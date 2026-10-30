Kad propadne NBA, dobra je i FIBA Liga šampiona

Ambiciozna je turska ekipa ove sezone, nema šta. Posebno što se zna da će finalisti FIBA Lige šampiona imati mesto u NBA Evropi od naredne godine kada taj projekat počne, pa je možda ovo takmičenje ove sezone najjače do sada. Imaju zanimljivu ekipu gde su bivši košarkaši Crvene zvezde Ajzea Kenan i Emanuel Teri, tu je doskorašnji evroligaški šuter Brejdi Manek, reprezentativac i verovatno najbolji igrač Velike Britanije Akvasi Jeboa, Jigit Arslan i još nekoliko poznatih imena.

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Sada im se pridružuje Brendon Boston, koji je svakako imao samo jednu sezonu u karijeri u Evropi i to baš u Turskoj, za Fenerbahče. U Evroligi je odigrao 28 utakmica, uz prosek od 4,8 poena i 1,6 skokova. Sa istanbulskim velikanom osvojio je titulu prvaka Turske, kao i nacionalni Kup.

Nije uspeo da se snađe za ugovor u NBA ligi, gde ima 151 nastup, u dresovima Los Anđeles Klipersa i Nju Orleans Pelikansa. U najjaču košarkašku ligu na svetu stigao je 2021. godine, kada su ga Klipersi izabrali kao 51. pika na draftu, posle koledž karijere na Kentakiju.

Što se tiče Trabzona, on trenutno ima učinak od dve pobede i jednog poraza u Grupi A regularnog dela takmičenja. Naredni meč Trabzon igra 10. novembra, kada gostuje Sabahu u Bakuu. Očekuje se da će Boston debitovati pre toga u domaćem prvenstvu.