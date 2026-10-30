Majnc je čudna zverka – kod kuće bez pobede, u gostima savršen

Da nisu izostali slični rezultati i kada igra kod kuće, sada bismo o Majncu pisali kao o hitu prvenstva. Međutim, jedini bod izabranici Ursa Fišera su osvojili protiv Paderborna (0:0). Izgubili su od Ajntrahta (1:3), Bajer Leverkuzena (3:4) i Verdera (2:3).

Duel sa Elverzbergom Majncu dolazi tri dana posle neočekivane eliminacije iz kupa, od strane drugoligaša Bohuma (0:2). Međutim, i njegov rival je takođe istog dana završio takmičenje tamo, porazom takođe od drugoligaša Darmštata (0:2).

20.30: (3,05) Elverzberg (4,10) Majnc (2,10) - MOZZART RELAX

Elverzberg je sezonu otpočeo sa dve neočekivane pobede, nad Leverkuzenom (3:2) i Menhengladbahom (4:3), međutim to nije ništa novo kada su u pitanju ti timovi koji uđu iz nižeg ranga u elitu. Na početku igraju iznad svojih mogućnosti, ali kako sezona malo odmakne rezultati postaju lošiji.

Tako je i sa Elverzbergom, koji je u poslednjih šest mečeva u svim takmičenjima ostvario samo još jednu pobedu, nad Augzburgom (4:3) kod kuće, dok je četiri meča izgubio. Bod je uspeo da uzme samo Šalkeu u Gelzenkirhenu (0:0).

I dalje na tabeli debitant u Bundesligi stoji dobro, pošto takođe ima 10 bodova, kao Majnc (i za šest pogodaka lošiju gol-razliku). Međutim, realno je da ga vrlo brzo gledamo u borbi za opstanak.

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BUNDESLIGA – 8. KOLO

Petak

20.30: (3,05) Elverzberg (4,10) Majnc (2,10) - MOZZART RELAX

Subota

15.30: (2,90) Augzburg (3,90) Frajburg (2,20) - MOZZART RELAX

15.30: (2,00) Borusija Menhengladbah (4,10) Paderborn (3,25) - MOZZART RELAX

15.30: (1,80) Bajer Leverkuzen (4,40) Štutgart (3,60) - MOZZART RELAX

15.30: (3,70) Šalke (4,20) RB Lajpcig (1,82) - MOZZART RELAX

15.30: (2,70) Verder (3,80) Hofenhajm (2,35) - MOZZART RELAX

18.30: (1,35) Bajern Minhen (5,40) Borusija Dortmund (7,25) - MOZZART RELAX

Nedelja

15.30: (2,60) Union Berlin (3,60) Keln (2,55) - MOZZART RELAX

17.30: (1,62) Ajntraht Frankfurt (4,40) Hamburger (4,70) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama