Žoze Murinjo: Ja sam onaj defanzivni trener što je osvojio 100 bodova i dao 120 golova

Ipak, Portugalac je priznao da je mnogo otvoreniji u odnosu sa pomoćnicima nego što je to bio slučaj u prethodnim sredinama.

„Otvoren sam za učenje i izvlačenje zaključaka iz onoga što proučavam, gledam, slušam i o čemu razgovaram. Slušam svoje pomoćnike. Ponekad čak i ne moram da ih saslušam – dovoljno je da vidim kako tokom nedelje funkcioniše rad sa igračima i već mogu da naslutim u kom smeru stvari idu. To je sve. Miran sam, veoma miran. Baš kao što želim da i moj tim ostane smiren u teškim trenucima, ali i onda kada nam ide dobro.“

U trci za Zlatnu loptu u prvi plan su iskočila imena Kilijana Embapea, sa kojim Murinjo sada sarađuje, i Harija Kejna, koga je trenirao u Totenhemu. Englez je na kraju bio bolji za samo 28 poena, što je najmanja razlika u istoriji.

„Imao sam privilegiju da radim sa Harijem. On je sjajan fudbaler, veliki profesionalac i izuzetna osoba. Naravno, žao mi je što moj igrač nije osvojio nagradu, ali istovremeno moram da budem iskren i kažem da mi je veoma drago zbog Harija. On je igrač i čovek koji zaslužuje razlog za sreću. Ima, ne znam, 31 ili 32 godine i zaslužio je takvo zadovoljstvo, kao krunu svoje karijere. S druge strane, Kilijan je Kilijan. On je jedinstven. Zlatna lopta se dodeljuje svake godine. U redu, bilo je fudbalera koji su je osvajali više puta – Mesi, Ronaldo, Ronaldo Nazario, Platini... Ali najboljeg strelca u istoriji svetskih prvenstava imamo samo jednog. Ne postoji niko drugi. To je nešto apsolutno jedinstveno, baš kao što je i Kilijan.“

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Pred Realom je period od četiri uzastopna gostovanja. Prošle godine, u ovo vreme, bila je slična situacija. Kraljevski klub je dobio najvećeg rivala, ali rezultati posle toga nisu bili dobri.

„Mislim da je svaka utakmica opasna, bez obzira na to da li igramo kod kuće ili na strani. Ipak, na gostovanjima morate da računate i na protivničku publiku, pritisak koji ona može da stvori, kao i dodatnu motivaciju domaćina. Ekipe se prirodno osećaju komfornije na svom stadionu, a svaki protivnik ima svoje kvalitete i prednosti. Rasing, na primer, još nije izgubio kod kuće. Zatim nas čeka AEK, koji sutra igra gradski derbi protiv Panatinaikosa. U Atinu ćemo, dakle, doći protiv ekipe koja će ili biti veoma zadovoljna zbog pobede u derbiju ili će, uslovno rečeno, biti u krizi ukoliko izgubi od Panatinaikosa. Ne razmišljamo o tome da će biti lako. Biće teško, ali ovo je ujedno i test naše otpornosti. Test naše sposobnosti da na kraju sezone budemo zadovoljni. Test međusobne povezanosti, ali i test širine igračkog kadra, jer pokušavamo da svi budu spremni i motivisani za igru.“

U poslednje vreme se govori o tome da Trent Aleksander Arnold razmišlja o odlasku tokom zimskog prelaznog roka.

„Prvo što moram da kažem jeste da me to boli. Ne volim da stvaram loš osećaj kod igrača, već želim da se osećaju dobro. Kada formirate ekipu tako da imate po dvojicu fudbalera na svakoj poziciji, a onda počnete da koristite i trećeg, to mi se ne dopada. Teško mi pada i rastužuje me. Međutim, postoje stvari važnije od tih osećanja, a to je ono što je u određenom trenutku najbolje za tim. Tada sam procenio da je najbolje rešenje da promenimo vezni red i da Fedea postavimo na poziciju beka, gde može da doprinese mnogo više u ofanzivnom smislu nego što to mogu ostali igrači na toj poziciji. Razmišljao sam o ekipi, a ne o pojedincima. Na utakmici protiv Barselone, spletom okolnosti, na terenu je završio i Damfris, dok je i Trent dobio određenu minutažu. Ne verujem da će Trent, Damfris ili bilo ko drugi tražiti odlazak. Uz to, sezona je duga i biće mnogo utakmica. Tu su i nagomilavanje kartona, umor, povrede... Na kraju će svi igrati. Ne mislim da ćemo imati takav problem.“

Jan Diomande igra sve bolje, a Vinisijus još uvek nije pronašao formu. Mnogi se pitaju da li Brazilac polako ostaje bez mesta među prvih jedanaest.

„Ne razmišljam o Vinisijusovoj individualnoj situaciji. Nemam idealnih 11. Postava koja je idealna danas može da bude potpuno drugačija za dve nedelje. Današnji fudbal nije isti kao pre 20 ili 10 godina. Mnogo je intenzivniji i brži, a fizički zahtevi su daleko veći. Nekada je bilo uobičajeno da se startna postava nekog tima nabroji napamet, ali danas je to veoma teško. Kao što sam već rekao, ne sećam se tačno kada, ali sam vam ranije govorio o tome da ekipa izgleda bolje kada u veznom redu imam igrače različitih karakteristika. To je, jednostavno, jedan od mojih principa. Međutim, ne razmišljam u kategorijama startera i rezervista. Što se Vinisijusa tiče, njegova situacija je trenutno veoma jednostavna: pošto ne može da igra u prvenstvu, igraće u Ligi šampiona. Mnogo mi je stalo do njega i želim da mu suspenzija što pre istekne, jer mi je drag i potreban mi je. Kada kažem da mi je potreban, ne znači da tvrdim da će odmah biti starter, ali isto tako ne znači ni da predstavlja problem za mene. On je još jedan sjajan fudbaler kojeg ćemo imati na raspolaganju u veoma kvalitetnom sastavu. Imamo zaista odličnu ekipu“, smatra Murinjo.