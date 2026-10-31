Magičan fudbal Raja za raju: Lopta kroz tunel, protivnici na ringišpil (VIDEO)
Vreme čitanja: 7min | sub. 31.10.26. | 18:19
Tim iz predgrađa Madrida apsolutno nadigrao Seltu u 11. kolu Primere – 3:0 (1:0)
S obzirom na to da ste u isto vreme mogli da gledate Crvenu zvezdu protiv Mačve, Mančester Siti protiv Brajtona i Štutgart protiv Bajer Leverkuzena, pretpostavljamo da većina vas nije ispratila susret 11. kola Primere između Rajo Valjekana i Selte. Razumljivo, na papiru ne zvuči kao da su se sastali preterano atraktivni timovi. Međutim, velika je šteta ako ste propustili susret u predgrađu Madrida Valjekasu, jer ono što su domaći fudbaleri demonstrirali na tom meču bila je prava fudbalska magija.
Rajo, koji je bio pod pritiskom posle serije loših rezultata, izašao je na teren sa idejom da zabavi okupljeni narod. I to mu je donelo komotnu, ubedljivu pobedu sa 3:0 (1:0).
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Izabranici Benata San Hozea su se pitali za sve na terenu od početka, a kako je vreme odmicalo sve su se više igrali fudbala. Prednost im je u 36. minutu doneo junak današnjeg meča, dvostruki strelac Horhe de Frutos. Ipak, asistencija Serhija Kamelja, koja je prethodila njegovom vrlo preciznom šutu, bila je posebno vredna pohvala. Jer, napadač Valjekana je proturio loptu kroz tunel, odnosno kroz noge defanzivca Selte koji je stajao između Kamelja i De Frutosa.
Malo pre toga je Kameljo na nekih dvadesetak metara izdriblao trojicu-četvoricu igrača Selte, ali njegov šut je odbranio Rumun Jonut Radu. Da nije, bio bi to spektakularan pogodak.
Gotovo jednako fenomenalan kao asistencija Raduovog sunarodnika Andreja Racija u 58. minutu. Prihvatio je desni bek Rajo Valjekana loptu na dvadesetak metara od gola Selte, ali je bio leđima okrenut. Mislili su da će gosti to da iskoriste, dvojica su poletela da mu otmu loptu, a Rumun je elegantno prebacio loptu preko svoje glave i obojicu rivala poslao u prazno. Narodski rečeno, provozao ih je na ringišpilu.
Zati, Racio je sačekao malo, uputio pravovremeno dodavanje ka De Frutosu, koje je španski napadač jednostavno pretvorio u novi pogodak. Tek treći u sezoni.
Još jedan čaroban potez publici je doneo vezista Valjekana Unaj Lopez u 73. minutu. Prihvatio je loptu na sredini terena i povukao je unapred, a defanzivci Selte su se iz nekog razloga povlačili pred njim, očekujući da će tražiti asistencijom ka napadačima. Kad su već dopustili da dođe u zonu šuta, Lopez je to i iskoristio i sa udaljenosti od oko 25 metara poslao hitac koji je bio i snažan i precizan. Jednostavno – neodbranjiv.
Tako je Rajo prekinuo seriju od tri meča bez pobede u prvenstvu. Posle remija sa Osasunom (1:1) i Hetafeom (1:1), te poraza od Elčea (0:3) došao je do značajnih bodova.
S druge strane, Selta je izgubila prvi prvenstveni meč još od avgusta i duela sa Atletik Bilbaom (0:2). Sada obe ekipe imaju po 12 poena, s tim da je tim iz Viga odigrao jedan meč više.
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ŠPANIJA 1 – 11. KOLO
Petak
Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)
/Kabrera 60/
Subota
Levante - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)
/Grimaldo 36, Simeone 62/
Rajo Valjekano – Selta 3:0 (1:0)
/De Frutos 36, 55, Lopez 73/
18.30: (1,27) Real Betis (5,50) Malaga (10,0) - MOZZART RELAX
21.00: (1,08) Barselona (9,00) Alaves (27,0) - MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (3,05) Hetafe (3,05) Sevilja (2,50) - MOZZART RELAX
16.15: (13,0) Rasing Santander (8,00) Real Madrid (1,20) - MOZZART RELAX
18.30: (2,35) Elče (3,45) Valensija (3,00) - MOZZART RELAX
21.00: (2,20) Atletik Bilbao (3,70) Real Sosijedad (3,05) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,20) Deportivo La Korunja (3,35) Osasuna (3,35) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama