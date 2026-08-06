Transfer koji će zapaliti Rusiju: Spartak ne zarezuje navijače ni dva posto, Albancu skoro 13.000.000!

Podsetimo, Daku je kompromitovan tokom Evropskog prvenstva u Nemačkoj 2024, kada je nakon utakmice protiv Hrvatske, zajedno sa njenim navijačima, vređao Srbe i Srbiju. Tada je 'premijerno promovisao' i tetovažu na leđima u čast u čast komandanta takozvane "Oslobodičke vojske Kosova", Agima Ramadanija - Katane, a stigao i da se slika sa zastavom UČK.

Kako odražavju veoma bliske odnose sa Delijama, navijači Spartaka ekspresno su saznali za sve detalje i krenuli u akciju 'blokiranja' transfera. Ipak, uprava kluba oglušila se o njihove zahteve i tokom današnjeg dana stavila tačku na veliki posao, pošto je na račun Rubina uplaćeno čak 11.000.000 evra!

Mirlind Daku tako je izbio na 11. mesto na listi najskupljih pojačanja ruskog velikana i prvi Albanac u njegovim redovima. Sjajno je prošao i sam igrač. Prema navodima moskovskih medija, na godišnjem nivou inkasiraće čak 3.750.000 neto, a tu je i bonus za potpis od 1.500.000 evra.

Dakle, za tri godine, to je ukupno 12.750.000!