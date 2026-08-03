Partizan nije mogao gore da prođe - Hetafe! Evo i zašto...

I odmah se može reći da Partizan nije mogao gore da prođe na žrebu. Hetafe je ubedljivo najteži rival od četiri moguća. Najbolja opcija je bio poraženi iz meča Makabi Tel Aviv - CSKA Sofija, nešto bolja opcija pobednik meča Austrija Beč - Beitar, a čak i pobednik duela između Tventea u Dunajske Strede je bio poželjniji od Hetafea.

Ipak, kuglice nisu gledale blagonaklono na Partizan i crno-beli će u predgrađe Madrida ako eliminišu Kazahstance u pretposlednjem kolu.

Samo to što je predstavnik Španije u Evropi, govori dovoljno o Hetafeu jer ne može svako kroz Primeru da se izbori za plasman na evroscenu. Najbolji primer je Rajo Valjekano koji je prošle sezone predstavljao Španiju u Ligi konferencije i stigao je do finala.

Hetafe je prošlu sezoni u La Ligi završio na sedmom mestu na tabeli, ispred klubova kao što su Valensija, Real Sosijedad, Atletik Bilbao, Rajo Valjekano, Sevilja...

Nisu atraktivan klub kao pomenuti, ali su jako dobro organizovan sistem koji već 20 i kusur godina igra bitnu ulogu na španskoj fudbalskoj mapi. Hetafe je jedan od mlađih španskih klubova pošto je osnovan tek 1983. godine u istoimenom madridskom pregrađu. Krenuo je iz sedme lige i prvi put ušao u Primeru nakon 21 godine. Otkako su debitovali u španskom šampionatu 2004. godine, samo jednom su ispali (2016. godine) u Sehundu. Dakle, španski prvoligaš su u 22 od prethodne 23 sezone! U manje od polovine tih sezona se nisu borili za opstanak. Već u drugoj sezoni su bili deveti u Primeri, a u sledećoj to ponovili uz šokantan plasman u finale Kupa kralja. Najbolji plasman im je peto mesto u sezoni 2018/19.

Tri puta su do sada izalzili na evroscenu i nijednom nisu razočarali. U debitantskom nastupu su u sezoni 2007/08 pobeđivali Totenhem, Anderleht, eliminisali AEK i Benfiku, da bi ih tek u četvrtfinalu UEFA kupa zaustavio Bajern. U drugom evropskom izletu su eliminisali APOEL u kvalifikacijama i ispali u grupnoj fazi Lige Evrope sa Odenzeom, Štutgartom i Jang Bojsima. Poslednji put su u Evropi igrali u sezoni 2019/20 kada su prošli grupnu fazu Lige Evrope sa po dve pobede nad Krasnodarom i Trabzonom, eliminisali Ajaks u nokaut fazi i potom ispali od Intera.

©Reuters (Igrači Hetafe u martovskoj pobedi nad Realom na "Santjago Bernabeuu"

Dva čoveka stoje iza svih uspeha Hetafea.

Prvi je predsednik i vlasnik kluba Anhel Tores. Siroče iz Toleda koje se sa 14 godina preselilo u madridsko predgrađe Hetafe i tamo počeo kao automehaničar. Radio je kasnije u fabrikama, dizao pobune kao sindikalac, a obogatio se tokom 80-ih kao građevinski preduzetnik preko zadruge Nuevo Hogar, koju je organizovao u saradnji sa udruženjem građana Hetafea. Građevinska kompanija je izgradila brojne kuće u nizu u stambenom naselju Buenavista, a kasnije je Tores prodao svoj udeo u zadruzi i investirao u kupovinu noćnih klubova, barova, bingo sala i drugih preduzeća lociranih u Hetafeu.

Gradonačelnik Hetafea, Pedro Kastro, ubedio je Toresa 2002. godine da kupi fudbalski klub Hetafe, koji je tada prolazio kroz težak period i od tada kreće procvat ovog kluba... Sa tolikim stažom na čelu kluba i često jakim stavovima na brojne bitne fudbalske teme, Tores je vremenom stekao status jednog od uticajnijih ljudi u španskom fudbalu. Ono što je njegova najveća pobeda je danas da lokalna zajednica u Hetafeu većinski navija za Hetafe, a ne za Real Madrid, Atletiko Madrid ili nekog drugog. Deca nose plave dresove, porodice kupuju sezonske karte, fudbaleri imaju status lokalnih miljenika.

Tores je u Hetafeu lansirao trenere poput Kikea Floresa ili Mičela, verovao poznatim imenima poput Šustera ili Laudrupa, iskusnim stručnjima kao što su Pepe Mel ili Viktor Munjoz. Međutim, najbolji potez je povukao kada je 2016. na klupu stavio Hosea Bordalasa. Malo poznati stručnjak je vratio Hetafe u Primeru i tamo postao mučitelj favorita. I jedna od kontroverznijih ličnosti španskog fudbala.

