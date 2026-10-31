Magičan fudbal Raja za raju: Lopta kroz tunel, protivnici na ringišpil (VIDEO)

S obzirom na to da ste u isto vreme mogli da gledate Crvenu zvezdu protiv Mačve, Mančester Siti protiv Brajtona i Štutgart protiv Bajer Leverkuzena, pretpostavljamo da većina vas nije ispratila susret 11. kola Primere između Rajo Valjekana i Selte. Razumljivo, na papiru ne zvuči kao da su se sastali preterano atraktivni timovi. Međutim, velika je šteta ako ste propustili susret u predgrađu Madrida Valjekasu, jer ono što su domaći fudbaleri demonstrirali na tom meču bila je prava fudbalska magija.

Rajo, koji je bio pod pritiskom posle serije loših rezultata, izašao je na teren sa idejom da zabavi okupljeni narod. I to mu je donelo komotnu, ubedljivu pobedu sa 3:0 (1:0).