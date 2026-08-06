Srbi traženi na istoku: Damjanović u Azerbejdžanu, Ratković u Belorusiji

Biće to 192 centimetara visokom napadaču čak 19. klub u karijeri, prethodno je nastupao za Javor, Slogu iz Požege, Radnički iz Obrenovca, Topolu, Metalac, Šumadiju iz Aranđelovca, Radnički iz Kragujevca, Teplice, Pisek, novosadski Proleter, Kolubaru, čačanski Borac, Radnički iz Sremske Mitrovice, Rad, Grafičar, Zemun, Sloven iz Rume i pomenutu Dubočicu.

Njegov vršnjak Damjanović znatno je manje menjao klubove. Profesionalnu karijeru započeo je u IMT-u, posle četiri sezone 2023. je prešao u Voždovac, a zatim je proveo po sezonu u Konji i slovenačkom Koperu.

20.30: (1,10) Braga (8,50) Dinamo Minsk (18,0)

Damjanović je odigrao i jednu prijateljsku utakmicu u dresu reprezentacije Srbije, 2023. godine protiv Sjedinjenih Američkih Država. Sa Turanom je potpisao ugovor na dve sezone.

Njegov novi klub je prošle sezone završio prvenstvo Azerbejdžana na trećoj poziciji.

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