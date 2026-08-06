Bogdanović i Micić posle dogovora sa klubovima neće moći da pomognu Srbiji

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Nije tajna da je Bogdanović prošlo okupljanje preskočio kako bi rešio pitanje klupskog angažmana i u međuvremenu je potpisao ugovor sa Hjuston Roketsima. Taj ugovor mu je izuzetno važan zbog toga što će ispuniti uslov desetogodišnjeg boravka u najjačoj ligi sveta, kako bi dobio pravo na NBA penziju. Vrsni košarkaš će ući u penzioni sistem kada bude upisao minute za novi klub u predstojećoj sezoni i nije isključeno da je to jedan od razloga odluke da ipak ne bude prisutan u nacionalnom timu sada.

Izostanak krilnog centra Dubaija mogao je da se nasluti još u nedavnom intervjuu za Mozzart Sport. Tada je Petrušev još nagovestio da dugo nije bio u treningu zbog povrede kolena i da je, u momentu razgovora za naš portal, tek trebalo da krene sa fizičkim aktivnostima. Iz tog razloga u redovima šampiona ABA lige nisu želeli ništa da rizikuju i on će propustiti ovo okupljanje.

Situacija sa Nikolom Topićem je takođe delikatna. Mladog plejmejkera je, nažalost, poterao novi maler i početkom juna je morao na operaciju donjeg dela leđa, što zahteva poseban režim oporavka. Takođe, s obzirom da je već imao dosta zdravstvenih problema tokom prethodne dve godine, plan je da se Topić pripremi za novu sezonu kako bi ostao u konkurenciji.