta bio na priprema i nesporan je talenat, ali... Zasad mora zaobilaznim putem. Najpre Jedinstvo, a sada Mačva, gde će biti jedan od aduta trenera Nemanje Glušice.
Posle rastanka sa Vukašinom Jovanovićem, Ubljani u nastavku takmičenja mogu da se oslone na iskusnog Ivana Jovanovića, kao i na Merdana Ganića (angažovan iz Zemuna), a doveli su Slovenca Jurea Ribiča.