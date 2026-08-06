Mačva jača za Vukašina Jovanovića: Bivši golman Partizana ide u Šabac

Prvi golman na početku prvenstva bio je Kosta Rakonić, ali će se to možda promeniti, jer je Mačva dovela – Vukašina Jovanovića. Talentovani čuvar mreže je napustio ubsko Jedinstvo i karijeru, u vidu transfera, nastavlja u Šapcu.

To je za Jovanovića svakako iskorak, jer će se vratiti na terene Mozzart Bet Superlige, gde je u jednom delu bio veliki adut Jedinstva. No, sa njim je branio i u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije i sva je prilika da mu se tamo nije ostajalo, pa je novi izazov pronašao u elitnom rangu.