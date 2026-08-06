Racija u Savezu zbog selektora, ne stišava se bura u Južnoj Koreji

Policija u Južnoj Koreji izvršila je pretres prostorija Fudbalskog saveza zbog sumnji u neregularnosti prilikom imenovanja bivšeg selektora A reprezentacije, Hong Mjung-boa. Korea Times piše da je akcija pretresa i zaplena dokumentacije sprovedena u sedištu Fudbalskog saveza Koreje u Čeonanu, kao i u objektu “KFA House” u centralnom delu Seula, sa ciljem da se utvrdi da li su čelni ljudi Saveza vršili nepropisne radnje u procesu izbora.

Javnost već duže vreme osporava ovo imenovanje, ističući da je Hong angažovan bez prolaska kroz standardne procedure. Prema navodima, bivši tehnički direktor Li Lim-saeng, koji navodno nije imao ovlašćenja za donošenje takvih odluka. Zbog sumnji na ometanje poslovanja, zloupotrebu poverenja, prinudu i zastrašivanje, jedna građanska organizacija ranije je podnela zvaničnu žalbu protiv Honga i bivšeg predsednika saveza Čung Mong-kjua.