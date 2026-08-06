Pet novih lica kod Dušana Alimpijevića: Tu su Gudurić i Milutinov, ali nema Bogdana

Važno je istaći da će se i za ovaj ciklus pozivu odazvati as Denvera Nikola Jokić, dok i dalje nema na raspolaganju Bogdana Bogdanovića, novog asa Hjuston Roketsa. Isto tako, valja napomenuti da bi sada Ognjen Dobrić trebalo da dobije minute, jer se u kontrolnom meču sa Češkom povredio, pa nije igrao na susretima sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom.

Selektor Dušan Alimpijević računa na 18 kandidata za avgustovski kvalifikacioni termin. U pitanju su: Nemanja Dangubić, Aleksa Avramović, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Jovan Novak, Marko Gudurić, Nikola Milutinov, Luka Mitrović, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Nikola Đurišić, Nikola Jović, Nikola Jokić, Mihailo Petrović, Nikola Kusturica i Nikola Džepina.

Prema navodima na sajtu KSS, reprezentacija će se okupiti 13. avgusta, odigraće dve prijateljske utakmice sa Francuskom (20. i 23. avgusta u Beogradu), a drugu fazu kvalifikacija za Mundobasket 2027. počinje 28. avgusta protiv Islanda u Beogradskoj areni, dok će Italiji gostovati u Pezaru 31. avgusta.

Selektoru Alimpijeviću će pomagati Nemanja Jovanović, Ognjen Stojaković, Marko Barać i Stevan Mijović, koji je tako nagrađen za učinak na klupi kadetske reprezentacije na Svetskom prvenstvu, kada su Orlovi doleteli do srebra. U dogovoru sa selektorom, Vladimir Jovanović, Tomislav Tomović i Milenko Bogićević neće biti u stručnom štabu ovoga puta zbog klupskih obaveza. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Marko Stanojević i Jovan Petrović. U medicinskom timu su prof. dr Dragan Radovanović, prof. dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Džejson Miler, Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić.

Tim menadžer je Nebojša Ilić, ekonom Jovica Aničić, PR menadžer Nina Kolundžija.