Kada zamislite španski fudbal, tehnički doteranu pas igru, kakvu su Španci demonstrirali na prethodnom Mundijalu... E, pa Bordalas je sve suprotno od toga! Za mnoge na Pirinejima - neprijatelj fudbala. Najdekadentniji španski trener u ovom veku. I to mu nimalo ne smeta. Štaviše, uživa u takvom imidžu.

©Reuters (Pepe Bordalas - najdekadentniji trener u Španiji)

Bordalasov Hetafe je upakovan u bodljikavu žicu i to mnogima smeta. Njegov fudbal nije tu da bi mu se divili, već da bi se protiv njega patilo, a to je legitimno pravo svakog trenera koji sa limitiranim kadrom izlazi na megdan gigantima. Destruktivna perfekcija koja ne vredi manje od konstruktivne. Optužbe za "kvarenje igre" i "antifudbal" ga ne dotiču. I sa takvim stilom je posle pet godina u Hetafeu dočekao 2021. poziv Valensije, ali je izdržao samo godinu dana. U proleće 2023. se vratio na klupu svog Hetafea u čijoj istoriji je ubedljivo najvažniji trener. I vodiće Hetafe protiv Partizana ako crno-beli prođu Tobol. Pomalo nam je i žao Saše Ilića ako bude morao da se nadmeće sa Bordalasom...

U Bordalasovoj trenerskoj eri su razvijeni mnogi sjajni igrači poput Marka Kukurelje kojeg je Barsa otpisala, a Bordalas lansirao u Premijer ligu. Što je i danas najveća prodaja u istoriji madridskog kluba (18.000.000 evra). Oživeo je i karijeru Enesa Unala koji je otišao u Bornmut. Godinama se oslanjao na isto jezgro tima koje su činili urugvajski vezista Mauro Aramabari, štoper Đene Dakonam, srpski reprezentativac Nemanja Maksimović, desni bek Damijan Suares, golman David Sorija, napadači Horhe Molina i Haime Mata, vezista Luis Milja... Trenirao je i aktuelnog Partizanovog štopera Stefana Mitrovića, ali mu nije preterano verovao i sklonio ga je na klupu.

Međutim, većina tih starosedelaca više nije u Hetafeu. Tu su još samo golman Sorija i štoper Dakonam koji imaju preko 300 nastupa za Asulonese. Hetafe je ovog leta napustio urugvajski pitbul Mauro Aramabari i preselio se u River Plejt za 3.000.000 evra. Otišao je i tehnički potkovaniji Luis Milja za kojeg je Komo izdvojio 6.000.000 evra jer je Sesk Fabregas insistirao na takvom tipu veziste koji će vaspitavati neiskusan tim Koma. Standardni defanzivac iz prošle sezone Huan Iglesijas (prokrivao oba beka i štopersko mesto) je prešao kao slobodan igrač u Sevilju, a kamerunski veteran Aleks Njom je takođe otišao kao slobodan igrač. Ugovor je istekao i portugalskom štoperu Domingošu Duarteu.

Što se pojačanje tiče, Hetafe je išao na provereno. Otkup pozajmica. Kada se dokažeš, platićemo... Primera radi, Veljko Brimančević iz Sparte ili Luis Vaskez iz Anderlehta nisu prošli taj filter. Ali, neki drugi jesu.

Od Liona je za 6.500.000 evra nakon šestomesečne pozajmice otkupljen urugvajski centarfor Martin Satrijano koji je nekada bio Interova opklada. Za 5.000.000 evra je od Briža otkupljen argentinski štoper Zaid Romero, a za 1.500.000 evra urugvajski štoper Sebastijan Boseli od River Plejta. Od Real Madrida je nakon pozajmice ortkupljen mladi vezista Mario Martin za 3.500.000 evra. Od novajlija vredi pomenuti Viljarealovog vezistu Ramona Teratsa kupljenog za 2.500.000 evra. Rupu na desnom beku će pokušati da reše pozajmicom Andresa Garsije iz Aston Vile.

Dogovorili su dolazak gruzijskog štopera Sabe Sazonova kojem je istekao ugovor sa Torinom, a žele na pozajmicu i njegovog zemljaka, vezistu Giorgija Kočorašvilija. Žele i mundijalsko otkriće Matijasa Galarsu koji bi se idealno uklopio kod Bordalasa, a rado bi vratili i Enesa Unala ako nema mesta u Bornmutu za njega.

Golman Sorija je i godinama standardan na golu, na desnom beku je iskusni Kiko Femenija, a na levom Dijego Riko. U štoperskom trilingu (Bordalas voli da igra sa petoricom pozadi) treba očekivati Đenea, Abkara i Romera, u veznom redu Martina, Teratsa, Munjoza, ali tu se još čeka neki kapitalac. Za golove su zaduženi Satrijano i iskusni Borha Majoral.

Ako Partizan zaista dođe do Hetafea, Stefan Mitrović će biti dobar insajder crno-belima da im objasni šta ih čeka. A čeka ih zaista preteažk posao s obzirom na šta i oni sami liče...

Prvi mečevi plej-ofa se igraju 20. avgusta, a Hetafe je domaćin. Revanš je sedam dana kasnije.