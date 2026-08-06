Bogdanović i Micić posle dogovora sa klubovima neće moći da pomognu Srbiji
Vreme čitanja: 3min | čet. 06.08.26. | 15:50
Petrušev se još oporavlja, Topić takođe...
Selektor Dušan Alimpijević objavio je spisak 18 kandidata za prijateljske mečeve protiv Francuske, kao i početak druge faza kvalifikacija za Mundobasket protiv Islanda i Italije, koje će reprezentacija Srbije dočekati bez svog kapitena Bogdana Bogdanovića.
U odnosu na prošli Evrobasket, nema ni Filipa Petruševa, Vasilija Micića, kao ni Vanje Marinkovića koji se još oporavlja od povrede Ahilove tetive, te Tristana Vukčevića... Kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, Bogdanović i Micić će propustiti predstojeće obaveze u dogovoru sa svojim klubovima i selektorom Alimpijevićem.
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Nije tajna da je Bogdanović prošlo okupljanje preskočio kako bi rešio pitanje klupskog angažmana i u međuvremenu je potpisao ugovor sa Hjuston Roketsima. Taj ugovor mu je izuzetno važan zbog toga što će ispuniti uslov desetogodišnjeg boravka u najjačoj ligi sveta, kako bi dobio pravo na NBA penziju. Vrsni košarkaš će ući u penzioni sistem kada bude upisao minute za novi klub u predstojećoj sezoni i nije isključeno da je to jedan od razloga odluke da ipak ne bude prisutan u nacionalnom timu sada.
Izostanak krilnog centra Dubaija mogao je da se nasluti još u nedavnom intervjuu za Mozzart Sport. Tada je Petrušev još nagovestio da dugo nije bio u treningu zbog povrede kolena i da je, u momentu razgovora za naš portal, tek trebalo da krene sa fizičkim aktivnostima. Iz tog razloga u redovima šampiona ABA lige nisu želeli ništa da rizikuju i on će propustiti ovo okupljanje.
Situacija sa Nikolom Topićem je takođe delikatna. Mladog plejmejkera je, nažalost, poterao novi maler i početkom juna je morao na operaciju donjeg dela leđa, što zahteva poseban režim oporavka. Takođe, s obzirom da je već imao dosta zdravstvenih problema tokom prethodne dve godine, plan je da se Topić pripremi za novu sezonu kako bi ostao u konkurenciji.
Srbija će i pored svih izostanaka imati jak sastav, predvođen Nikolom Jokićem, Markom Gudurićem, Nikolom Milutinovim, Aleksom Avramovićem... Videćemo da li će mlade nade Nikola Kusturica i Nikola Džepina, koji su pozivom u A reprezentaciju već nagrađeni za odlične igre u mlađim kategorijama, dobiti šansu u utakmicama koje dolaze.
Okupljanje nacionalnog tima zakazano je za 13. avgust, dok će sedam dana kasnije gost Beogradske arene biti Francuska od 20 časova. Tri dana kasnije Srbija će biti gost Trikolora u Orleanu, dok će Island na početku druge faze kvalifikacije doći u Beogradsku arenu 28. avgusta. Poslednjeg dana avgusta Srbija će igrati sa Italijom u Pezaru. Kao što je Mozzart Sport ranije najavio, Marko Barać je pojačao stručni štab Srbije zajedno sa Stevanom Mijovićem, dok će iz standardne postave trenera biti tu još Nemanja Jovanović i Ognjen Stojaković. Vladimir Jovanović, Tomislav Tomović i Milenko Bogićević biće opravdano odstutni jer će im startovati klupske pripreme.
Za predstojeće mečeve konkurisaće: Nemanja Dangubić, Aleksa Avramović, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Jovan Novak, Marko Gudurić, Nikola Milutinov, Luka Mitrović, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Nikola Đurišić, Nikola Jović, Nikola Jokić, Mihailo Petrović, Nikola Kusturica i Nikola Džepina.