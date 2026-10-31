Najbolji napad održao Sitiju čas odbrane, Brajton ima strašnog golmana i oba lica pravih šampiona
Vreme čitanja: 12min | sub. 31.10.26. | 17:57
Posle sedam pobeda iz prvih sedam kola, Građani doživeli i drugi uzastopni poraz u Premijer ligi - Bart Verbrugen izrasta u jednog od najboljih golmana sveta
Da umeju da daju golove, to je već naučila čitava Premijer liga, ali da umeju i da sačuvaju svoju mrežu, fudbaleri Brajtona demonstrirali su na jednom od najtežih mogućih gostovanja. Na Etihad su stigli kao vlasnici najubojitijeg napada engleskog prvenstva, a protiv Mančester Sitija pokazali su da njihova snaga nije samo u tome koliko puta mogu da zatresu protivničku mrežu, već i koliko uspešno umeju da zaključaju sopstvenu. Galebovi su sačuvali rano stečenu prednost iz 11. minuta i slavili na Etihadu 1:0 (1:0), potvrdivši da su mnogo više od ekipe koja igra atraktivan, napadački fudbal. Tako su se između ostalog revanširali Sitiju za poraz na istom stadionu pre nekoliko dana u osmini finala Liga kupa posle lošijeg izvođenja penala.
Brojke najbolje ilustruju koliko je Brajton impresivan na početku sezone. Posle devet prvenstvenih utakmica postigao je čak 24 gola, četiri više od drugog najefikasnijeg tima lige, upravo Mančester Sitija. Međutim, ništa manje impresivan nije ni učinak na drugom kraju terena. Sa svega sedam primljenih pogodaka, Galebovi imaju drugu najbolju odbranu Premijer lige. Uspešniji je samo Arsenal, koji je pet puta vadio loptu iz mreže, ali uz utakmicu manje. Mančester Siti je ostao na 21 bodu, dok se Brajton učvrstio na trećem mestu i došao do 19 bodova. Arsenal će sutra imati priliku da postane novi lider ako osvoji makar bod na Enfildu protiv Liverpula.
Izabrane vesti
Upravo je duel na Etihadu pokazao koliko je Brajton sposoban da se prilagodi zahtevima utakmice. Umesto goleade, kakve su postale zaštitni znak tima Fabijana Hircelera, Brajton je ovog puta do pobede morao da stigne strpljenjem, disciplinom i požrtvovanošću. A kada ni to nije bilo dovoljno, u pomoć je pristizao raspoloženi Bart Verbrugen, Holanđanin koji izrasta u jednog od najboljih golmana sveta. I dok su mnogi očekivali da će protiv Sitija morati da se oslone prvenstveno na defanzivu, gosti su već u 11. minutu pokazali zašto ih bije glas najefikasnijeg tima prvenstva.
Luis Dank je odličnom dugom loptom pronašao Gomeza, koji je odmah poslao oštar centaršut po zemlji. Lopta se odbila od Maksima de Kajpera i završila pravo pred Jasinom Ajarijem, kojem iz neposredne blizine nije bilo teško da je smesti u mrežu. Bio je to već treći pogodak Brajtona na Etihadu tokom ove nedelje. Gol ide na dušu i Mateusa Nunesa koji je morao bolje da interveniše i loptu pošalje što dalje od Sitijevog kaznenog prostora.
Rano primljeni gol naterao je ekipu Enca Mareske da preuzme inicijativu i krene u potragu za izjednačenjem, ali se brzo ispostavilo da će to biti znatno teži zadatak nego što se očekivalo. Brajton nije paničio, nije bespotrebno ostavljao prostor i, što je najvažnije, uspevao je da Erlinga Halanda drži daleko od opasne zone. Norvežanin je tokom prvog poluvremena praktično bio odsečen od ostatka ekipe, a jednu od retkih prilika da zapreti imao je u 42. minutu, kada se ispred njega isprečio Luis Dank i pravovremenim blokom sprečio udarac ka golu.
Kako je utakmica odmicala, tako je rastao pritisak Građana, ali i nervoza na tribinama Etihada. Najbolju priliku do tog momenta da poravna rezultat Siti je imao u 62. minutu, kada je Mateus Nunes prodro u kazneni prostor i snažno šutirao, ali je Bart Verbrugen sjajnom intervencijom odbio loptu. Ona je stigla pravo do Halanda, kom se ukazala prilika da iz neposredne blizine kazni goste, međutim, Norvežanin je loše zahvatio loptu i poslao je daleko od okvira gola. Dve velike prilike u svega nekoliko sekundi otišle su u nepovrat.
A ako je taj promašaj izazvao nevericu među navijačima domaćeg tima, ono što se dogodilo u 76. minutu samo je dodatno produbilo frustraciju. Niko O'Rajli je poslao odličnu loptu kroz peterac, na drugoj stativi pojavio se Iliman Endijaje, ali je Senegalac iz neposredne blizine šutirao pored gola. Istina, ugao nije bio idealan, a lopta je nezgodno odskočila, ali bila je to situacija iz koje je makar morao da pogodi okvir gola.
A ono što je Siti propustio u 89. minutu teško je bilo objasniti. Abdukodir Husanov je uputio udarac ka golu, ali je Bart Verbrugen još jednom fantastično intervenisao i odbio loptu. Međutim, opasnost po Brajton tu nije prestala, pošto je na odbitak natrčao Niko O'Rajli, kom se ukazala ogromna prilika da u samom finišu donese izjednačenje. Usledio je udarac glavom, ali je lopta završila pored desne stative. Umesto erupcije oduševljenja na Etihadu, još jedan kolektivni uzdah neverice. Bila je to prilika iz koje je Siti jednostavno morao da postigne gol, ali je Brajton preživeo i ovo iskušenje. Do kraja utakmice je danas neverovatni Bart Verbrugen uspeo da u maniru rukometnog golmana odbrani i šut Žeremija Dokua u 90+4. minutu utakmice.
PREMIJER LIGA, 9. KOLO
Subota
Čelsi - Mančester junajted 2:0 (0:0)
/Rodžers 50, Palmer 64pen/
Mančester Siti - Brajton 0:1 (0:1)
/Ajari 11/
Bornmut - Lids 2:0 (1:0)
/Evanilson 31, Adli 90+4/
Brentford - Notingem Forest 2:0 (1:0)
/Milenković ag 30, Tijago 76/
Koventri - Sanderlend 3:1 (2:0)
/Sakamoto 17, Avonji 37, Rudoni 52 - Le Fe pen 67/
Hal - Ipsvič 2:2 (0:1)
/Iroegbunam 58, Mekburni 68 - Florentino 22, Ensiso 74/
18.30: (1,63) Totenhem (4,10) Kristal Palas (4,90) MOZZART RELAX
21.00: (1,97) Aston Vila (3,80) Fulam (3,50) MOZZART RELAX
Nedelja
17.30: (2,75) Liverpul (3,45) Arsenal (2,50) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,35) Njukasl (3,60) Everton (2,85) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama