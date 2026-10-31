Najbolji napad održao Sitiju čas odbrane, Brajton ima strašnog golmana i oba lica pravih šampiona

Da umeju da daju golove, to je već naučila čitava Premijer liga, ali da umeju i da sačuvaju svoju mrežu, fudbaleri Brajtona demonstrirali su na jednom od najtežih mogućih gostovanja. Na Etihad su stigli kao vlasnici najubojitijeg napada engleskog prvenstva, a protiv Mančester Sitija pokazali su da njihova snaga nije samo u tome koliko puta mogu da zatresu protivničku mrežu, već i koliko uspešno umeju da zaključaju sopstvenu. Galebovi su sačuvali rano stečenu prednost iz 11. minuta i slavili na Etihadu 1:0 (1:0), potvrdivši da su mnogo više od ekipe koja igra atraktivan, napadački fudbal. Tako su se između ostalog revanširali Sitiju za poraz na istom stadionu pre nekoliko dana u osmini finala Liga kupa posle lošijeg izvođenja penala.

Brojke najbolje ilustruju koliko je Brajton impresivan na početku sezone. Posle devet prvenstvenih utakmica postigao je čak 24 gola, četiri više od drugog najefikasnijeg tima lige, upravo Mančester Sitija. Međutim, ništa manje impresivan nije ni učinak na drugom kraju terena. Sa svega sedam primljenih pogodaka, Galebovi imaju drugu najbolju odbranu Premijer lige. Uspešniji je samo Arsenal, koji je pet puta vadio loptu iz mreže, ali uz utakmicu manje. Mančester Siti je ostao na 21 bodu, dok se Brajton učvrstio na trećem mestu i došao do 19 bodova. Arsenal će sutra imati priliku da postane novi lider ako osvoji makar bod na Enfildu protiv Liverpula.