Racija u Savezu zbog selektora, ne stišava se bura u Južnoj Koreji
Vreme čitanja: 1min | čet. 06.08.26. | 15:23
Slučaj ponovo dospeo u fokus javnosti nakon razočaravajuće eliminacije na Mundijalu
Policija u Južnoj Koreji izvršila je pretres prostorija Fudbalskog saveza zbog sumnji u neregularnosti prilikom imenovanja bivšeg selektora A reprezentacije, Hong Mjung-boa. Korea Times piše da je akcija pretresa i zaplena dokumentacije sprovedena u sedištu Fudbalskog saveza Koreje u Čeonanu, kao i u objektu “KFA House” u centralnom delu Seula, sa ciljem da se utvrdi da li su čelni ljudi Saveza vršili nepropisne radnje u procesu izbora.
Javnost već duže vreme osporava ovo imenovanje, ističući da je Hong angažovan bez prolaska kroz standardne procedure. Prema navodima, bivši tehnički direktor Li Lim-saeng, koji navodno nije imao ovlašćenja za donošenje takvih odluka. Zbog sumnji na ometanje poslovanja, zloupotrebu poverenja, prinudu i zastrašivanje, jedna građanska organizacija ranije je podnela zvaničnu žalbu protiv Honga i bivšeg predsednika saveza Čung Mong-kjua.
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Korea Times navodi da je ova policijska racija usledila je otprilike dve godine nakon što je istraga zvanično pokrenuta, a slučaj je ponovo dospeo u fokus javnosti nakon razočaravajuće eliminacije Južne Koreje sa Svetskog prvenstva u grupnoj fazi. Pored nedavnog saslušanja Honga u policiji u svojstvu osumnjičenog, čelnici Saveza i bivši selektor su krajem prošlog meseca bili suočeni i sa oštrim pitanjima poslanika tokom specijalnog parlamentarnog saslušanja.