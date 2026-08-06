Duhovi prošlosti za nemirne noći na Marakani

Krenimo redom, uz pogled i na bitke za plasman u Ligu šampiona i u Ligu Evrope. Prvo je koban po Beograđane da se domognu plej-ofa kvalifikacija za drugo po kvalitetu UEFA takmičenje bio Slovan iz Bratislave, leta 2010. Sa 2:1 u džepu je slovački predstavnik napustio Marakanu, pa sa 1:1 overio prolaz. Potom je tri godine kasnije i Černomorec na istom odstojanju od cilja zaustavio crveno-bele. Bilo je 3:1 za domaćine u Odesi i 0:0 u Beogradu. Sledeći Zvezdin “dželat” je Ludogorec, 2016, posle 2:2 u Razgradu i 2:4 u revanšu, nakon produžetaka. Pamti se iz tog okršaja pomračenje uma Gelora Kange za crveni karton zbog udaranja protivničkog igrača dok su išli ka tunelu na pauzu između poluvremena.

Zbog toga će Zvezdini navijači imati nemirne noći do narednog utorka i revanša sa šampionom Izraela, koji je na neutralnom terenu u Mađarskoj slavio sa 1:0, dok će igračima i stručnom štabu utakmice iz prošlosti služiti kao opomena i motiv više da poprave koncentraciju u odnosu na okršaj od utorka u Sombathelju.

Od reforme kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Evrope, koju je 2010. izveo bivši predsednik UEFA, Mišel Platini , uvođenjem plej-ofa, odnosno četvrtog kola, Crvena zvezda je pet puta ispala u trećoj rundi, a tri puta je uspevala da prođe posle velike drame.

Kao i danas, leta 2020. sa klupe je crveno-bele predvodio Dejan Stanković, a rival je bila Omonija. Bio je to fudbal u vreme Korona virusa, igrala se samo jedna utakmica i pred praznim tribinama, što su Kiprani iskoristili da prođu na penale. Godinu dana kasnije uspešniji je bio i moldavski Šerif, sa 1:1 u Beogradu (ponovo uz crveni za Kangu) i 1:0 u Tiraspolju.

Imala je, naravno, Crvena zvezda i uspehe u trećem kolu kvalifikacija, a od uvođenja plej-ofa tri prolaza ostvarena su posle velike neizvesnosti i drame. U prvoj sezoni kada je uvedena četvrta runda preliminarnih borbi, crveno-beli su do nje stigli na putu ka Ligi Evrope protiv Dinamo Tbilisija (kasnije ih zaustavila Slavija Prag). U Gruziji je bilo 2:0 za domaćine, da bi u Beogradu izabranici Vladimira Petrovića Pižona pobedili sa fantastičnih 5:2. Blistao je te večeri Dejan Lekić, strelac het-trika, a u junake su se golovima promovisali još Slavko Perović i Kadu.

Poraz od Omonije u pomenutoj jednoj utakmici bio je zapravo revanš Kiprana za 2012. godinu, kada su takođe odlučivali penali, posle 180 minuta bez golova. Tada je uspešniji bio tim Roberta Prosinečkog, sa Bobanom Bajkovićem na golu.

Bela tačka bila je presudna i 2019, kada je eliminisan Kopenhagen u maratonskoj penal-seriji u Danskoj. Zablistao je tada Milan Borjan, a ekipa Vladana Milojevića nešto kasnije preko Jang Bojsa drugi put uzastopno otišla u Ligu šampiona.

Ne bi niko u Crvenoj zvezdi imao nešto protiv da se takav - stresan ali srećan - scenario ponovi ovog leta.