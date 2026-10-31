Zvezda oscilira, ali je Bamba podesio nišan: Senegalac het-trikom slomio borbenu Mačvu

Najzaslužniji za 13. pobedu aktuelnog šampiona bio je trostruki strelac Bamba Dijeng . Otkad je došao Senegalac nijednom nije upisao ni dva gola na meču, ali je večeras bio izuzetno nadahnut, što bi moglo da raduje Alberta Rijeru pred okršaj sa Inter Eskaldesom, u kojem je crveno-belima neophodna pobeda. Ipak, Španca sve ostalo mora da brine, a posebno oscilacije njegove ekipe, koje su postale konstanta, a viđene su i u Šapcu.

Bez obzira na trenutnu formu, kvalitet i stanje na tabeli, u Šapcu je jedno sigurno - Mačva će skupo prodati kožu na svom terenu, bez obzira na to ko je protivnik na suprotnoj strani. Partizan je letos teškom mukom, golovima u finišu, odneo sva tri boda, a danas se ozbiljno pomučila i Crvena zvezda, koja je takođe u samoj završnici slomila otpor borbenog domaćina – 4:2 (2:1).

Nije Crvenoj zvezdi bilo dovoljno ni što je odlično otvorila utakmicu i imala dva gola prednosti zahvaljujući raspucanom Dijengu, jer je posle kornera u 31. minutu i pogotka Igora Ristivojevića počela da tone. Ekipa Nemanje Glušice se psihološki podigla nakon tog gola, zaigrala hrabro i na početku drugog poluvremena stigla do izjednačenja preko Milana Vidakova. Dugo se nakon toga Zvezda mučila da dođe do prave šanse, ali je u 84. minutu slomila rivala trećim golom Senegalca. Samo dva minuta kasnije tačku je preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora stavio Timi Maks Elšnik. Može se reći da je Crvena zvezda u prvih pola sata utakmice odigrala u potpunosti po merilima Alberta Rijere. Brza predaja lopte, konstantna želja da se podigne intezitet igre, bili su nešto za šta Šapčani nisu imali odgovor. Većina opasnih akcija išla je preko veoma raspoloženog Vladimira Lučića, a jedna takva u 16. minutu rezultirala je golom. Lučić se oslobodio Nikole Lainovića, gađao suprotan ugao i stavio na ozbiljne muke Vukašina Jovanovića. Skrenuo je mladi golman loptu pravo na nogu Bambe Dijenga, koji je reagovao iz prve i doveo goste u vođstvo.

Upravo su lakoća pokreta, možda i svežina u igri, nedostajali senegalskom napadaču od dolaska u Crvenu zvezdu, ali je danas izgledao mnogo pokretljivije. Iz prve je reagovao i u 29. minutu, kada su gosti nakon presinga došli do lopte, Timi Maks Elšnik uposlio Dijenga, a ovaj brzopotezno matirao Jovanovića. Četiri minuta pre toga, Dijeng je mogao do još jednog pogotka. Takođe je iz prve zahvatio loptu posle odličnih driblinga Lučića, išao je taj udarac iznad glave Jovanovića, ali je bravurozno reagovao mladi čuvar mreže.

Sve ono što se nakon toga dešavalo, a počevši od prvog kornera za Mačvu u 31. minutu, moralo bi da zabrine Alberta Rijeru. Crveno-beli su loše reagovali kod defanzivnog prekida. Drezgić je nadskočio Lučića, lopta je pala pod noge Elšniku, odbila se do kapitena domaćih Igora Ristivojevića, koji ju je potom zakucao iza leđa nemoćnog Mateusa. Upravo je kapiten domaćih bio onaj koji je najviše bodrio ekipu kada je tonula pod pritiskom gostiju u uvodnoj fazi meča, a njegov pogodak uticao je na to da i ostali igrači ekipe Nemanje Glušice dobiju na samopouzdanju i odlučnosti. I dalje je Crvena zvezda bila ta koja je imala posed lopte, ali su njeni igrači imali mnogo manju kontrolu dešavanja na terenu, nego što je to bio slučaj u prvih pola sata. Nisu Šapčani imali mnogo ozbiljnih prilika, ali su konstantno bili opasni iz kontranapada, što je sigurno bio i osnovni plan igre Nemanje Glušice. Nedostajalo je malo sreće Milanu Vidakovu kada je hvatao makazice u 36. minutu, ili snalažljivosti Čoloviću u završnici akcije, ali domaći su uspeli da vrate neizvesnost u utakmicu. Sa druge strane, najopasnije po gol Jovanovića bilo je u 39. minutu, kada je snažnim udarcem iz daljine zapretio Mihailo Ristić, ali je ta lopta prohujala preko prečke.

Lučić je bio najopasniji po Mačvin gol i na početku drugog poluvremena, ali je Jovanović bio siguran. Crvena zvezda definitivno nije imala utakmicu pod kontrolom, što se na najbolji način videlo u situaciji iz 55. minuta. Posle dubinske lopte iz poslednje linije i loše reakcije Krunića, snažno je po lopti opalio talentovani Đorđe Đorđić. Lopta se odbila od prečke, pala pred gol, odakle ju je u prežu poslao Milan Vidakov. Žalio se Mateus da ga je prilikom Đorđićevog šuta ometao Čolović, koji je bio u nedozvoljenoj poziciji, proveravala se situacija u VAR sobi, gde je ustanovljeno da je sve regularno.

Rijera je prvog sa terena izveo prilično bledog Loizosa Loizua i u igru poslao mladog Kima, kako bi u napadačkom smislu pokušao da aktivira i desni bok. Nova opasnost po gol Mačve viđena je u 68. minutu, kada je Elšnik uposlio Dijenga, a ovaj šutirao pored gola. Bila je potrebna sveža krv crveno-belima, ali Španac nije menjao. Verovao je u ekipu koja je na terenu i ovoga puta bio u pravu. Prvu asistenciju u crveno-belom dresu upisao je Kim, koji je posle prodora po desnoj strani pronašao Dijenga u kaznenom prostoru. Taj momenat je psihološki potpuno slomio Šapčane, što je iskoristio iskusni protivnik i potvrdio pobedu. Kostov je preciznim dodavanjem kroz sredinu pronašao Elšnika, a Slovenac nastavio seriju golova. Ovo mu je bio četvrti uzastopni posle Lugana, Mladosti i Kopenhagena, dok protiv OFK Beograda nije bio u protokolu. U završnici utakmice Elšnik se požalio na povredu, pa ga je Rijera izveo sa terena. S obzirom na to u kakvoj se formi nalazi, za Crvenu zvezdu bi bio ogroman hendikep ako bude morao i na kraću pauzu. Rijera je trostruku izmenu izvršio tek u 90. minutu, kada je na teren uveo Handela, Abu Fanija i Sibinovića. Mladi fudbaler je bio ujedno i poslednji koji je uputio udarac ka golu mačve u poslednjim treucima meča.