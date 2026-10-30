Majnc je čudna zverka – kod kuće bez pobede, u gostima savršen
Vreme čitanja: 2min | pet. 30.10.26. | 10:39
I opet će biti favorit na gostovanju Elverzbergu (petak, 20.30) na otvaranju 8. kola Bundeslige
Pomalo neobični su rezultati Majnca na početku sezone. Bundesligaš je posle sedam kola sedmi na tabeli, na granici za izlazak u Evropu, sa 10 bodova. Od toga, čak devet je osvojio na gostovanjima. I dobru priliku da popravi tu statistiku imaće ovog petka od 20.30 časova, pošto na otvaranju 8. kola nemačkog šampionata gostuje novom članu elite Elverzbergu.
Majnc je sezonu otvorio ubedljivom pobedom nad niželigašem Krajšouom (9:0), na gostovanju u 1. kolu Kupa Nemačke. To kao da mu je usmerilo rezutlate narednih meseci. Jer, u prvenstvu je pobedio kao gost protiv Hamburgera (5:0), Borusije Mehengladbah (4:3) i Šalkea (1:0).
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Da nisu izostali slični rezultati i kada igra kod kuće, sada bismo o Majncu pisali kao o hitu prvenstva. Međutim, jedini bod izabranici Ursa Fišera su osvojili protiv Paderborna (0:0). Izgubili su od Ajntrahta (1:3), Bajer Leverkuzena (3:4) i Verdera (2:3).
Duel sa Elverzbergom Majncu dolazi tri dana posle neočekivane eliminacije iz kupa, od strane drugoligaša Bohuma (0:2). Međutim, i njegov rival je takođe istog dana završio takmičenje tamo, porazom takođe od drugoligaša Darmštata (0:2).
20.30: (3,05) Elverzberg (4,10) Majnc (2,10) - MOZZART RELAX
Elverzberg je sezonu otpočeo sa dve neočekivane pobede, nad Leverkuzenom (3:2) i Menhengladbahom (4:3), međutim to nije ništa novo kada su u pitanju ti timovi koji uđu iz nižeg ranga u elitu. Na početku igraju iznad svojih mogućnosti, ali kako sezona malo odmakne rezultati postaju lošiji.
Tako je i sa Elverzbergom, koji je u poslednjih šest mečeva u svim takmičenjima ostvario samo još jednu pobedu, nad Augzburgom (4:3) kod kuće, dok je četiri meča izgubio. Bod je uspeo da uzme samo Šalkeu u Gelzenkirhenu (0:0).
I dalje na tabeli debitant u Bundesligi stoji dobro, pošto takođe ima 10 bodova, kao Majnc (i za šest pogodaka lošiju gol-razliku). Međutim, realno je da ga vrlo brzo gledamo u borbi za opstanak.
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BUNDESLIGA – 8. KOLO
Petak
20.30: (3,05) Elverzberg (4,10) Majnc (2,10) - MOZZART RELAX
Subota
15.30: (2,90) Augzburg (3,90) Frajburg (2,20) - MOZZART RELAX
15.30: (2,00) Borusija Menhengladbah (4,10) Paderborn (3,25) - MOZZART RELAX
15.30: (1,80) Bajer Leverkuzen (4,40) Štutgart (3,60) - MOZZART RELAX
15.30: (3,70) Šalke (4,20) RB Lajpcig (1,82) - MOZZART RELAX
15.30: (2,70) Verder (3,80) Hofenhajm (2,35) - MOZZART RELAX
18.30: (1,35) Bajern Minhen (5,40) Borusija Dortmund (7,25) - MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (2,60) Union Berlin (3,60) Keln (2,55) - MOZZART RELAX
17.30: (1,62) Ajntraht Frankfurt (4,40) Hamburger (4,70) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama