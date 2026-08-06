Transfer koji će zapaliti Rusiju: Spartak ne zarezuje navijače ni dva posto, Albancu skoro 13.000.000!
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 14:25
Kontroverzni napadač napravio transfer karijere kad se najmanje očekivalo
Realizovan je jedan od najvećih transfera ovog leta u Rusiji! Reprezentativac Albanije - Mirlind Daku (28), stavio je paraf na trogodišnji ugovor sa Spartakom iz Moskve, što bi moglo da izazove ozbiljne posledice na relaciji najpopularniji ruski klub - navijači.
Danima unazad, otkako je počelo da se šuška kako bi Daku mogao iz Rubina na Otkritije arenu, navijači Spartaka žestoko su protestvovali zbog takvog poteza uprave kluba; poznati po bratskim odnosima sa pristalicama Crvene zvezde, oni su se oglasili javno, jasno poručivši kako 'Dakuu nije mesto u njihovom klubu'. Dobar deo Moskve čak je bio išaran grafitima s uvredama na račun albanskog golgetera.
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Podsetimo, Daku je kompromitovan tokom Evropskog prvenstva u Nemačkoj 2024, kada je nakon utakmice protiv Hrvatske, zajedno sa njenim navijačima, vređao Srbe i Srbiju. Tada je 'premijerno promovisao' i tetovažu na leđima u čast u čast komandanta takozvane "Oslobodičke vojske Kosova", Agima Ramadanija - Katane, a stigao i da se slika sa zastavom UČK.
Kako odražavju veoma bliske odnose sa Delijama, navijači Spartaka ekspresno su saznali za sve detalje i krenuli u akciju 'blokiranja' transfera. Ipak, uprava kluba oglušila se o njihove zahteve i tokom današnjeg dana stavila tačku na veliki posao, pošto je na račun Rubina uplaćeno čak 11.000.000 evra!
Mirlind Daku tako je izbio na 11. mesto na listi najskupljih pojačanja ruskog velikana i prvi Albanac u njegovim redovima. Sjajno je prošao i sam igrač. Prema navodima moskovskih medija, na godišnjem nivou inkasiraće čak 3.750.000 neto, a tu je i bonus za potpis od 1.500.000 evra.
Dakle, za tri godine, to je ukupno 12.750.000!
Uspon napadača sa Kosova i Metohije (Prilepnica) započeo je dok je kao pozajmljeni igrač Osijeka rešetao mreže u Balkaniju (35 pogodaka na 42 utakmice), a dobro se pokazao i u slovenačkoj Muri (24 na 49 mečeva). Hrvati su to naplatili prodavši ga u Kazanja za 1.200.000 evra.
Nakon dve dobre godine u ruskoj Premijer ligi Zenit je prošlog leta bio zagrizao, ali posao je propao upravo zbog kontroverzi koje se vezuju za ovog igrača. Nije pomoglo ni njegovo javno pokajanje...
"Iza mene su teški dani. Suočio sam se sa pritiskom koji nikada ranije nisam osetio. Našao sam se u centru skandala i sramota me je zbog toga. Nisam hteo da podstičem situaciju koja je izazvala talas reakcija u medijima", izjavio je tada.
Morao je Daku tada se pomiri s ostankom u Kazanju, no to ga nije poremetilo. Prošle sezone dao je 15 golova i šest namestio, tekuću počeo sa dva na prve dve utakmice, i onda - transfer karijere.